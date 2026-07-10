Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse af suspension

 | Source: Værdipapirfonden Sparindex Værdipapirfonden Sparindex

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne. 

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
INDEX Globale Aktier KLDK0060747822SPVIGAKL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KLDK0060748127SPVIGAMRAKL
INDEX Bæredygtige Global KLDK0060747905SPVIBGKL
INDEX Bæredygtige USA KLDK0060748200SPVBUSAKL
INDEX Lav Risiko KLDK0060748556SPVILRKL
INDEX Mellem Risiko KLDK0060748630SPVIMRKL
INDEX Høj Risiko KLDK0060748713SPVIHRKL

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


GlobeNewswire

Recommended Reading

 