MTY annonce ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026

Mesures conformes aux PCGR :

Les profits du secteur ont atteint 59,9 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines close le 31 mai 2026 (le « deuxième trimestre »), ce qui représente une baisse de 9,4 millions de dollars par rapport à la période correspondante en 2025.

La perte de valeur sur les actifs au titre de droits d’utilisation a atteint 7,5 millions de dollars au cours du trimestre en raison de la décision de la direction de fermer 68 de ses établissements propriétaires au cours des prochains mois.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a diminué pour s’établir à 15,4 millions de dollars, soit 0,67 $ par action diluée, comparativement à 57,3 millions de dollars, soit 2,49 $ par action diluée au 2 e trimestre 2025.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 25 %, soit 8,7 millions de dollars pour s'établir à 43,0 millions de dollars, comparativement à la même période en 2025.

La dette à long terme a été remboursée à hauteur de 15,7 millions de dollars au cours du trimestre, pour des remboursements nets de 77,5 millions de dollars depuis le 2e trimestre 2025.





Indicateurs clés de performance de la direction :

Le nombre net d’ouvertures d’établissements au cours de la période de 13 semaines s’est établi à six.

Le BAIIA ajusté normalisé (1) s'est établi à 60,2 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines, ce qui représente une baisse de 9,8 millions de dollars comparativement à la même période en 2025.

Le résultat net par action ajusté (1) s'élève à 0,97 $ par action diluée, par rapport à 1,17 $ pour la période correspondante en 2025.

Les flux de trésorerie disponibles, déduction faite des paiements de loyers (2) se sont établis à 32,2 millions de dollars, soit 1,41 $ par action diluée.

Le chiffre d'affaires réseau (3) a été de 1,4 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires d’établissements comparables(3) a diminué de 2,1 % au cours du deuxième trimestre.

(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs financiers supplémentaires » de la section Information complémentaire. (3) Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire.

MONTRÉAL, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d’alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l’un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour sa période de 13 semaines close le 31 mai 2026 et a déclaré un dividende trimestriel de 0,37 $ par action, payable le 14 août 2026 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la fin des heures ouvrables du 4 août 2026.

« Les résultats du deuxième trimestre témoignent de la pression persistante exercée sur les dépenses des consommateurs et d’un contexte opérationnel qui demeure difficile », a déclaré Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY. « Malgré ces vents contraires, notre modèle d’affaires diversifié et à faibles besoins en capitaux a continué de générer de solides flux de trésorerie disponibles tirés des activités d’exploitation, et nous sommes également demeurés pleinement concentrés sur l’avancement de notre pipeline de développement : les ouvertures nettes de restaurants progressent conformément à nos plans, et nous prévoyons un solide calendrier d’ouvertures d’ici la fin de l’exercice. »

« Nous prenons également des mesures décisives afin d’améliorer la qualité et la rentabilité de notre portefeuille d’établissements exploités par la Société. À la suite d’un examen approfondi, établissement par établissement, nous avons décidé de fermer, au cours des neuf prochains mois, 68 établissements sous-performant. Cette mesure constitue une étape importante dans la rationalisation de nos actifs moins performants et dans l’amélioration de la qualité globale de notre portefeuille d’établissements exploités par la Société. Bien qu’elle entraîne une réduction du nombre d’établissements à court terme, nous sommes convaincus qu’elle contribuera à renforcer l’entreprise à long terme, en réduisant les pertes et en nous permettant de réallouer nos ressources vers les occasions les plus porteuses. Nous demeurons déterminés à exécuter notre stratégie avec discipline, à générer de solides flux de trésorerie et à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. »

Faits saillants financiers



(en milliers de dollars, sauf les données par action) Période de 13 semaines de 2026 Période de 13 semaines de 2025 Période de 26 semaines de 2026 Période de 26 semaines de 2025 Produits 279 944 304 874 547 709 589 666 BAIIA ajusté(1) 59 924 69 285 119 741 127 735 BAIIA ajusté normalisé(1) 60 229 70 021 120 369 130 211 Résultat net attribuable aux propriétaires 15 449 57 289 52 376 59 032 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 43 029 34 357 83 932 98 962 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers(1) 32 198 17 819 61 180 67 149 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée(2) 1,41 0,78 2,68 2,90 Résultat net par action de base et diluée 0,67 2,49 2,29 2,55 Chiffre d’affaires réseau(3) 1 411 600 1 463 500 2 702 000 2 828 300 Ventes en ligne(3) 284 200 296 700 576 700 589 200





(1) Il s’agit d’un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (2) Il s’agit d’un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (3) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE 13 SEMAINES CLOSE LE 31 MAI 2026

Réseau

À la fin de la période de 13 semaines, MTY comptait 7 040 établissements en activité, dont 6 808 étaient exploités en vertu d’une franchise ou d’un contrat de gérance et 232 étaient exploités par la Société. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée stable d’une année à l’autre, soit 57 % aux États-Unis, 35 % au Canada et 8 % à l’International.

Au cours de la période de 13 semaines, le réseau de MTY a ouvert 84 établissements (période de 2025 – 76 établissements) et en a fermé 78 autres (période de 2025 – 77 établissements), ce qui s’est traduit par une croissance nette de 6 établissements (période de 2025 – diminution nette de 1 établissement).

Le chiffre d’affaires réseau (1) s’est établi à 1,4 milliard de dollars au cours de la période de 13 semaines, en baisse de 3,5 % par rapport à la période correspondante de 2025. En excluant l'incidence des taux de change, responsable de 49 % de cette baisse, le chiffre d'affaires réseau organique a diminué de 1,7 %, les États-Unis affichant un recul comparable à la baisse globale, tandis que le Canada a enregistré une diminution de 2,7 %.

s’est établi à 1,4 milliard de dollars au cours de la période de 13 semaines, en baisse de 3,5 % par rapport à la période correspondante de 2025. En excluant l'incidence des taux de change, responsable de 49 % de cette baisse, le chiffre d'affaires réseau organique a diminué de 1,7 %, les États-Unis affichant un recul comparable à la baisse globale, tandis que le Canada a enregistré une diminution de 2,7 %. Le chiffre d’affaires des établissements comparables (1) a diminué de 2,1 % en glissement annuel au cours de la période de 13 semaines. Par région, le Canada et les États-Unis ont enregistré des baisses comparables de 1,8 % et de 2,2 %, respectivement, tandis que l'International a affiché une baisse de 5,2 %.

a diminué de 2,1 % en glissement annuel au cours de la période de 13 semaines. Par région, le Canada et les États-Unis ont enregistré des baisses comparables de 1,8 % et de 2,2 %, respectivement, tandis que l'International a affiché une baisse de 5,2 %. Les ventes en ligne(1) sont demeurées solides au cours de la période de 13 semaines, s’établissant à 284,2 millions de dollars, incluant l’effet des taux de change et ont représenté 21 % du chiffre d'affaires réseau. Exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires réseau, les ventes en ligne sont demeurées stables, représentant 20,7 % du chiffre d'affaires réseau, comparativement à 20,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

(1) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

Financiers

Les produits de la Société se sont élevés à 279,9 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 8,2 % par rapport à la période correspondante de 2025. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des produits des établissements exploités par la Société, qui reflète directement la réduction du nombre de ces établissements, ainsi qu'à la diminution des produits liés aux projets clés en main et à l'incidence des taux de change.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s’est élevé à 15,4 millions de dollars, soit 0,67 $ par action, au au deuxième trimestre, comparativement à 57,3 million de dollars, soit 2,49 $ par action, pour la même période en 2025. Cette diminution est principalement attribuable à un BAIIA ajusté inférieur et à l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, qui a entraîné une perte de change de 7,6 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines, comparativement à un gain de change de 35,0 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Les résultats de la période de 2026 ont également été touchés par une perte de valeur de 7,5 millions de dollars au titre des actifs au titre de droits d'utilisation, découlant de la décision de la direction de fermer 68 établissements exploités par la Société, comparativement à une perte de valeur de 0,2 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut les dépenses liées aux acquisitions ainsi que les coûts de mise en œuvre du projet SAP, s’est établi à 60,2 millions de dollars, en baisse de 9,8 millions de dollars par rapport à 2025. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse de la rentabilité des établissements exploités par la Société, principalement aux États-Unis et à l'International, ainsi qu'à une contribution moindre des activités de franchisage. Ces facteurs reflètent les pressions persistantes exercées par la hausse du coût des marchandises et des autres coûts d'exploitation, de même que le ralentissement des dépenses de consommation dans certains marchés.





Calcul du BAIIA ajusté (1) et du BAIIA ajusté normalisé (1)



(En milliers $) Période de 13 semaines de 2026 Période de 13 semaines de 2025 Période de 26 semaines de 2026 Période de 26 semaines de 2025 Résultat avant impôt 15 750 69 538 61 835 70 032 Amortissement – immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation 13 149 14 608 26 836 29 510 Amortissement – immobilisations incorporelles 7 884 8 175 15 804 16 489 Intérêts sur la dette à long terme 7 340 8 929 14 503 18 058 Charge nette d’intérêts se rapportant aux contrats de location 2 398 2 744 4 937 5 582 Perte de valeur – actifs au titre de droits d’utilisation 7 542 205 7 829 495 Perte de valeur – immobilisations corporelles et incorporelles 1 703 — 1 703 435 Perte (profit) de change réalisé et latent 7 643 (35 040 ) (9 246 ) (13 580 ) Produit d'intérêts (54 ) (95 ) (119 ) (190 ) (Profit) perte à la décomptabilisation/modification d’obligations locatives (449 ) 358 (1 617 ) 492 Profit à la cession d'un actif détenu en vue de la vente — — (336 ) — (Profit) perte à la cession d'immobilisations corporelles (2 973 ) (168 ) (2 402 ) 82 (Profit) perte à la cession d'immobilisations incorporelles (5 ) — (5 ) — Réévaluation des passifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur (4 ) 31 19 330 Profit du secteur 59 924 69 285 119 741 127 735 Coûts de mise en œuvre du projet SAP (2) 305 736 628 1 065 Coûts de transactions rattachés aux acquisitions (3) — — — 1 411 BAIIA ajusté normalisé (1) 60 229 70 021 120 369 130 211





(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Les coûts de mise en œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, Salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés. (3) Les coûts de transactions rattachés aux acquisitions sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Résultats par segment

Le segment du franchisage a diminué de 4 % au cours de la période de 13 semaines, comparativement à la période correspondante de 2025, tandis que la marge est demeurée relativement stable à 51 %, comparativement à 52 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le tiers de la diminution des produits est attribuable aux variations du taux de change, tandis que le reste de la baisse découle de la diminution des produits liés aux projets clés en main au Canada et des produits du programme de cartes-cadeaux aux États-Unis. Les charges d'exploitation du segment du franchisage ont diminué, passant de 49,6 millions de dollars à 48,0 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des coûts liés aux projets clés en main et au programme de cartes-cadeaux, lesquels ont diminué en parallèle avec les produits correspondants par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse a été partiellement contrebalancée par la non-récurrence d'un ajustement favorable de provision de 0,8 million de dollars comptabilisé au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté normalisé a diminué pour s’établir à 50,9 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines, comparativement à 54,0 millions de dollars pour la période correspondante de 2025.

Les produits du segment des établissements corporatifs se sont établis à 111,7 millions de dollars, en baisse de 15 % par rapport à la période correspondante de 2025.Cette diminution est étroitement liée à la réduction du nombre d’établissements exploités par la Société et reflète les efforts continus de celle-ci visant à optimiser son portefeuille d’établissements et à accroître la contribution relative de ses activités de franchisage à faibles besoins en capitaux.. Les charges d'exploitation ont diminué de 12 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté normalisé s'est établi à 5,7 millions de dollars, en baisse de 5,6 millions de dollars en glissement annuel. La marge du BAIIA ajusté normalisé s'est établie à 5%, comparativement à 9% pour la période correspondante de l'exercice précédent. La marge a été touchée défavorablement par la faiblesse du chiffre d'affaires réseau, ainsi que de la non-récurrence du crédit relatif à la rétention du personnel (Employee Retention Credit) comptabilisé à l’exercice précédent.

Les produits du segment de la transformation des aliments, de la distribution et de la vente au détail ont diminué de 2 % pour s'établir à 39,3 millions de dollars, principalement en raison d'une baisse de 6 % des ventes au détail. Le BAIIA ajusté normalisé s'est établi à 3,6 millions de dollars, comparativement à 4,7 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.





Période de 13 semaines close le 31 mai 2026 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels

Transactions

intersociétés Total Produits 98,6 111,7 39,3 31,9 (1,6 ) 279,9 Charges d’exploitation 48,0 106,0 35,7 31,9 (1,6 ) 220,0 Résultat du sous-secteur 50,6 5,7 3,6 — — 59,9 Résultat du sous-secteur en % des produits (2) 51 % 5 % 9 % s.o. s.o. 21 % Coûts de mise en œuvre du projet SAP (3) 0,3 — — — — 0,3 BAIIA ajusté normalisé (1) 50,9 5,7 3,6 — — 60,2 BAIIA ajusté normalisé en % des produits (2) 52 % 5 % 9 % s.o. s.o. 22 %





Période de 13 semaines close le 31 mai 2025 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels

Transactions

intersociétés Total Produits 102,8 131,5 40,2 30,9 (0,6 ) 304,8 Charges d’exploitation 49,6 120,2 35,5 30,9 (0,6 ) 235,6 Résultat du sous-secteur 53,2 11,3 4,7 — — 69,2 Résultat du sous-secteur en % des produits (2) 52 % 9 % 12 % s.o. s.o. 23 % Coûts de mise en œuvre du projet SAP (3) 0,8 — — — — 0,8 BAIIA ajusté normalisé (1) 54,0 11,3 4,7 — — 70,0 BAIIA ajusté normalisé en % des produits (2) 53 % 9 % 12 % s.o. s.o. 23 %





(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire. (3) Les coûts de mise en œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours de la période de 13 semaines de 2026, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 43,0 millions de dollars, comparativement à 34,4 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Cette hausse est principalement attribuable à la diminution des intérêts payés et à une variation favorable du fonds de roulement. Cette variation favorable découle principalement des fluctuations des comptes fournisseurs et des charges à payer, en partie attribuables au calendrier de comptabilisation de la paie et des intérêts courus. Exclusion faite des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, les impôts sur le résultat, les intérêts versés et les autres éléments, les activités d'exploitation ont généré 60,0 millions de dollars, comparativement à 69,4 millions de dollars l’an dernier.

MTY a remboursé 15,7 millions de dollars de sa dette à long terme et versé 8,5 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires.

Au 31 mai 2026, MTY disposait d’une trésorerie de 63,0 millions de dollars et sa dette à long terme s’élevait à 594,1 millions de dollars, principalement sous forme de facilités bancaires et de billets à ordre liés aux acquisitions. La Société disposait également d’une facilité de crédit renouvelable d’un montant autorisé de 900,0 millions de dollars, dont 248,0 millions de dollars canadiens et 252,0 millions de dollars américains avaient été tirés à la fin de la période de 13 semaines.





Flux de trésorerie disponibles nets des paiements de loyers (1) liés aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.

(en milliers de dollars) Période de 13 semaines close le 31 mai 2026 Période de 13 semaines close le 31 mai 2025 Période de 26 semaines close le 31 mai 2026 Période de 26 semaines close le 31 mai 2025 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (2) 43 029 34 357 83 932 98 962 Acquisition d’immobilisations corporelles (3 665 ) (4 382 ) (6 234 ) (8 047 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles 24 (827 ) (482 ) (1 716 ) Produit de la cession d'actifs détenus en vue de la vente — — 838 — Produit de la cession d’immobilisations corporelles 3 132 213 4 071 1 322 Produit de la cession d’immobilisations incorporelles 41 — 41 — Paiements nets de loyers (10 363 ) (11 542 ) (20 986 ) (23 372 ) Flux de trésorerie disponibles déduction faite des paiements de loyers (1) 32 198 17 819 61 180 67 149





(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du trimestre précédent ont été retraités afin de refléter un reclassement du poste Effet des taux de change sur la trésorerie au poste Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Revue stratégique

Le 17 novembre 2025, le Groupe MTY a annoncé que le conseil d’administration de la Société avait amorcé un processus de revue stratégique et retenu les services d’un conseiller financier afin d’identifier, d’examiner et d’évaluer diverses options stratégiques potentielles, dans le but de continuer à accroître la valeur pour les actionnaires. Bien que la Société ne soit pas en mesure de fournir un échéancier précis ni d’assurer qu’une transaction découlera de ce processus, elle confirme que le processus mentionné dans son communiqué de presse antérieur est toujours en cours. La Société fournira une mise à jour ou fera une annonce, le cas échéant ou lorsque requis par la loi.

Aperçu à court terme

MTY continue d’évoluer dans un environnement opérationnel dynamique. Les conditions macroéconomiques exercent toujours des pressions à court terme, et la Société poursuit activement le déploiement d’un ensemble d’initiatives stratégiques visant à positionner ses activités en vue d’une reprise de la croissance lorsque le contexte s’améliorera. Ces initiatives comprennent notamment l’innovation des menus, l'exploitation des données et de l'IA pour approfondir la compréhension de la clientèle et optimiser les communications avec les clients actuels, inactifs et potentiels, le maintien de la qualité et de la constance des produits, l’amélioration de l’expérience client tant en ligne qu’en restaurant, ainsi que le renforcement d’une proposition de valeur solide à l’échelle de ses enseignes.

La Société a encore beaucoup d’emplacements futurs dans sa mire et continue d’observer une forte demande pour ses marques. La Société prévoit une accélération du rythme des ouvertures au cours des prochains trimestres et demeure confiante dans sa capacité à réaliser une croissance nette du nombre d’établissements à l’avenir.

La direction souligne que certaines incertitudes macroéconomiques et liées aux politiques publiques pourraient avoir une incidence sur la performance. À ce jour, MTY n’a subi que des répercussions directes modestes découlant des tarifs douaniers et, bien que l’incidence exacte soit difficile à mesurer, la hausse des prix du pétrole et du gaz a indéniablement pesé sur la confiance des consommateurs et leurs dépenses dans les restaurants.

Au Canada comme aux États-Unis, la Société s’approvisionne principalement sur les marchés domestiques, ce qui contribue à atténuer son exposition potentielle aux tarifs douaniers. L’évolution des prix de l’énergie pourrait toutefois avoir des effets plus persistants advenant la prolongation du conflit au Moyen-Orient, notamment sur les coûts de la chaîne d’approvisionnement et les marges des franchisés, des restaurants corporatifs et du segment de détail. La direction demeure confiante dans sa capacité à gérer les impacts éventuels grâce à la robustesse de sa chaîne d’approvisionnement et de ses capacités d’approvisionnement, à des ajustements stratégiques des menus et, au besoin, à des initiatives de tarification ciblées.

La direction s’attend à ce que les marges du BAIIA ajusté normalisé demeurent stables dans chacun de ses secteurs d'activités, bien que certaines variations puissent être observées au niveau des marges des établissement propriétaires. Dans l’ensemble, la direction reste confiante quant à sa capacité à dégager de meilleures marges grâce à une croissance positive du nombre d’établissements, à l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et à la poursuite de la réduction du nombre d’établissements propriétaires moins rentables.

À la suite d’un examen détaillé de son portefeuille, la Société a pris la décision de fermer 68 de ses établissements propriétaires au cours des prochains mois, lesquels ont affiché des pertes combinées de plus de 10 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. La résiliation anticipée des contrats de location en cause demeure à négocier avec les propriétaires et pourraient varier selon la durée restante et les modalités de chacun de ces contrats de location. Le coût total estimé devrait se situer entre 10 et 12 millions de dollars. Cette situation aura une incidence sur les flux de trésorerie disponibles à court terme, mais permettra aux équipes de se concentrer sur des établissements plus sains et plus rentables à l’avenir. La réalisation de l’ensemble des fermetures et des négociations de rachat de baux devrait s’échelonner sur une période de 6 à 9 mois.

VERSEMENT D’UN DIVIDENDE

Le 10 juillet 2026, MTY a déclaré un dividende trimestriel de 0,37 $ par action ordinaire. Le dividende sera payable le 14 août 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 4 août 2026.

TÉLÉCONFÉRENCE

Le Groupe MTY tiendra une conférence téléphonique le 10 juillet 2026, à 8 h 30 (heure de l’Est). Toutes les parties intéressées peuvent se joindre instantanément à l'appel par téléphone, en suivant l'URL https://emportal.ink/4oguP37 pour s'inscrire facilement et être connecté automatiquement à la conférence téléphonique, ou par la méthode conventionnelle en composant le 1-416-945-7677 ou le 1-888-699-1199 avec l'identifiant de la conférence 90862#. Les personnes qui ne peuvent pas se connecter à ce moment-là peuvent accéder à un enregistrement en appelant le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1-289-819-1450 (participants internationaux) et en entrant le code d'accès 90862#.



À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 45 ans, il accroît sa présence en créant de nouveaux concepts de restaurants, en réalisant des acquisitions et en nouant des alliances stratégiques qui lui ont permis d’atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 7 040 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY savent répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.

INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (la différence entre les produits et les charges d’exploitation), le BAIIA ajusté normalisé (la différence entre les produits et les charges d’exploitation, à l’exclusion des coûts de transactions rattachés aux acquisitions et les coûts de mise en œuvre du projet SAP), le résultat net par action ajusté (résultat net attribuable aux propriétaires, déduction faite des profits (pertes) de change réalisés et latents, après effet fiscal, divisé par le nombre moyen pondéré quotidien d’actions ordinaires – dilué) et les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers (flux de trésorerie disponibles provenant des activités d'exploitation, utilisés pour les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et fournis par les produits de cession d'immobilisations corporelles, déduction faite des paiements des loyers) sont des mesures hors PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR; ils sont donc peu susceptibles d’être comparables à des indicateurs similaires présentés par d’autres émetteurs.

La Société considère que le BAIIA ajusté est un indicateur utile, parce qu’il est conforme aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la performance de la Société, pour préparer ses budgets d’exploitation et pour déterminer certaines composantes de la rémunération des dirigeants. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé est un indicateur utile pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le BAIIA ajusté, sans tenir compte de l’incidence des coûts de transaction liés aux acquisitions ou des coûts de mise en œuvre du projet SAP, dont le nombre et le montant peuvent varier. La Société estime que les flux de trésorerie disponibles, nets des paiements des loyers, sont un indicateur utile, parce qu’ils lui fournissent une mesure liée à la prise de décision sur les questions nécessitant des liquidités, telles que les dépenses en capital, la rémunération et les acquisitions potentielles. La Société est également d’avis que ces indicateurs sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées et qu’ils leur permettent de comparer les activités et les résultats financiers de la Société d’une période à l’autre. Ces indicateurs leur fournissent une mesure supplémentaire des résultats d’exploitation et de la situation financière, mettant ainsi en évidence des tendances de l’activité principale qui pourraient autrement passer inaperçues si l’on se fiait uniquement aux mesures conformes aux PCGR.

À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.

RATIOS HORS PCGR

Les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée (les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers divisés par le nombre d’actions sur une base diluée) et le BAIIA ajusté normalisé en % des produits (BAIIA ajusté normalisé divisé par les produits) sont des ratios hors PCGR qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR et sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée sont un indicateur utile, car les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées s’en servent pour évaluer les flux de trésorerie que la Société peut affecter à la dette et aux détenteurs de capitaux propres, notamment pour rembourser des emprunts, verser des dividendes et racheter des actions. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé en % des produits est un indicateur utile, car il correspond aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la rentabilité des activités de la Société, y compris l’efficacité de ses mesures de gestion des coûts, et parce qu’il permet d’évaluer la performance de la Société sans tenir compte de l’incidence des coûts de transactions rattachés aux acquisitions, dont le nombre et le montant peuvent varier. À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.

INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d’affaires réseau (chiffre d’affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d’affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l’opération), les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne) et le chiffre d’affaires d’établissements comparables (chiffre d’affaires comparatif des établissements ouverts pendant au moins 13 mois ou qui ont été acquis il y a plus de 13 mois).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « pouvoir », « s’attendre à », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables.

Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l’égard d’événements et de résultats d’exploitation futurs à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l’exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca .

Note à l’intention des lectrices et des lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour la période de 13 semaines close le 31 mai 2026 sont accessibles sur le site SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société, à l’adresse www.mtygroup.com .

Source : Groupe d’alimentation MTY inc. Contacts : Éric Lefebvre, CPA, MBA Président-directeur général Tél: (514) 336-8885 ir@mtygroup.com



