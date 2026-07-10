Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 10 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

39 000 titres

17 545 027 euros en espèces

Au cours du premier semestre 2026, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

3 940 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 271 147 titres et un montant total de 141 747 401 euros

3 960 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 253 147 titres et un montant total de 131 799 631 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 236 euros en espèces

ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 3 940 271 147 141 747 401 Total 3 960 253 147 131 799 631 02/01/2026 59 3 066 1 962 570 02/01/2026 42 2 066 1 332 590 05/01/2026 43 2 000 1 279 000 05/01/2026 40 2 000 1 289 000 06/01/2026 73 4 000 2 545 400 06/01/2026 146 6 000 3 854 000 07/01/2026 161 8 000 5 060 000 07/01/2026 0 0 0 08/01/2026 29 2 000 1 248 000 08/01/2026 92 4 000 2 526 000 09/01/2026 0 0 0 09/01/2026 138 8 000 5 172 000 12/01/2026 49 2 000 1 294 000 12/01/2026 0 0 0 13/01/2026 38 2 000 1 288 000 13/01/2026 52 2 000 1 296 600 14/01/2026 99 8 053 5 157 809 14/01/2026 100 4 053 2 612 556 15/01/2026 190 10 000 6 310 000 15/01/2026 115 8 000 5 119 600 16/01/2026 185 9 000 5 534 000 16/01/2026 47 2 000 1 240 000 19/01/2026 97 6 969 4 067 020 19/01/2026 0 0 0 20/01/2026 43 2 031 1 160 794 20/01/2026 0 0 0 21/01/2026 0 0 0 21/01/2026 82 5 000 2 906 900 22/01/2026 23 1 000 591 000 22/01/2026 46 3 000 1 788 800 23/01/2026 27 1 000 591 000 23/01/2026 0 0 0 26/01/2026 29 1 000 587 000 26/01/2026 24 1 000 591 000 27/01/2026 21 1 000 588 000 27/01/2026 37 2 000 1 181 300 28/01/2026 62 11 000 6 072 000 28/01/2026 22 1 000 555 000 29/01/2026 31 2 000 1 086 400 29/01/2026 35 1 000 549 000 30/01/2026 32 1 000 543 000 30/01/2026 37 2 000 1 096 700 02/02/2026 21 1 000 543 000 02/02/2026 0 0 0 03/02/2026 139 5 000 2 642 000 03/02/2026 0 0 0 04/02/2026 0 0 0 04/02/2026 71 3 000 1 602 000 05/02/2026 21 1 000 533 000 05/02/2026 12 1 000 539 000 06/02/2026 62 3 000 1 592 000 06/02/2026 83 3 000 1 604 412 09/02/2026 27 1 000 533 000 09/02/2026 23 1 000 536 000 10/02/2026 29 2 000 1 067 000 10/02/2026 67 3 000 1 614 000 11/02/2026 70 3 000 1 591 000 11/02/2026 0 0 0 12/02/2026 30 1 000 527 000 12/02/2026 27 2 000 1 066 000 13/02/2026 50 2 000 1 037 000 13/02/2026 0 0 0 16/02/2026 21 1 000 521 000 16/02/2026 67 4 000 2 097 700 17/02/2026 24 1 000 524 000 17/02/2026 25 2 000 1 053 000 18/02/2026 18 1 000 524 000 18/02/2026 28 2 000 1 059 000 19/02/2026 44 2 000 1 055 100 19/02/2026 19 1 000 530 000 20/02/2026 16 1 000 544 000 20/02/2026 94 7 000 3 827 800 23/02/2026 34 2 000 1 123 000 23/02/2026 97 4 000 2 257 000 24/02/2026 26 1 000 554 000 24/02/2026 63 2 000 1 120 000 25/02/2026 82 3 000 1 674 000 25/02/2026 24 2 000 1 125 000 26/02/2026 9 1 125 618 350 26/02/2026 20 1 000 556 000 27/02/2026 36 2 000 1 091 000 27/02/2026 30 1 000 547 000 02/03/2026 58 4 800 2 494 440 02/03/2026 23 1 000 520 000 03/03/2026 21 2 050 1 036 250 03/03/2026 0 0 0 04/03/2026 22 2 000 1 004 000 04/03/2026 7 2 000 1 014 000 05/03/2026 0 0 0 05/03/2026 18 2 000 1 015 000 06/03/2026 25 2 000 1 003 000 06/03/2026 0 0 0





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



09/03/2026 13 3 000 1 477 100 09/03/2026 38 2 975 1 477 462 10/03/2026 21 2 000 1 010 000 10/03/2026 70 5 000 2 551 000 11/03/2026 27 3 000 1 500 000 11/03/2026 22 2 000 1 008 000 12/03/2026 38 3 000 1 477 300 12/03/2026 0 0 0 13/03/2026 48 5 000 2 427 200 13/03/2026 16 1 000 490 000 16/03/2026 8 1 000 471 000 16/03/2026 28 2 000 955 000 17/03/2026 14 1 000 475 000 17/03/2026 0 0 0 18/03/2026 46 4 000 1 883 000 18/03/2026 24 2 000 952 000 19/03/2026 23 2 000 921 650 19/03/2026 0 0 0 20/03/2026 42 3 000 1 377 000 20/03/2026 19 1 000 465 000 23/03/2026 24 2 000 904 000 23/03/2026 133 7 000 3 257 000 24/03/2026 44 3 000 1 391 000 24/03/2026 25 1 000 471 000 25/03/2026 53 3 000 1 383 000 25/03/2026 39 2 000 933 000 26/03/2026 1 1 000 456 150 26/03/2026 57 2 000 924 100 27/03/2026 19 2 000 911 000 27/03/2026 20 1 000 459 000 30/03/2026 14 1 000 455 000 30/03/2026 66 3 000 1 379 800 31/03/2026 19 1 000 461 000 31/03/2026 18 1 000 464 000 01/04/2026 9 1 000 468 000 01/04/2026 27 3 000 1 431 600 02/04/2026 36 2 000 932 000 02/04/2026 38 3 000 1 412 000 07/04/2026 42 3 000 1 414 000 07/04/2026 22 2 000 957 000 08/04/2026 0 0 0 08/04/2026 109 9 000 4 496 500 09/04/2026 51 5 000 2 437 050 09/04/2026 0 0 0 10/04/2026 3 2 000 966 600 10/04/2026 31 2 000 980 450 13/04/2026 17 2 000 951 000 13/04/2026 19 2 000 959 750 14/04/2026 50 4 000 1 888 000 14/04/2026 53 4 000 1 917 000 15/04/2026 17 3 000 1 421 900 15/04/2026 58 3 000 1 436 000 16/04/2026 0 0 0 16/04/2026 55 3 000 1 459 246 17/04/2026 0 0 0 17/04/2026 21 4 000 1 975 000 20/04/2026 34 3 000 1 462 900 20/04/2026 13 1 000 490 000 21/04/2026 21 2 000 977 000 21/04/2026 19 1 000 494 000 22/04/2026 55 3 000 1 437 000 22/04/2026 0 0 0 23/04/2026 6 1 000 470 000 23/04/2026 15 1 000 475 000 24/04/2026 22 2 000 937 850 24/04/2026 11 1 000 471 000 27/04/2026 10 1 000 469 000 27/04/2026 14 1 000 474 000 28/04/2026 27 2 000 918 000 28/04/2026 0 0 0 29/04/2026 16 2 000 900 000 29/04/2026 0 0 0 30/04/2026 16 2 000 885 850 30/04/2026 20 2 000 896 000 04/05/2026 49 3 000 1 346 000 04/05/2026 35 3 000 1 360 000 05/05/2026 36 2 000 892 000 05/05/2026 36 3 000 1 347 000 06/05/2026 0 0 0 06/05/2026 81 5 000 2 334 700 07/05/2026 16 1 000 480 000 07/05/2026 40 3 000 1 452 000 08/05/2026 25 1 000 474 000 08/05/2026 0 0 0 11/05/2026 50 4 000 1 851 000 11/05/2026 0 0 0 12/05/2026 16 1 000 452 000 12/05/2026 28 2 000 914 000 13/05/2026 14 2 000 896 000 13/05/2026 26 2 000 903 000 14/05/2026 0 0 0 14/05/2026 29 3 000 1 372 850 15/05/2026 2 1 000 454 500 15/05/2026 0 0 0 18/05/2026 19 2 000 891 500 18/05/2026 41 3 000 1 362 000





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



19/05/2026 0 0 0 19/05/2026 35 2 000 924 000 20/05/2026 0 0 0 20/05/2026 32 3 000 1 410 000 21/05/2026 28 2 000 944 000 21/05/2026 27 2 000 956 000 22/05/2026 43 2 000 942 500 22/05/2026 26 2 000 963 000 25/05/2026 0 0 0 25/05/2026 9 1 000 476 200 26/05/2026 24 2 000 946 000 26/05/2026 0 0 0 27/05/2026 1 53 25 557 27/05/2026 68 6 050 2 919 750 28/05/2026 57 4 000 1 911 500 28/05/2026 25 2 000 962 000 29/05/2026 51 5 000 2 391 700 29/05/2026 26 2 000 973 000 01/06/2026 51 3 000 1 409 000 01/06/2026 24 2 000 958 000 02/06/2026 17 1 000 473 000 02/06/2026 29 2 003 951 423 03/06/2026 51 4 000 1 868 000 03/06/2026 17 1 000 472 000 04/06/2026 0 0 0 04/06/2026 61 4 000 1 884 000 05/06/2026 14 1 000 476 112 05/06/2026 31 3 000 1 439 400 08/06/2026 9 1 000 473 150 08/06/2026 66 4 000 1 928 000 09/06/2026 10 1 000 480 000 09/06/2026 20 2 000 980 000 10/06/2026 55 4 000 1 959 500 10/06/2026 13 1 000 497 000 11/06/2026 8 1 000 485 000 11/06/2026 23 2 000 989 000 12/06/2026 2 1 000 510 600 12/06/2026 20 3 000 1 537 500 15/06/2026 40 3 000 1 562 000 15/06/2026 7 3 000 1 605 000 16/06/2026 0 0 0 16/06/2026 24 2 000 1 040 943 17/06/2026 24 2 000 1 028 586 17/06/2026 21 1 000 524 000 18/06/2026 16 2 028 1 026 243 18/06/2026 14 1 000 516 000 19/06/2026 25 2 972 1 496 271 19/06/2026 0 0 0 22/06/2026 37 3 000 1 479 000 22/06/2026 0 0 0 23/06/2026 12 1 000 477 000 23/06/2026 31 2 000 965 000 24/06/2026 0 0 0 24/06/2026 7 1 000 490 000 25/06/2026 11 1 000 490 000 25/06/2026 13 1 000 498 000 26/06/2026 21 2 000 981 000 26/06/2026 14 1 000 495 000 29/06/2026 21 1 000 491 000 29/06/2026 8 1 000 495 000 30/06/2026 23 2 000 971 000 30/06/2026 0 0 0

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred, Hublot et l’Epée. LVMH est également actif dans la Distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

“ Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel établi par la Société et accessible sur son site internet ( www.lvmh.com ). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que LVMH ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions LVMH ou plus généralement à intervenir sur le titre LVMH. ”

CONTACTS LVMH

Analystes et investisseurs

Rodolphe Ozun

LVMH

+ 33 1 44 13 27 21 Média

Jean-Charles Tréhan

LVMH

+ 33 1 44 13 26 20



CONTACTS MÉDIA France

Charlotte Mariné / + 33 6 75 30 43 91

Axelle Gadala / + 33 6 89 01 07 60

Publicis Consultants

+ 33 1 44 82 46 05 France

Michel Calzaroni / + 33 6 07 34 20 14

Olivier Labesse / Hugues Schmitt / Thomas Roborel de Climens / + 33 6 79 11 49 71 Italie

Michele Calcaterra / Matteo Steinbach

SEC and Partners

+ 39 02 6249991 Royaume-Uni

Hugh Morrison / Charlotte McMullen

Montfort Communications

+ 44 7921 881 800 Etats-Unis

Nik Deogun / Eleanor French

Brunswick Group

+ 1 212 333 3810



Chine

Daniel Jeffreys

Deluxewords

+ 44 772 212 6562

+ 86 21 80 36 04 48

Pièce jointe