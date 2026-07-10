Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

 | Source: LVMH LVMH

Paris, le 10 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 39 000 titres
  • 17 545 027 euros en espèces

Au cours du premier semestre 2026, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

  • 3 940 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 271 147 titres et un montant total de 141 747 401 euros
  • 3 960 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 253 147 titres et un montant total de 131 799 631 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 40 000 titres
  • 32 476 236 euros en espèces
ACHATS VENTES
Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 		 Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 
 
Total3 940271 147141 747 401 Total3 960253 147131 799 631
02/01/2026593 0661 962 570 02/01/2026422 0661 332 590
05/01/2026432 0001 279 000 05/01/2026402 0001 289 000
06/01/2026734 0002 545 400 06/01/20261466 0003 854 000
07/01/20261618 0005 060 000 07/01/2026000
08/01/2026292 0001 248 000 08/01/2026924 0002 526 000
09/01/2026000 09/01/20261388 0005 172 000
12/01/2026492 0001 294 000 12/01/2026000
13/01/2026382 0001 288 000 13/01/2026522 0001 296 600
14/01/2026998 0535 157 809 14/01/20261004 0532 612 556
15/01/202619010 0006 310 000 15/01/20261158 0005 119 600
16/01/20261859 0005 534 000 16/01/2026472 0001 240 000
19/01/2026976 9694 067 020 19/01/2026000
20/01/2026432 0311 160 794 20/01/2026000
21/01/2026000 21/01/2026825 0002 906 900
22/01/2026231 000591 000 22/01/2026463 0001 788 800
23/01/2026271 000591 000 23/01/2026000
26/01/2026291 000587 000 26/01/2026241 000591 000
27/01/2026211 000588 000 27/01/2026372 0001 181 300
28/01/20266211 0006 072 000 28/01/2026221 000555 000
29/01/2026312 0001 086 400 29/01/2026351 000549 000
30/01/2026321 000543 000 30/01/2026372 0001 096 700
02/02/2026211 000543 000 02/02/2026000
03/02/20261395 0002 642 000 03/02/2026000
04/02/2026000 04/02/2026713 0001 602 000
05/02/2026211 000533 000 05/02/2026121 000539 000
06/02/2026623 0001 592 000 06/02/2026833 0001 604 412
09/02/2026271 000533 000 09/02/2026231 000536 000
10/02/2026292 0001 067 000 10/02/2026673 0001 614 000
11/02/2026703 0001 591 000 11/02/2026000
12/02/2026301 000527 000 12/02/2026272 0001 066 000
13/02/2026502 0001 037 000 13/02/2026000
16/02/2026211 000521 000 16/02/2026674 0002 097 700
17/02/2026241 000524 000 17/02/2026252 0001 053 000
18/02/2026181 000524 000 18/02/2026282 0001 059 000
19/02/2026442 0001 055 100 19/02/2026191 000530 000
20/02/2026161 000544 000 20/02/2026947 0003 827 800
23/02/2026342 0001 123 000 23/02/2026974 0002 257 000
24/02/2026261 000554 000 24/02/2026632 0001 120 000
25/02/2026823 0001 674 000 25/02/2026242 0001 125 000
26/02/202691 125618 350 26/02/2026201 000556 000
27/02/2026362 0001 091 000 27/02/2026301 000547 000
02/03/2026584 8002 494 440 02/03/2026231 000520 000
03/03/2026212 0501 036 250 03/03/2026000
04/03/2026222 0001 004 000 04/03/202672 0001 014 000
05/03/2026000 05/03/2026182 0001 015 000
06/03/2026252 0001 003 000 06/03/2026000


ACHATS VENTES
Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 		 Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 
 
09/03/2026133 0001 477 100 09/03/2026382 9751 477 462
10/03/2026212 0001 010 000 10/03/2026705 0002 551 000
11/03/2026273 0001 500 000 11/03/2026222 0001 008 000
12/03/2026383 0001 477 300 12/03/2026000
13/03/2026485 0002 427 200 13/03/2026161 000490 000
16/03/202681 000471 000 16/03/2026282 000955 000
17/03/2026141 000475 000 17/03/2026000
18/03/2026464 0001 883 000 18/03/2026242 000952 000
19/03/2026232 000921 650 19/03/2026000
20/03/2026423 0001 377 000 20/03/2026191 000465 000
23/03/2026242 000904 000 23/03/20261337 0003 257 000
24/03/2026443 0001 391 000 24/03/2026251 000471 000
25/03/2026533 0001 383 000 25/03/2026392 000933 000
26/03/202611 000456 150 26/03/2026572 000924 100
27/03/2026192 000911 000 27/03/2026201 000459 000
30/03/2026141 000455 000 30/03/2026663 0001 379 800
31/03/2026191 000461 000 31/03/2026181 000464 000
01/04/202691 000468 000 01/04/2026273 0001 431 600
02/04/2026362 000932 000 02/04/2026383 0001 412 000
07/04/2026423 0001 414 000 07/04/2026222 000957 000
08/04/2026000 08/04/20261099 0004 496 500
09/04/2026515 0002 437 050 09/04/2026000
10/04/202632 000966 600 10/04/2026312 000980 450
13/04/2026172 000951 000 13/04/2026192 000959 750
14/04/2026504 0001 888 000 14/04/2026534 0001 917 000
15/04/2026173 0001 421 900 15/04/2026583 0001 436 000
16/04/2026000 16/04/2026553 0001 459 246
17/04/2026000 17/04/2026214 0001 975 000
20/04/2026343 0001 462 900 20/04/2026131 000490 000
21/04/2026212 000977 000 21/04/2026191 000494 000
22/04/2026553 0001 437 000 22/04/2026000
23/04/202661 000470 000 23/04/2026151 000475 000
24/04/2026222 000937 850 24/04/2026111 000471 000
27/04/2026101 000469 000 27/04/2026141 000474 000
28/04/2026272 000918 000 28/04/2026000
29/04/2026162 000900 000 29/04/2026000
30/04/2026162 000885 850 30/04/2026202 000896 000
04/05/2026493 0001 346 000 04/05/2026353 0001 360 000
05/05/2026362 000892 000 05/05/2026363 0001 347 000
06/05/2026000 06/05/2026815 0002 334 700
07/05/2026161 000480 000 07/05/2026403 0001 452 000
08/05/2026251 000474 000 08/05/2026000
11/05/2026504 0001 851 000 11/05/2026000
12/05/2026161 000452 000 12/05/2026282 000914 000
13/05/2026142 000896 000 13/05/2026262 000903 000
14/05/2026000 14/05/2026293 0001 372 850
15/05/202621 000454 500 15/05/2026000
18/05/2026192 000891 500 18/05/2026413 0001 362 000


ACHATS VENTES
Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 		 Date

 		Nombre de transactions

 		Nombre de titres

 		Capitaux en euros

 
 
19/05/2026000 19/05/2026352 000924 000
20/05/2026000 20/05/2026323 0001 410 000
21/05/2026282 000944 000 21/05/2026272 000956 000
22/05/2026432 000942 500 22/05/2026262 000963 000
25/05/2026000 25/05/202691 000476 200
26/05/2026242 000946 000 26/05/2026000
27/05/202615325 557 27/05/2026686 0502 919 750
28/05/2026574 0001 911 500 28/05/2026252 000962 000
29/05/2026515 0002 391 700 29/05/2026262 000973 000
01/06/2026513 0001 409 000 01/06/2026242 000958 000
02/06/2026171 000473 000 02/06/2026292 003951 423
03/06/2026514 0001 868 000 03/06/2026171 000472 000
04/06/2026000 04/06/2026614 0001 884 000
05/06/2026141 000476 112 05/06/2026313 0001 439 400
08/06/202691 000473 150 08/06/2026664 0001 928 000
09/06/2026101 000480 000 09/06/2026202 000980 000
10/06/2026554 0001 959 500 10/06/2026131 000497 000
11/06/202681 000485 000 11/06/2026232 000989 000
12/06/202621 000510 600 12/06/2026203 0001 537 500
15/06/2026403 0001 562 000 15/06/202673 0001 605 000
16/06/2026000 16/06/2026242 0001 040 943
17/06/2026242 0001 028 586 17/06/2026211 000524 000
18/06/2026162 0281 026 243 18/06/2026141 000516 000
19/06/2026252 9721 496 271 19/06/2026000
22/06/2026373 0001 479 000 22/06/2026000
23/06/2026121 000477 000 23/06/2026312 000965 000
24/06/2026000 24/06/202671 000490 000
25/06/2026111 000490 000 25/06/2026131 000498 000
26/06/2026212 000981 000 26/06/2026141 000495 000
29/06/2026211 000491 000 29/06/202681 000495 000
30/06/2026232 000971 000 30/06/2026000

  

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred, Hublot et l’Epée. LVMH est également actif dans la Distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

 Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.lvmh.com). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que LVMH ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions LVMH ou plus généralement à intervenir sur le titre LVMH.

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Etats-Unis
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 		 Chine
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+ 44 772 212 6562
+ 86 21 80 36 04 48

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