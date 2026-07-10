Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 10 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 39 000 titres
- 17 545 027 euros en espèces
Au cours du premier semestre 2026, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :
- 3 940 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 271 147 titres et un montant total de 141 747 401 euros
- 3 960 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 253 147 titres et un montant total de 131 799 631 euros
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 40 000 titres
- 32 476 236 euros en espèces
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Total
|3 940
|271 147
|141 747 401
|Total
|3 960
|253 147
|131 799 631
|02/01/2026
|59
|3 066
|1 962 570
|02/01/2026
|42
|2 066
|1 332 590
|05/01/2026
|43
|2 000
|1 279 000
|05/01/2026
|40
|2 000
|1 289 000
|06/01/2026
|73
|4 000
|2 545 400
|06/01/2026
|146
|6 000
|3 854 000
|07/01/2026
|161
|8 000
|5 060 000
|07/01/2026
|0
|0
|0
|08/01/2026
|29
|2 000
|1 248 000
|08/01/2026
|92
|4 000
|2 526 000
|09/01/2026
|0
|0
|0
|09/01/2026
|138
|8 000
|5 172 000
|12/01/2026
|49
|2 000
|1 294 000
|12/01/2026
|0
|0
|0
|13/01/2026
|38
|2 000
|1 288 000
|13/01/2026
|52
|2 000
|1 296 600
|14/01/2026
|99
|8 053
|5 157 809
|14/01/2026
|100
|4 053
|2 612 556
|15/01/2026
|190
|10 000
|6 310 000
|15/01/2026
|115
|8 000
|5 119 600
|16/01/2026
|185
|9 000
|5 534 000
|16/01/2026
|47
|2 000
|1 240 000
|19/01/2026
|97
|6 969
|4 067 020
|19/01/2026
|0
|0
|0
|20/01/2026
|43
|2 031
|1 160 794
|20/01/2026
|0
|0
|0
|21/01/2026
|0
|0
|0
|21/01/2026
|82
|5 000
|2 906 900
|22/01/2026
|23
|1 000
|591 000
|22/01/2026
|46
|3 000
|1 788 800
|23/01/2026
|27
|1 000
|591 000
|23/01/2026
|0
|0
|0
|26/01/2026
|29
|1 000
|587 000
|26/01/2026
|24
|1 000
|591 000
|27/01/2026
|21
|1 000
|588 000
|27/01/2026
|37
|2 000
|1 181 300
|28/01/2026
|62
|11 000
|6 072 000
|28/01/2026
|22
|1 000
|555 000
|29/01/2026
|31
|2 000
|1 086 400
|29/01/2026
|35
|1 000
|549 000
|30/01/2026
|32
|1 000
|543 000
|30/01/2026
|37
|2 000
|1 096 700
|02/02/2026
|21
|1 000
|543 000
|02/02/2026
|0
|0
|0
|03/02/2026
|139
|5 000
|2 642 000
|03/02/2026
|0
|0
|0
|04/02/2026
|0
|0
|0
|04/02/2026
|71
|3 000
|1 602 000
|05/02/2026
|21
|1 000
|533 000
|05/02/2026
|12
|1 000
|539 000
|06/02/2026
|62
|3 000
|1 592 000
|06/02/2026
|83
|3 000
|1 604 412
|09/02/2026
|27
|1 000
|533 000
|09/02/2026
|23
|1 000
|536 000
|10/02/2026
|29
|2 000
|1 067 000
|10/02/2026
|67
|3 000
|1 614 000
|11/02/2026
|70
|3 000
|1 591 000
|11/02/2026
|0
|0
|0
|12/02/2026
|30
|1 000
|527 000
|12/02/2026
|27
|2 000
|1 066 000
|13/02/2026
|50
|2 000
|1 037 000
|13/02/2026
|0
|0
|0
|16/02/2026
|21
|1 000
|521 000
|16/02/2026
|67
|4 000
|2 097 700
|17/02/2026
|24
|1 000
|524 000
|17/02/2026
|25
|2 000
|1 053 000
|18/02/2026
|18
|1 000
|524 000
|18/02/2026
|28
|2 000
|1 059 000
|19/02/2026
|44
|2 000
|1 055 100
|19/02/2026
|19
|1 000
|530 000
|20/02/2026
|16
|1 000
|544 000
|20/02/2026
|94
|7 000
|3 827 800
|23/02/2026
|34
|2 000
|1 123 000
|23/02/2026
|97
|4 000
|2 257 000
|24/02/2026
|26
|1 000
|554 000
|24/02/2026
|63
|2 000
|1 120 000
|25/02/2026
|82
|3 000
|1 674 000
|25/02/2026
|24
|2 000
|1 125 000
|26/02/2026
|9
|1 125
|618 350
|26/02/2026
|20
|1 000
|556 000
|27/02/2026
|36
|2 000
|1 091 000
|27/02/2026
|30
|1 000
|547 000
|02/03/2026
|58
|4 800
|2 494 440
|02/03/2026
|23
|1 000
|520 000
|03/03/2026
|21
|2 050
|1 036 250
|03/03/2026
|0
|0
|0
|04/03/2026
|22
|2 000
|1 004 000
|04/03/2026
|7
|2 000
|1 014 000
|05/03/2026
|0
|0
|0
|05/03/2026
|18
|2 000
|1 015 000
|06/03/2026
|25
|2 000
|1 003 000
|06/03/2026
|0
|0
|0
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|09/03/2026
|13
|3 000
|1 477 100
|09/03/2026
|38
|2 975
|1 477 462
|10/03/2026
|21
|2 000
|1 010 000
|10/03/2026
|70
|5 000
|2 551 000
|11/03/2026
|27
|3 000
|1 500 000
|11/03/2026
|22
|2 000
|1 008 000
|12/03/2026
|38
|3 000
|1 477 300
|12/03/2026
|0
|0
|0
|13/03/2026
|48
|5 000
|2 427 200
|13/03/2026
|16
|1 000
|490 000
|16/03/2026
|8
|1 000
|471 000
|16/03/2026
|28
|2 000
|955 000
|17/03/2026
|14
|1 000
|475 000
|17/03/2026
|0
|0
|0
|18/03/2026
|46
|4 000
|1 883 000
|18/03/2026
|24
|2 000
|952 000
|19/03/2026
|23
|2 000
|921 650
|19/03/2026
|0
|0
|0
|20/03/2026
|42
|3 000
|1 377 000
|20/03/2026
|19
|1 000
|465 000
|23/03/2026
|24
|2 000
|904 000
|23/03/2026
|133
|7 000
|3 257 000
|24/03/2026
|44
|3 000
|1 391 000
|24/03/2026
|25
|1 000
|471 000
|25/03/2026
|53
|3 000
|1 383 000
|25/03/2026
|39
|2 000
|933 000
|26/03/2026
|1
|1 000
|456 150
|26/03/2026
|57
|2 000
|924 100
|27/03/2026
|19
|2 000
|911 000
|27/03/2026
|20
|1 000
|459 000
|30/03/2026
|14
|1 000
|455 000
|30/03/2026
|66
|3 000
|1 379 800
|31/03/2026
|19
|1 000
|461 000
|31/03/2026
|18
|1 000
|464 000
|01/04/2026
|9
|1 000
|468 000
|01/04/2026
|27
|3 000
|1 431 600
|02/04/2026
|36
|2 000
|932 000
|02/04/2026
|38
|3 000
|1 412 000
|07/04/2026
|42
|3 000
|1 414 000
|07/04/2026
|22
|2 000
|957 000
|08/04/2026
|0
|0
|0
|08/04/2026
|109
|9 000
|4 496 500
|09/04/2026
|51
|5 000
|2 437 050
|09/04/2026
|0
|0
|0
|10/04/2026
|3
|2 000
|966 600
|10/04/2026
|31
|2 000
|980 450
|13/04/2026
|17
|2 000
|951 000
|13/04/2026
|19
|2 000
|959 750
|14/04/2026
|50
|4 000
|1 888 000
|14/04/2026
|53
|4 000
|1 917 000
|15/04/2026
|17
|3 000
|1 421 900
|15/04/2026
|58
|3 000
|1 436 000
|16/04/2026
|0
|0
|0
|16/04/2026
|55
|3 000
|1 459 246
|17/04/2026
|0
|0
|0
|17/04/2026
|21
|4 000
|1 975 000
|20/04/2026
|34
|3 000
|1 462 900
|20/04/2026
|13
|1 000
|490 000
|21/04/2026
|21
|2 000
|977 000
|21/04/2026
|19
|1 000
|494 000
|22/04/2026
|55
|3 000
|1 437 000
|22/04/2026
|0
|0
|0
|23/04/2026
|6
|1 000
|470 000
|23/04/2026
|15
|1 000
|475 000
|24/04/2026
|22
|2 000
|937 850
|24/04/2026
|11
|1 000
|471 000
|27/04/2026
|10
|1 000
|469 000
|27/04/2026
|14
|1 000
|474 000
|28/04/2026
|27
|2 000
|918 000
|28/04/2026
|0
|0
|0
|29/04/2026
|16
|2 000
|900 000
|29/04/2026
|0
|0
|0
|30/04/2026
|16
|2 000
|885 850
|30/04/2026
|20
|2 000
|896 000
|04/05/2026
|49
|3 000
|1 346 000
|04/05/2026
|35
|3 000
|1 360 000
|05/05/2026
|36
|2 000
|892 000
|05/05/2026
|36
|3 000
|1 347 000
|06/05/2026
|0
|0
|0
|06/05/2026
|81
|5 000
|2 334 700
|07/05/2026
|16
|1 000
|480 000
|07/05/2026
|40
|3 000
|1 452 000
|08/05/2026
|25
|1 000
|474 000
|08/05/2026
|0
|0
|0
|11/05/2026
|50
|4 000
|1 851 000
|11/05/2026
|0
|0
|0
|12/05/2026
|16
|1 000
|452 000
|12/05/2026
|28
|2 000
|914 000
|13/05/2026
|14
|2 000
|896 000
|13/05/2026
|26
|2 000
|903 000
|14/05/2026
|0
|0
|0
|14/05/2026
|29
|3 000
|1 372 850
|15/05/2026
|2
|1 000
|454 500
|15/05/2026
|0
|0
|0
|18/05/2026
|19
|2 000
|891 500
|18/05/2026
|41
|3 000
|1 362 000
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|19/05/2026
|0
|0
|0
|19/05/2026
|35
|2 000
|924 000
|20/05/2026
|0
|0
|0
|20/05/2026
|32
|3 000
|1 410 000
|21/05/2026
|28
|2 000
|944 000
|21/05/2026
|27
|2 000
|956 000
|22/05/2026
|43
|2 000
|942 500
|22/05/2026
|26
|2 000
|963 000
|25/05/2026
|0
|0
|0
|25/05/2026
|9
|1 000
|476 200
|26/05/2026
|24
|2 000
|946 000
|26/05/2026
|0
|0
|0
|27/05/2026
|1
|53
|25 557
|27/05/2026
|68
|6 050
|2 919 750
|28/05/2026
|57
|4 000
|1 911 500
|28/05/2026
|25
|2 000
|962 000
|29/05/2026
|51
|5 000
|2 391 700
|29/05/2026
|26
|2 000
|973 000
|01/06/2026
|51
|3 000
|1 409 000
|01/06/2026
|24
|2 000
|958 000
|02/06/2026
|17
|1 000
|473 000
|02/06/2026
|29
|2 003
|951 423
|03/06/2026
|51
|4 000
|1 868 000
|03/06/2026
|17
|1 000
|472 000
|04/06/2026
|0
|0
|0
|04/06/2026
|61
|4 000
|1 884 000
|05/06/2026
|14
|1 000
|476 112
|05/06/2026
|31
|3 000
|1 439 400
|08/06/2026
|9
|1 000
|473 150
|08/06/2026
|66
|4 000
|1 928 000
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LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred, Hublot et l’Epée. LVMH est également actif dans la Distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.
“ Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.lvmh.com). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que LVMH ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions LVMH ou plus généralement à intervenir sur le titre LVMH. ”
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Montfort Communications
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