CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

 | Source: CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

CR CA MORBIHAN

-
Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes

Paris, 1er juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 123 titres
- 995 334.34 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 24

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 123

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 248 titres pour 25 305.04 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 104 titres pour 121 003.05 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 979 titres
- 894 644.73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 102

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 521

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 224 titres pour 109 709.57 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 614 titres pour 663 554.44 €

------------------------------------------------------------

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 8 216 titres
- 138 695.31 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total2424825 305,04 1231 104121 003,05
02/01/2026--- 3505 310,00
05/01/2026--- 2202 090,00
06/01/2026--- 3505 410,00
08/01/2026--- 1101 060,00
09/01/2026--- 3313 392,02
14/01/2026--- 6697 647,96
15/01/2026--- 11112,80
16/01/2026--- 2293 273,23
19/01/2026--- 2303 410,10
20/01/2026--- 14442,00
21/01/2026--- 2161 760,00
26/01/2026--- 2262 746,12
27/01/2026--- 4747 883,96
29/01/2026--- 2404 220,00
30/01/2026--- 2404 270,00
02/02/2026--- 911312 223,21
03/02/2026--- 3171 861,84
04/02/2026--- 3192 027,68
05/02/2026--- 3515 356,02
06/02/2026--- 5353 729,95
09/02/2026--- 11108,50
10/02/2026--- 79110 017,28
11/02/2026--- 4252 800,00
13/02/2026--- 25560,00
16/02/2026--- 12212,20
17/02/2026--- 15565,00
18/02/2026--- 12213,00
19/02/2026--- 12215,00
23/02/2026--- 12220,00
27/02/2026--- 11108,50
03/03/2026--- 11107,50
05/03/2026--- 22213,50
10/03/2026--- 11106,96
12/03/2026--- 11101,50
17/03/2026--- 12210,00
19/03/2026--- 12211,00
20/03/2026--- 11104,00
23/03/2026--- 36618,00
24/03/2026--- 12207,00
26/03/20262202 010,00 12204,00
27/03/20263262 630,16 ---
30/03/202610929 295,68 ---
31/03/20264292 914,50 11100,52
02/04/20264808 351,20 ---
07/04/202611103,50 2404 220,00
08/04/2026--- 2404 360,00


  
      


 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total2424825 305,04 1231 104121 003,05
10/04/2026--- 2151 630,05
14/04/2026--- 4404 475,20
15/04/2026--- 4151 752,45
22/04/2026--- 2101 195,00
04/05/2026--- 4151 815,00
01/06/2026--- 3151 890,00
02/06/2026--- 2101 285,00
04/06/2026--- 2101 330,00
05/06/2026--- 15690,00
16/06/2026--- 15670,00
19/06/2026--- 12260,00


      


Pièce jointe


Attachments

CRCA Morbihan_Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.26
GlobeNewswire
 