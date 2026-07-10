Rita Mueller élue présidente désignée de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

OTTAWA, Ontario, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rita Mueller, présidente de l’Association des enseignants et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest (AETNO), a été élue présidente désignée de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) par les personnes déléguées à l’Assemblée générale annuelle de 2026 de la CTF/FCE. Elle présidera la Fédération de 2027 à 2029.

« En tant que présidente, je défendrai l’autonomie professionnelle, je plaiderai en faveur de protections relatives à la charge de travail, je renforcerai notre pouvoir collectif de négociation et je veillerai à ce que les décisions reviennent au personnel de l’éducation — et non à la classe politique », déclare Rita Mueller.

Elle œuvre dans le milieu de l’éducation et des services publics depuis plus de trente ans, toujours en restant ancrée dans la communauté, en misant sur la collaboration, le respect, l’équité et la diversité, et en militant en faveur d’institutions publiques fortes. En tant qu’enseignante et conseillère d’orientation au secondaire, puis directrice de différentes écoles aux paliers élémentaire et secondaire, elle a milité en faveur de l’apprentissage inclusif, de l’éducation axée sur le territoire et du soutien adapté aux élèves. Elle a élargi ses compétences en tant que directrice générale de la Tłı̨chǫ Community Services Agency, où elle travaillé sur les dossiers de l’éducation, de la santé et des services sociaux en partenariat avec les gouvernements autochtones. À l’échelle territoriale, en tant que sous-ministre adjointe puis sous-ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi, elle a élaboré des politiques qui reflètent les réalités des communautés nordiques. Elle a siégé pendant six ans à la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest.

« Chaque enfant a le droit d’apprendre dans un cadre sûr, équitable et inclusif. Et pour cela, il faut d’abord soutenir les enseignantes et enseignants. Je suis prête à prendre les devants et à leur offrir mon indéfectible soutien. »

Les autres vice-présidentes et vice-président continueront à siéger au Bureau de direction jusqu’à la fin de leur mandat de deux ans, en 2027. Rita Mueller succèdera à Clint Johnston à la présidence de la CTF/FCE en juillet 2027.

À propos de la CTF/FCE

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 370 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui compte plus de 33 millions de membres parmi le personnel de l’éducation de par le monde.

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