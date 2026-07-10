Communiqué de presse

10 juillet 2026

Renault Group obtient gain de cause dans la procédure en Angleterre et au Pays de Galles relative aux émissions de ses véhicules Diesel

Dans un jugement rendu ce jour à Londres, la Haute Cour de Justice (High Court of Justice) a écarté toute responsabilité de Renault Group dans l’affaire des émissions de ses véhicules Diesel.

Aux termes d’une décision particulièrement détaillée, qui est le résultat de plusieurs années de procédure ayant donné lieu à des milliers de pages d’écritures, des dizaines de rapports d’experts et de témoignages, ainsi qu’à un procès de plusieurs mois, la Haute Cour a rejeté l’ensemble des demandes formées contre Renault.

Renault Group se félicite de cette décision qui confirme pleinement sa position constante, à savoir que ses véhicules ont toujours été conçus, mis au point et fabriqués conformément aux lois et réglementations applicables.

Renault Group entend désormais demander le remboursement de ses frais de justice auprès des grands assureurs institutionnels et des fonds spéculatifs qui ont financé cette procédure dans l’espoir d’un gain financier.

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À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

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