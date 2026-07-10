JCDecaux : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE
Paris, le 10 juillet 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), au titre du contrat de liquidité confié par la société JCDECAUX SE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 59 361 titres
- 4 923 914,97 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 7 495
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 7 422
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 274 258 titres pour 41 210 543,85 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 319 715 titres pour 42 237 005,58 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 104 818 titres
- 3 851 714,57 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 624
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 530
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 744 089 titres pour 26 433 707,92 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 778 696 titres pour 27 053 913,11 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 5 000 000,00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Chiffres clés de JCDecaux
- Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros
- N°1 mondial de la communication extérieure
- Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays
- 1 105 906 faces publicitaires dans le monde
- Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants
- 11 894 collaborateurs
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
- La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
- JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis
- Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
- N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)
- N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com
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