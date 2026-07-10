JCDecaux : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE



Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE

Paris, le 10 juillet 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), au titre du contrat de liquidité confié par la société JCDECAUX SE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

59 361 titres

4 923 914,97 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 7 495

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 7 422

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 274 258 titres pour 41 210 543,85 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 319 715 titres pour 42 237 005,58 €

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 104 818 titres 3 851 714,57 € en espèces Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 624 Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 530 Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 744 089 titres pour 26 433 707,92 € Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 778 696 titres pour 27 053 913,11 €

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titres 5 000 000,00 € en espèces



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

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