Laurent-Perrier : Communiqué financier - Programme de rachat de titres

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G r o u p e L A U R E N T - P E R R I E R


Tours-sur-Marne, le 10 juillet 2026

Communiqué financier
Programme de rachat de titres

Programme adopté par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires
du 10 juillet 2025

Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 06 au 10 juillet 2026

Achats réalisés :

Date

Achat/Vente

Nombre de titres

Prix (€)

Montant (€)

Objectif du rachat

Marché

08 juillet 2026Achat133 90582,0010 980 210
  • Assurer la couverture d’un plan d’actions gratuites (Pour 13 000 actions)
  • Procéder à l’annulation des actions acquises (Pour 120 905 actions)
Gré à Gré

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484

Bloomberg : LPE:FP Reuters : LPER.PA


Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et
Euronext® FAMILY BUSINESS.

Stéphane Dalyac Président du Directoire Groupe Laurent-Perrier
Téléphone : +33 3 26 58 91 22

D O M A I N E L A U R E N T - P E R R I E R - 5 1 1 5 0 T O U R S - S U R - M A R N E – F R A N C E
T E L : 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 8 9 1 2 2 – F A X : 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 8 7 7 2 9

L A U R E N T - P E R R I E R , S . A . A D I R E C T O I R E E T C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E A U C A P I T A L D E 2 2 5 9 4 2 7 1 , 8 0 E U R O S
R . C . S . R E I M S B 3 3 5 6 8 0 0 9 6 - S I R E T 3 3 5 6 8 0 0 9 6 0 0 0 2 1 – A P E 6 4 2 0 Z
C H A M P A G N E L A U R E N T - P E R R I E R C H A M P A G N E S A L O N C H A M P A G N E D E L A M O T T E C H A M P A G N E D E C A S T E L L A N E

Pièce jointe


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