Laurent-Perrier : Communiqué financier - Programme de rachat de titres

G r o u p e L A U R E N T - P E R R I E R
Tours-sur-Marne, le 10 juillet 2026
Communiqué financier
Programme de rachat de titres
Programme adopté par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires
du 10 juillet 2025
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 06 au 10 juillet 2026
Achats réalisés :
|Date
|Achat/Vente
|Nombre de titres
|Prix (€)
|Montant (€)
|Objectif du rachat
|Marché
|08 juillet 2026
|Achat
|133 905
|82,00
|10 980 210
|
|Gré à Gré
Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
Code ISIN : FR 0006864484
Bloomberg : LPE:FP Reuters : LPER.PA
Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et
Euronext® FAMILY BUSINESS.
Stéphane Dalyac Président du Directoire Groupe Laurent-Perrier
Téléphone : +33 3 26 58 91 22
D O M A I N E L A U R E N T - P E R R I E R - 5 1 1 5 0 T O U R S - S U R - M A R N E – F R A N C E
T E L : 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 8 9 1 2 2 – F A X : 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 8 7 7 2 9
L A U R E N T - P E R R I E R , S . A . A D I R E C T O I R E E T C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E A U C A P I T A L D E 2 2 5 9 4 2 7 1 , 8 0 E U R O S
R . C . S . R E I M S B 3 3 5 6 8 0 0 9 6 - S I R E T 3 3 5 6 8 0 0 9 6 0 0 0 2 1 – A P E 6 4 2 0 Z
C H A M P A G N E L A U R E N T - P E R R I E R – C H A M P A G N E S A L O N – C H A M P A G N E D E L A M O T T E – C H A M P A G N E D E C A S T E L L A N E
Pièce jointe