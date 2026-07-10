Groupe Casino : Point d’étape sur le projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du groupe Casino

Point d’étape sur le projet d’adaptation et de renforcement

de la structure financière du groupe Casino

Paris, le 10 juillet 2026

Dans le prolongement du communiqué de presse du 6 juillet 2026, le Groupe annonce avoir procédé à l’examen approfondi des propositions fermes de restructuration financière reçues de ses créanciers TLB et de son actionnaire de référence.

Sur recommandation du comité ad hoc, le conseil d’administration, dont seuls les membres n’étant pas en situation de conflit d’intérêts ont pris part aux délibérations et au vote, a considéré que la proposition de l’actionnaire, faute d’accord consensuel, est celle qui sert le mieux l’intérêt social du groupe Casino, sous réserve :

d’améliorer les termes du package de sûretés des créanciers TLB en leur permettant d’avoir accès au package de sûretés des banques, et que les banques lèvent la condition suspensive de leurs financements relative à l’accord de la majorité des deux tiers des créanciers TLB pour la modification du plan de sauvegarde.



A la demande du Groupe, les banques ont indiqué saisir leurs comités de crédit respectifs afin de statuer sur ces demandes d’ici le 20 juillet 2026.

Le Groupe entend lancer d’ici fin juillet, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, la procédure de modification du plan de sauvegarde en vue d’une mise en œuvre des opérations d’adaptation et de renforcement de sa structure financière d’ici la fin du second semestre 2026.

Il est rappelé que la modification du plan de sauvegarde serait massivement dilutive pour les actionnaires actuels.

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