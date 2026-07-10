Publicis Groupe - Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

de Publicis Groupe

10 juillet 2026 – Paris – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

85 530 titres

13 169 391 €

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

A l'achat, 1 093 705 titres, pour un montant de 87 809 846 € (6 353 transactions)

A la vente, 1 024 075 titres, pour un montant de 82 506 612 € (6 406 transactions).

Il est rappelé que :

lors du précèdent bilan au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



22 900 titres



17 728 607 €



au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :



A l'achat, 926 810 titres, pour un montant de 78 066 262 € (6 709 transactions)



A la vente, 940 140 titres, pour un montant de 79 548 580 € (7 388 transactions).



au 12 septembre 2022, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



95 500 titres



10 076 020 €



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

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