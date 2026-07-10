GEEKVAPE veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und würdigt ein Jahrzehnt langfristiger Wertschöpfung

SHENZHEN, China, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juli veröffentlichte die Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. (nachfolgend „GEEKVAPE“ oder „das Unternehmen“) offiziell den GEEKVAPE-Nachhaltigkeitsbericht 2025 (nachfolgend „der Bericht“). Der Bericht informiert systematisch über die Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Fortschritte und Leistungen des Unternehmens im Jahr 2025 in den Bereichen Compliance und Unternehmensführung, technologische Innovation, Personalentwicklung, grüne und CO₂-arme Entwicklung, verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement, gesellschaftliches Engagement und weiteren Themenfeldern.





Im Jahr 2025 feierte GEEKVAPE sein zehnjähriges Bestehen. In diesem Zuge entwickelte das Unternehmen seinen Unternehmenskulturrahmen weiter und überarbeitete seine Mission, Vision und Unternehmenswerte umfassend. Als Unternehmensmission wurde „Streben nach Exzellenz, Stärkung unserer Partner“ festgelegt, als langfristige Vision „Ein globales Unternehmen werden, das Technologie, Menschlichkeit und Leben miteinander verbindet“ und als zentrale Werte „Integrität, Innovation, Verantwortung und gemeinsamer Erfolg“. Diese bilden die Leitlinien für das unternehmerische Handeln. Auf Grundlage dieses übergeordneten Wertesystems vertieft das Unternehmen kontinuierlich seine fünf strategischen Nachhaltigkeitssäulen: „Langfristige Ausrichtung auf Basis einer regelkonformen Unternehmensführung, innovationsgetriebene Fertigung, Menschenorientierung, grüne und CO₂-arme Entwicklung sowie Verantwortung und inklusiver Wohlstand“. Gleichzeitig optimiert GEEKVAPE fortlaufend sein Nachhaltigkeitsmanagementsystem und treibt die Nachhaltigkeitsgovernance und entsprechende Maßnahmen systematisch voran. Damit schafft das Unternehmen starke Impulse für eine hochwertige und nachhaltige Entwicklung.

Compliance-orientierte Unternehmensführung für einen stabilen Geschäftsbetrieb

GEEKVAPE stärkt kontinuierlich seine regelkonforme Geschäftstätigkeit sowie das verantwortungsvolle Marketing, die Geschäftsethik und das Informationssicherheitsmanagement und festigt damit die Grundlage einer verantwortungsvollen Unternehmensführung für seine weltweiten Aktivitäten. Im Jahr 2025 erhielt das Unternehmen 3.198 neue Zertifizierungen und Konformitätsbewertungsberichte für Vaping-Geräte. Dies entspricht einem Anstieg von 38,56 % gegenüber dem Vorjahr und erhöht die Gesamtzahl auf 9.603. Das Unternehmen hat ein Compliance-Risikoverzeichnis für mehr als 80 Länder und Regionen auf fünf Kontinenten aufgebaut. Dadurch kann es regulatorische Vorgaben und Anforderungen in den Zielmärkten fortlaufend verfolgen und seine Fähigkeiten zur frühzeitigen Risikobewertung und Reaktion weiter stärken. Im Bereich Integritätsmanagement erreichte das Unternehmen bei seinen Beschäftigten sowie bei Lieferanten ab Transaktionsebene eine Unterzeichnungsquote von 100 % für die „Vereinbarung zu Integrität und Selbstdisziplin“. Dies unterstützt den Aufbau eines langfristigen Kontrollmechanismus für integres Verhalten und schafft eine solide Compliance-Grundlage für einen stabilen Geschäftsbetrieb.

Weitere Informationen finden Sie im GEEKVAPE-Nachhaltigkeitsbericht 2025: Sustainability Reporting | Geekvape

Kontakt: Jiayi Zhang, jiayi.zhang@geekmiraclehk.com