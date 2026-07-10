RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec NATIXIS ODDO BHF
Bezons, le 10 juillet 2026 – 19h00 - RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par RIBER à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 27 550 titres
- 308 022,48 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 54 946 titres
- 375 137,59 euros
Sur la période du 01/04/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :
- 229 Transactions à l'achat
- 454 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 50 212 titres et 562 221,13 euros à l'achat
- 77 608 titres et 795 106,25 euros à la vente
À propos de RIBER
Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.
Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.
Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.
RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
Contacts
RIBER
Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Cyril Combe | tel : +33 (0)1 53 65 36 36 | ccombe@actus.fr
ANNEXE
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|229
|50212
|562221,13
|454
|77608
|795106,25
|01/04/2026
|10
|2101
|11608,08
|13
|3851
|21761,58
|02/04/2026
|10
|1422
|7628,4
|6
|1401
|7670,4
|07/04/2026
|8
|2101
|11643
|11
|2801
|15843
|08/04/2026
|1
|1
|5,9
|35
|9201
|57860,9
|09/04/2026
|10
|2101
|14651,09
|38
|9151
|71342,09
|10/04/2026
|1
|1
|8,25
|35
|6661
|57060,75
|13/04/2026
|1
|1
|9,49
|19
|1311
|12580,49
|14/04/2026
|0
|0
|0
|29
|2900
|36789
|15/04/2026
|0
|0
|0
|15
|2600
|34312
|17/04/2026
|0
|0
|0
|1
|10
|172
|22/04/2026
|0
|0
|0
|15
|1200
|16428
|23/04/2026
|0
|0
|0
|3
|203
|2649,6
|24/04/2026
|0
|0
|0
|8
|797
|10800,4
|27/04/2026
|0
|0
|0
|16
|1400
|20510
|29/04/2026
|0
|0
|0
|9
|1207
|14988,9
|30/04/2026
|0
|0
|0
|13
|2200
|27060
|04/05/2026
|0
|0
|0
|13
|1000
|13840
|05/05/2026
|0
|0
|0
|5
|400
|5630
|06/05/2026
|0
|0
|0
|15
|900
|13010
|08/05/2026
|0
|0
|0
|2
|100
|1335
|11/05/2026
|0
|0
|0
|6
|600
|7950
|12/05/2026
|0
|0
|0
|2
|100
|1255
|13/05/2026
|0
|0
|0
|6
|300
|3825
|14/05/2026
|0
|0
|0
|7
|300
|3915
|15/05/2026
|0
|0
|0
|2
|100
|1285
|18/05/2026
|0
|0
|0
|12
|500
|6725
|19/05/2026
|0
|0
|0
|7
|166
|2091,6
|20/05/2026
|0
|0
|0
|11
|800
|9880
|21/05/2026
|0
|0
|0
|14
|2699
|35018
|22/05/2026
|0
|0
|0
|9
|1600
|23460
|16/06/2026
|0
|0
|0
|1
|200
|3000
|18/06/2026
|31
|4850
|63437
|6
|800
|11040
|19/06/2026
|24
|3060
|38872,2
|16
|3200
|40988
|22/06/2026
|45
|11600
|149076
|23
|6575
|85270,3
|23/06/2026
|18
|3501
|43472,72
|1
|1
|12,72
|24/06/2026
|20
|3501
|41332,2
|1
|1
|12,2
|25/06/2026
|17
|4500
|51750
|1
|500
|5950
|26/06/2026
|9
|1601
|17743,3
|1
|1
|11,3
|29/06/2026
|12
|5673
|63635,66
|17
|5673
|64089,42
|30/06/2026
|12
|4198
|47347,84
|10
|4198
|47683,6
Pièce jointe