RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec NATIXIS ODDO BHF

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Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec NATIXIS ODDO BHF

Bezons, le 10 juillet 2026 – 19h00 - RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par RIBER à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 27 550 titres
  • 308 022,48 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 54 946 titres
  • 375 137,59 euros

Sur la période du 01/04/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

  • 229 Transactions à l'achat
  • 454 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 50 212        titres et 562 221,13 euros à l'achat
  • 77 608        titres et 795 106,25 euros à la vente

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

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ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
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ANNEXE

  ACHATS   VENTES 
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant de Nombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de
Total22950212562221,13 45477608795106,25
01/04/202610210111608,08 13385121761,58
02/04/20261014227628,4 614017670,4
07/04/20268210111643 11280115843
08/04/2026115,9 35920157860,9
09/04/202610210114651,09 38915171342,09
10/04/2026118,25 35666157060,75
13/04/2026119,49 19131112580,49
14/04/2026000 29290036789
15/04/2026000 15260034312
17/04/2026000 110172
22/04/2026000 15120016428
23/04/2026000 32032649,6
24/04/2026000 879710800,4
27/04/2026000 16140020510
29/04/2026000 9120714988,9
30/04/2026000 13220027060
04/05/2026000 13100013840
05/05/2026000 54005630
06/05/2026000 1590013010
08/05/2026000 21001335
11/05/2026000 66007950
12/05/2026000 21001255
13/05/2026000 63003825
14/05/2026000 73003915
15/05/2026000 21001285
18/05/2026000 125006725
19/05/2026000 71662091,6
20/05/2026000 118009880
21/05/2026000 14269935018
22/05/2026000 9160023460
16/06/2026000 12003000
18/06/202631485063437 680011040
19/06/202624306038872,2 16320040988
22/06/20264511600149076 23657585270,3
23/06/202618350143472,72 1112,72
24/06/202620350141332,2 1112,2
25/06/202617450051750 15005950
26/06/20269160117743,3 1111,3
29/06/202612567363635,66 17567364089,42
30/06/202612419847347,84 10419847683,6


Pièce jointe


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2026 07 10 RIBER_bilan semestriel contrat de liquidite
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