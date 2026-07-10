RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec NATIXIS ODDO BHF

Bezons, le 10 juillet 2026 – 19h00 - RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par RIBER à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

27 550 titres

308 022,48 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

54 946 titres

375 137,59 euros

Sur la période du 01/04/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

229 Transactions à l'achat

454 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

50 212 titres et 562 221,13 euros à l'achat

77 608 titres et 795 106,25 euros à la vente

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

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ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 229 50212 562221,13 454 77608 795106,25 01/04/2026 10 2101 11608,08 13 3851 21761,58 02/04/2026 10 1422 7628,4 6 1401 7670,4 07/04/2026 8 2101 11643 11 2801 15843 08/04/2026 1 1 5,9 35 9201 57860,9 09/04/2026 10 2101 14651,09 38 9151 71342,09 10/04/2026 1 1 8,25 35 6661 57060,75 13/04/2026 1 1 9,49 19 1311 12580,49 14/04/2026 0 0 0 29 2900 36789 15/04/2026 0 0 0 15 2600 34312 17/04/2026 0 0 0 1 10 172 22/04/2026 0 0 0 15 1200 16428 23/04/2026 0 0 0 3 203 2649,6 24/04/2026 0 0 0 8 797 10800,4 27/04/2026 0 0 0 16 1400 20510 29/04/2026 0 0 0 9 1207 14988,9 30/04/2026 0 0 0 13 2200 27060 04/05/2026 0 0 0 13 1000 13840 05/05/2026 0 0 0 5 400 5630 06/05/2026 0 0 0 15 900 13010 08/05/2026 0 0 0 2 100 1335 11/05/2026 0 0 0 6 600 7950 12/05/2026 0 0 0 2 100 1255 13/05/2026 0 0 0 6 300 3825 14/05/2026 0 0 0 7 300 3915 15/05/2026 0 0 0 2 100 1285 18/05/2026 0 0 0 12 500 6725 19/05/2026 0 0 0 7 166 2091,6 20/05/2026 0 0 0 11 800 9880 21/05/2026 0 0 0 14 2699 35018 22/05/2026 0 0 0 9 1600 23460 16/06/2026 0 0 0 1 200 3000 18/06/2026 31 4850 63437 6 800 11040 19/06/2026 24 3060 38872,2 16 3200 40988 22/06/2026 45 11600 149076 23 6575 85270,3 23/06/2026 18 3501 43472,72 1 1 12,72 24/06/2026 20 3501 41332,2 1 1 12,2 25/06/2026 17 4500 51750 1 500 5950 26/06/2026 9 1601 17743,3 1 1 11,3 29/06/2026 12 5673 63635,66 17 5673 64089,42 30/06/2026 12 4198 47347,84 10 4198 47683,6





Pièce jointe