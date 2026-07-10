DEKUPLE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DEKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité
entre DEKUPLE et NATIXIS ODDO BHF
Paris, le 10 juillet 2026 (19h00) – Au titre du contrat de liquidité confié par DEKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 4 824 titres
- 85 343,84 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 6 542 titres
- 60 966,5 euros
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :
- 552 Transactions à l'achat
- 515 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 9 151 titres et 235 890,7 euros à l'achat
- 10 060 titres et 263 420,3 euros à la vente
À propos du Groupe DÉKUPLE
Leader européen de la Communication et du Data Marketing, le Groupe DÉKUPLE possède un modèle d'affaires international et diversifié. Son écosystème couvre toute la chaîne de valeur de la Communication et du Data marketing avec : un Cabinet de Conseil, expert dans la transformation Data technologies, IA et Agentique, un réseau d’Agences Internationales Multi-expertises, un Hub Subscription Sales Marketing (Assurances & Magazines) et une « Boost Factory » regroupant ses Solutions Martech propriétaires. Ces centres d’expertises, tournés vers la performance, en font un acteur majeur, partenaire du business et de la différenciation des marques. Les professionnels du Groupe accompagnent, chaque jour, près de 750 marques (Grands Comptes et ETI Européennes et internationales) sur l’ensemble du funnel : awareness, considération, acquisition, rétention, conversion et mesure de la performance.
Notre Groupe familial, aux actionnaires stables, s'est engagé dans une croissance rentable et durable, grâce à une stratégie de diversification de ses activités. Bertrand Laurioz, entouré de son comité exécutif, pilote une stratégie combinant une vision solide à long terme et une action continue et régulière, orchestrant ainsi la croissance organique et la croissance externe du Groupe de manière pérenne. Indépendant et agile, le Groupe est devenu expert dans la mise en place de synergies Martech efficaces. Les activités et filiales du Groupe peuvent ainsi acquérir rapidement de nouvelles compétences, s'appuyer sur des solutions innovantes et les intégrer pour stimuler la performance de leurs actions. Grâce à sa connaissance approfondie des marchés européens et aux positions clés de ses agences locales, le Groupe conduit des Pitches Européens sans couture, en montant des équipes multi agences et multi expertises.
Créé en 1972, le Groupe DÉKUPLE a réalisé 243 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie environ 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.
Le Groupe DÉKUPLE est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.
www.dekuple.com
Contacts :
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Presse - Médias : Fatou-Kiné N’DIAYE - tel : +33 1 53 67 36 34
dekuple@actus.fr
ANNEXE
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|552
|9151
|235890,7
|515
|10060
|263420,3
|02/01/2026
|6
|46
|1283,4
|9
|91
|2547,9
|05/01/2026
|2
|6
|168,8
|4
|91
|2556,8
|06/01/2026
|3
|37
|1036,1
|4
|45
|1268,9
|07/01/2026
|2
|46
|1288,3
|3
|4
|112,9
|08/01/2026
|9
|136
|3806,8
|4
|136
|3853
|09/01/2026
|2
|43
|1225,6
|2
|46
|1320,1
|12/01/2026
|10
|194
|5429,4
|1
|1
|28
|13/01/2026
|2
|2
|55,4
|2
|39
|1091,8
|14/01/2026
|3
|46
|1265
|3
|46
|1278,5
|15/01/2026
|7
|8
|221,8
|1
|1
|27,9
|16/01/2026
|3
|91
|2502,8
|2
|3
|83,4
|19/01/2026
|1
|1
|27,4
|6
|91
|2502,4
|20/01/2026
|2
|46
|1265,1
|1
|1
|27,6
|21/01/2026
|4
|43
|1174,1
|1
|1
|27,5
|22/01/2026
|1
|1
|27,4
|1
|1
|27,4
|23/01/2026
|1
|1
|27,5
|1
|1
|27,5
|26/01/2026
|2
|3
|82,3
|3
|46
|1269,5
|27/01/2026
|2
|25
|687,6
|1
|1
|27,6
|28/01/2026
|1
|1
|27,8
|2
|46
|1287,8
|29/01/2026
|6
|91
|2521,1
|4
|46
|1297,1
|30/01/2026
|1
|1
|27,7
|7
|91
|2538,7
|02/02/2026
|7
|120
|3303,4
|1
|1
|27,7
|03/02/2026
|4
|136
|3740,4
|5
|54
|1503,4
|04/02/2026
|2
|46
|1256
|1
|1
|27,5
|05/02/2026
|10
|316
|8374,8
|2
|2
|54
|06/02/2026
|5
|87
|2288,8
|6
|69
|1835,4
|09/02/2026
|9
|226
|5885,4
|1
|1
|26,4
|10/02/2026
|6
|100
|2592
|7
|136
|3599,4
|11/02/2026
|1
|1
|25,8
|7
|16
|415,8
|12/02/2026
|9
|190
|4802,8
|1
|1
|25,6
|13/02/2026
|6
|46
|1140,8
|1
|1
|24,8
|16/02/2026
|3
|52
|1263,6
|6
|46
|1135,8
|17/02/2026
|13
|405
|9700,9
|2
|9
|223,9
|18/02/2026
|2
|46
|1099,4
|4
|91
|2192,9
|19/02/2026
|1
|1
|23,9
|4
|48
|1147,6
|20/02/2026
|2
|46
|1099,6
|8
|33
|795,3
|23/02/2026
|2
|46
|1135,8
|14
|226
|5581,8
|24/02/2026
|9
|101
|2522,1
|2
|45
|1129,5
|25/02/2026
|5
|26
|644,8
|2
|2
|49,7
|26/02/2026
|1
|1
|24,8
|4
|72
|1805
|27/02/2026
|4
|110
|2755,6
|9
|101
|2556,4
|02/03/2026
|9
|231
|5717
|2
|6
|151
|03/03/2026
|7
|131
|3143,3
|1
|1
|24,3
|04/03/2026
|2
|21
|496,2
|2
|2
|48,4
|05/03/2026
|2
|10
|234
|7
|91
|2174,4
|06/03/2026
|11
|184
|4286,4
|4
|43
|1040,4
|09/03/2026
|3
|34
|775,8
|5
|20
|468
|10/03/2026
|1
|1
|23,5
|6
|91
|2147,5
|11/03/2026
|1
|1
|23,8
|4
|5
|119,8
|12/03/2026
|1
|45
|1080
|0
|0
|0
|13/03/2026
|3
|41
|980,9
|0
|0
|0
|16/03/2026
|2
|7
|167,3
|3
|41
|984
|17/03/2026
|3
|39
|924,6
|2
|45
|1080
|18/03/2026
|0
|0
|0
|4
|50
|1186
|19/03/2026
|1
|1
|23,9
|3
|41
|980,1
|20/03/2026
|0
|0
|0
|3
|544
|13006
|23/03/2026
|2
|45
|1080,1
|4
|90
|2178
|24/03/2026
|4
|55
|1327,5
|2
|45
|1093,5
|25/03/2026
|4
|156
|3658,2
|11
|61
|1448,6
|26/03/2026
|2
|2
|47,1
|8
|72
|1707,8
|27/03/2026
|4
|82
|1937,1
|5
|21
|499,8
|30/03/2026
|5
|79
|1904
|5
|91
|2192,6
|31/03/2026
|22
|181
|4290,2
|3
|46
|1113,2
|01/04/2026
|1
|1
|23,4
|2
|46
|1085,4
|02/04/2026
|3
|46
|1085,7
|4
|90
|2150,7
|07/04/2026
|3
|70
|1647,4
|3
|46
|1094,8
|08/04/2026
|2
|2
|48,8
|19
|491
|12379,7
|09/04/2026
|12
|227
|6000,7
|6
|226
|6079,4
|10/04/2026
|8
|152
|3915,4
|1
|1
|26
|13/04/2026
|8
|136
|3441,2
|1
|1
|25,7
|14/04/2026
|7
|138
|3509,4
|5
|181
|4633,3
|15/04/2026
|10
|185
|4660,5
|6
|141
|3569,7
|16/04/2026
|7
|116
|2939,1
|3
|41
|1053,6
|17/04/2026
|12
|270
|6831
|0
|0
|0
|20/04/2026
|3
|72
|1821,6
|2
|45
|1143
|21/04/2026
|4
|109
|2752,6
|7
|84
|2146,6
|22/04/2026
|4
|90
|2284,6
|6
|64
|1648,6
|23/04/2026
|3
|91
|2293,3
|3
|46
|1172,8
|24/04/2026
|4
|136
|3386,7
|1
|1
|25,2
|27/04/2026
|1
|1
|25
|3
|46
|1150
|28/04/2026
|5
|181
|4452,9
|7
|181
|4524,9
|29/04/2026
|1
|1
|25,1
|6
|135
|3455,3
|30/04/2026
|1
|1
|25,5
|5
|91
|2329,5
|04/05/2026
|5
|136
|3495,4
|6
|136
|3549,4
|05/05/2026
|12
|91
|2311,5
|3
|46
|1173
|06/05/2026
|4
|38
|957,8
|4
|46
|1177,4
|07/05/2026
|1
|1
|25,3
|7
|136
|3463,3
|08/05/2026
|3
|46
|1164
|1
|1
|25,5
|11/05/2026
|2
|4
|100,9
|2
|46
|1168,3
|12/05/2026
|5
|136
|3400,5
|4
|91
|2284,5
|13/05/2026
|1
|1
|25,4
|8
|120
|3053,8
|14/05/2026
|3
|46
|1186,5
|6
|152
|3936,1
|15/05/2026
|8
|47
|1212,5
|1
|1
|25,9
|18/05/2026
|11
|104
|2662,4
|8
|57
|1472,6
|19/05/2026
|7
|227
|5720,4
|10
|182
|4643,2
|20/05/2026
|1
|1
|25,4
|3
|91
|2338,4
|21/05/2026
|16
|161
|4256,4
|12
|556
|14780,4
|22/05/2026
|2
|46
|1205,5
|5
|207
|5513,1
|25/05/2026
|5
|51
|1356,8
|1
|1
|26,8
|26/05/2026
|9
|142
|3819,5
|4
|213
|5750,5
|27/05/2026
|7
|76
|2058,4
|4
|212
|5744,8
|28/05/2026
|4
|80
|2138,4
|2
|11
|298,1
|29/05/2026
|8
|81
|2144,5
|7
|12
|318,2
|01/06/2026
|0
|0
|0
|2
|31
|827,7
|02/06/2026
|1
|1
|26,5
|12
|234
|6329,3
|03/06/2026
|4
|139
|3767,3
|4
|64
|1753,7
|04/06/2026
|7
|138
|3739,9
|6
|75
|2062,2
|05/06/2026
|1
|1
|27,3
|6
|105
|2873,7
|08/06/2026
|4
|6
|163,2
|4
|101
|2797,2
|09/06/2026
|3
|76
|2097,6
|1
|1
|27,6
|10/06/2026
|4
|63
|1720,2
|2
|16
|443,1
|11/06/2026
|1
|1
|27,4
|2
|74
|2034,9
|12/06/2026
|5
|151
|4039,3
|5
|151
|4099,3
|15/06/2026
|6
|75
|2002,5
|5
|117
|3144,2
|16/06/2026
|22
|141
|3849,8
|5
|153
|4207,8
|17/06/2026
|1
|1
|27,6
|1
|1
|27,6
|18/06/2026
|1
|1
|27,5
|2
|145
|4001,9
|19/06/2026
|0
|0
|0
|5
|145
|3987,5
|22/06/2026
|1
|18
|505,8
|5
|290
|8163,2
|23/06/2026
|3
|5
|141,4
|14
|289
|8192,7
|24/06/2026
|3
|151
|4256,7
|2
|6
|168,7
|25/06/2026
|1
|1
|28,1
|2
|146
|4102,6
|26/06/2026
|2
|32
|893
|4
|237
|6686,7
|29/06/2026
|6
|153
|4253,4
|4
|215
|6019,8
|30/06/2026
|3
|141
|3905,8
|1
|1
|27,8
Pièce jointe