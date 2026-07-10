HPQ Silicium annonce le départ à la retraite de l'administratrice Noëlle Drapeau

MONTRÉAL, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, annonce que Mme Noëlle Drapeau, administratrice de la Société depuis juin 2008, a décidé de prendre sa retraite du conseil d'administration, avec effet immédiat, afin de se consacrer à d'autres projets et intérêts personnels.

Mme Drapeau a été une membre précieuse du conseil d'administration de HPQ et du comité d'audit au cours des 17 dernières années, jouant un rôle important dans l'évolution de la Société, qui est passée d'une société d'exploration minière à une entreprise technologique spécialisée dans les matériaux avancés et le développement de procédés industriels de nouvelle génération. Son jugement, son professionnalisme et son engagement envers les plus hauts standards de gouvernance ont été grandement appréciés tout au long de son mandat.

« Au nom du conseil d'administration et de la direction, je tiens à exprimer notre sincère reconnaissance à Noëlle pour ses 17 années de service et d'engagement envers HPQ, » a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicium inc. « Sa contribution au conseil d'administration et au comité d'audit a été inestimable. Nous la remercions sincèrement pour les conseils, le dévouement et l'expertise qu'elle a apportés au fil des ans. Nous lui souhaitons une retraite des plus heureuses, remplie de santé, de bonheur et de succès dans la poursuite de ses projets personnels. »

Alors que HPQ poursuit sa transition du développement technologique vers la commercialisation de ses technologies, le conseil d'administration profitera de cette occasion pour amorcer le processus de recrutement d'un nouvel administrateur indépendant dont l'expérience et l'expertise viendront compléter les compétences du conseil et soutenir la prochaine phase de croissance et de création de valeur de la Société.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de Réacteur de silice pyrogénée de HPQ est disponible en téléchargement [ici], celle concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici], et celle concernant la technologie METAGENE™ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général

+1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com