Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026

DELSON, Québec, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026.

Pour les trois mois terminés le 31 mai 2026, la Société a déclaré un bénéfice net de 2,1 millions $ ou 0,25 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,5 millions $ ou 0,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 142,7 millions $ comparativement à 152,9 millions $ l'an dernier.

Pour les six mois terminés le 31 mai 2026, la Société a déclaré une perte nette de 1,1 million $ ou (0,13) $ par action comparativement à un bénéfice net de 0,2 million $ ou 0,02 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 251,4 millions $, comparativement à 264,1 millions $ l’an dernier.

À mi-chemin de l’exercice 2026, Goodfellow a poursuivi ses activités dans un contexte opérationnel difficile, marqué par une incertitude économique persistante, des conditions défavorables sur le marché de l’habitation, un ralentissement de la demande des consommateurs et la volatilité des prix. Les clients ont maintenu une approche disciplinée en matière d’approvisionnement et de gestion des stocks, ce qui a retardé le début de la saison de construction, tandis que les écarts régionaux ont entraîné des conditions de marché variées à l’échelle du réseau Goodfellow. Bien que les résultats reflètent ces défis persistants, Goodfellow estime que la solidité de son bilan, la diversification de son offre de produits et son engagement à offrir un service à la clientèle de qualité la positionnent favorablement lorsque les conditions du marché s’amélioreront.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités

Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2026

31 mai

2025

(Retraité)1 31 mai

2026



31 mai

2025

(Retraité)1 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 142 686 152 940 251 415 264 120 Charges Coût des ventes 114 685 126 265 204 920 217 965 Frais de vente et charges administratives et générales 23 933 22 047 45 940 43 879 Charges financières nettes 1 218 1 212 2 055 1 998 139 836 149 524 252 915 263 842 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 2 850 3 416 (1 500) 278 Impôt sur le résultat 798 956 (420) 78 Total aux éléments du résultat global 2 052 2 460 (1 080) 200 Bénéfice (perte nette) par action - de base 0,25 0,29 (0,13) 0,02 - dilué 0,25 0,29 (0,13) 0,02

1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente et charges administratives et générales au lieu d’être incluses dans le coût des ventes. Les informations financières comparatives pour le deuxième trimestre 2025 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente et charges administratives et générales pour les trois mois terminés le 31 mai 2026 de 6 074 $ et pour la période de six mois terminée le 31 mai 2025 de 12 061$, avec une augmentation correspondante dans le coût des ventes. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.

GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Non audités

Au Au Au 31 mai

2026 30 novembre

2025 31 mai

2025 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 4 167 3 767 3 379 Clients et autres débiteurs 89 291 55 471 96 247 Impôts à recouvrer 2 590 1 360 6 566 Stocks 165 363 144 484 151 384 Charges payées d’avance 5 330 3 168 3 059 Total des actifs courants 266 741 208 250 260 635 Actifs non courants Immobilisations corporelles 42 960 42 625 42 844 Actifs incorporels 183 381 615 Actifs au titre de droits d’utilisation 18 118 19 304 21 368 Actifs au titre des régimes à prestations définies 21 330 21 739 21 554 Impôt sur le résultat différé 744 744 - Autres actifs 1 919 1 875 1 894 Total des actifs non courants 85 254 86 668 88 275 Actifs totaux 351 995 294 918 348 910 Passifs Passifs courants Dette bancaire 69 805 17 564 57 217 Fournisseurs et autres créditeurs 51 205 42 629 56 222 Provision 602 624 788 Partie courante des obligations locatives 6 349 6 485 6 297 Total des passifs courants 127 961 67 302 120 824 Passifs non courants Obligations locatives 13 588 14 551 16 319 Impôt sur le résultat différé 5 436 5 436 8 303 Total des passifs non courants 19 024 19 987 24 622 Passifs totaux 146 985 87 289 145 446 Capitaux propres Capital social 9 140 9 184 9 234 Résultats non distribués 195 870 198 445 194 230 205 010 207 629 203 464 Passifs et capitaux propres totaux 351 995 294 918 348 910





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025

(en milliers de dollars)

Non audités

Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2026 31 mai

2025 31 mai

2026 31 mai

2025 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net (perte nette) 2 052 2 460 (1 080) 200 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 1 232 1 287 2 445 2 549 Actifs incorporels 152 146 302 291 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 502 1 515 2 991 3 010 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles - (3) (10) (9) Provision (23) (30) (22) (142) Impôt sur le résultat 798 956 (420) 78 Charges d’intérêts 671 593 992 832 Charges d’intérêts sur obligations locatives 337 365 667 706 Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 210 193 409 371 Rémunération à base d’actions 47 - 364 - Autres 22 (123) (31) (181) 7 000 7 359 6 607 7 705 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (26 110) (17 072) (48 317) (51 634) Intérêts payés (1 134) (923) (1 806) (1 468) Impôt sur le résultat payé (31) (9) (810) (10) (27 275) (18 004) (50 933) (53 112) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (20 275) (10 645) (44 326) (45 407) Activités de financement Augmentation (diminution) nette des prêts bancaires - (2 000) 2 000 2 000 Augmentation nette des prêts CORRA 25 000 31 000 48 000 55 000 Paiement d’obligations locatives (1 465) (1 384) (2 945) (2 819) Rachat d'actions (295) (403) (474) (839) Dividende payé (1 249) (2 105) (1 249) (2 105) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 21 991 25 108 45 332 51 237 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (1 974) (579) (2 780) (1 510) Acquisition des actifs incorporels (26) (10) (104) (10) Produit de disposition d’immobilisations corporelles - 3 10 9 Autres actifs 17 (567) 27 (558) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 983) (1 153) (2 847) (2 069) Entrées (sorties) nettes de trésorerie (267) 13 310 (1 841) 3 761 Situation de trésorerie au début de la période 1 629 (10 148) 3 203 (599) Situation de trésorerie à la fin de la période 1 362 3 162 1 362 3 162 La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 4 167 3 379 4 167 3 379 Découvert bancaire (2 805) (217) (2 805) (217)





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2024 9 309 196 899 206 208 Bénéfice net - 200 200 Total aux éléments du résultat global - 200 200 Dividende - (2 105) (2 105) Rachat d’actions (75) (764) (839) Solde au 31 mai 2025 9 234 194 230 203 464 Solde au 30 novembre 2025 9 184 198 445 207 629 Perte nette - (1 080) (1 080) Total aux éléments du résultat global - (1 080) (1 080) Dividende - (1 249) (1 249) Rémunération à base d’actions - 184 184 Rachat d’actions (44) (430) (474) Solde au 31 mai 2026 9 140 195 870 205 010