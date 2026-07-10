Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026

 | Source: Goodfellow inc. Goodfellow inc.

DELSON, Québec, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026.

Pour les trois mois terminés le 31 mai 2026, la Société a déclaré un bénéfice net de 2,1 millions $ ou 0,25 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,5 millions $ ou 0,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 142,7 millions $ comparativement à 152,9 millions $ l'an dernier.

Pour les six mois terminés le 31 mai 2026, la Société a déclaré une perte nette de 1,1 million $ ou (0,13) $ par action comparativement à un bénéfice net de 0,2 million $ ou 0,02 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 251,4 millions $, comparativement à 264,1 millions $ l’an dernier.

À mi-chemin de l’exercice 2026, Goodfellow a poursuivi ses activités dans un contexte opérationnel difficile, marqué par une incertitude économique persistante, des conditions défavorables sur le marché de l’habitation, un ralentissement de la demande des consommateurs et la volatilité des prix. Les clients ont maintenu une approche disciplinée en matière d’approvisionnement et de gestion des stocks, ce qui a retardé le début de la saison de construction, tandis que les écarts régionaux ont entraîné des conditions de marché variées à l’échelle du réseau Goodfellow. Bien que les résultats reflètent ces défis persistants, Goodfellow estime que la solidité de son bilan, la diversification de son offre de produits et son engagement à offrir un service à la clientèle de qualité la positionnent favorablement lorsque les conditions du marché s’amélioreront.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

     
GOODFELLOW INC.
États consolidés du résultat global
Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)
Non audités
 Trois mois terminés leSix mois terminés le
 31 mai
2026
31 mai
2025
(Retraité)1		31 mai
2026

31 mai
2025
(Retraité)1
 $$$$
     
Chiffre d’affaires142 686152 940251 415264 120
Charges    
Coût des ventes114 685126 265204 920217 965
Frais de vente et charges administratives et générales23 93322 04745 94043 879
Charges financières nettes1 2181 2122 0551 998
 139 836149 524252 915263 842
     
Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat2 8503 416(1 500)278
     
Impôt sur le résultat798956(420)78
     
Total aux éléments du résultat global2 0522 460(1 080)200
     
Bénéfice (perte nette) par action    
- de base0,250,29(0,13)0,02
- dilué0,250,29(0,13)0,02
     

1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente et charges administratives et générales au lieu d’être incluses dans le coût des ventes. Les informations financières comparatives pour le deuxième trimestre 2025 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente et charges administratives et générales pour les trois mois terminés le 31 mai 2026 de 6 074 $ et pour la période de six mois terminée le 31 mai 2025 de 12 061$, avec une augmentation correspondante dans le coût des ventes. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.

    
GOODFELLOW INC.
États consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars)
Non audités
 AuAuAu
 31 mai
2026		30 novembre
2025		31 mai
2025
 $$$
Actifs   
Actifs courants   
Trésorerie4 1673 7673 379
Clients et autres débiteurs89 29155 47196 247
Impôts à recouvrer2 5901 3606 566
Stocks165 363144 484151 384
Charges payées d’avance5 3303 1683 059
Total des actifs courants266 741208 250260 635
    
Actifs non courants   
Immobilisations corporelles42 96042 62542 844
Actifs incorporels183381615
Actifs au titre de droits d’utilisation18 11819 30421 368
Actifs au titre des régimes à prestations définies21 33021 73921 554
Impôt sur le résultat différé744744-
Autres actifs1 9191 8751 894
Total des actifs non courants85 25486 66888 275
Actifs totaux351 995294 918348 910
    
Passifs   
Passifs courants   
Dette bancaire69 80517 56457 217
Fournisseurs et autres créditeurs51 20542 62956 222
Provision602624788
Partie courante des obligations locatives6 3496 4856 297
Total des passifs courants127 96167 302120 824
    
Passifs non courants   
Obligations locatives13 58814 55116 319
Impôt sur le résultat différé5 4365 4368 303
Total des passifs non courants19 02419 98724 622
Passifs totaux146 98587 289145 446
    
Capitaux propres   
Capital social9 1409 1849 234
Résultats non distribués195 870198 445194 230
 205 010207 629203 464
Passifs et capitaux propres totaux351 995294 918348 910


GOODFELLOW INC.
États consolidés des flux de trésorerie
Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025
(en milliers de dollars)
Non audités
 Trois mois terminés leSix mois terminés le 
 31 mai
2026		31 mai
2025		31 mai
2026		31 mai
2025
 $$$$
Activités opérationnelles    
Bénéfice net (perte nette)2 0522 460(1 080)200
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :    
Amortissement des :    
Immobilisations corporelles1 2321 2872 4452 549
Actifs incorporels152146302291
Actifs au titre de droits d’utilisation1 5021 5152 9913 010
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles-(3)(10)(9)
Provision(23)(30)(22)(142)
Impôt sur le résultat798956(420)78
Charges d’intérêts671593992832
Charges d’intérêts sur obligations locatives337365667706
Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges210193409371
Rémunération à base d’actions47-364-
Autres22(123)(31)(181)
 7 0007 3596 6077 705
     
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement(26 110)(17 072)(48 317)(51 634)
Intérêts payés(1 134)(923)(1 806)(1 468)
Impôt sur le résultat payé(31)(9)(810)(10)
 (27 275)(18 004)(50 933)(53 112)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(20 275)(10 645)(44 326)(45 407)
     
Activités de financement    
Augmentation (diminution) nette des prêts bancaires-(2 000)2 0002 000
Augmentation nette des prêts CORRA25 00031 00048 00055 000
Paiement d’obligations locatives(1 465)(1 384)(2 945)(2 819)
Rachat d'actions(295)(403)(474)(839)
Dividende payé(1 249)(2 105)(1 249)(2 105)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement21 99125 10845 33251 237
     
Activités d’investissement    
Acquisition d’immobilisations corporelles(1 974)(579)(2 780)(1 510)
Acquisition des actifs incorporels(26)(10)(104)(10)
Produit de disposition d’immobilisations corporelles-3109
Autres actifs17(567)27(558)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement(1 983)(1 153)(2 847)(2 069)
     
Entrées (sorties) nettes de trésorerie(267)13 310(1 841)3 761
Situation de trésorerie au début de la période1 629(10 148)3 203(599)
Situation de trésorerie à la fin de la période1 3623 1621 3623 162
     
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants :    
Trésorerie4 1673 3794 1673 379
Découvert bancaire(2 805)(217)(2 805)(217)


GOODFELLOW INC.
États consolidés de la variation des capitaux propres
Pour les périodes de six mois terminées le 31 mai 2026 et 2025
(en milliers de dollars)
Non audités
 Capital
social		Résultats non
distribués		Total
 $$$
    
Solde au 30 novembre 20249 309196 899206 208
    
Bénéfice net-200200
    
Total aux éléments du résultat global-200200
    
Dividende-(2 105)(2 105)
Rachat d’actions(75)(764)(839)
    
Solde au 31 mai 20259 234194 230203 464
    
    
Solde au 30 novembre 20259 184198 445207 629
    
Perte nette-(1 080)(1 080)
    
Total aux éléments du résultat global-(1 080)(1 080)
    
Dividende-(1 249)(1 249)
Rémunération à base d’actions-184184
Rachat d’actions(44)(430)(474)
    
Solde au 31 mai 20269 140195 870205 010

    

From:Goodfellow inc.
Patrick Goodfellow
Président et chef de la direction
T: 450 635-6511
F: 450 635-3730
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