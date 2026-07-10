Gestion d’actifs Picton Mahoney nomme un nouveau sous‑conseiller pour le Fonds alternatif PICTON d’actions marché neutre et le Fonds alternatif PICTON alpha multi‑stratégies

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TORONTO, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs Picton Mahoney (« Placements PICTON ») a annoncé aujourd’hui la nomination de SMA Capital LLC (« SMA Capital ») à titre de sous‑conseiller du Fonds alternatif PICTON d’actions marché neutre et du Fonds alternatif PICTON alpha multi‑stratégies (collectivement, les « Fonds »), avec prise d’effet le 10 juillet 2026.

SMA Capital est une société de gestion d’actifs non traditionnels qui exploite une plateforme de stratégies de fonds de couverture à gestionnaire unique. Établie en janvier 2025, la société gère une gamme de stratégies spécialisées de positions acheteurs et vendeurs sur des actions dans une variété de secteurs et de zones géographiques, y compris les secteurs des produits industriels, des biens de consommation, de la technologie en Asie, des marchés des capitaux, des soins de santé et des actions de l’Amérique latine. SMA Capital gère des stratégies de placement pour des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de grandes fortunes et d’autres investisseurs avertis, et sa plateforme est conçue pour soutenir les gestionnaires de portefeuille indépendants gérant certains mandats liés à des stratégies spécifiques tout en offrant des services centralisés en lien avec les infrastructures, la gestion des risques, la conformité et l’exploitation.

La nomination de SMA Capital ne modifie aucunement les objectifs ou stratégies de placement des Fonds. Placements PICTON continue d’agir à titre de gestionnaire et de conseiller en valeurs des Fonds.

Pour en apprendre davantage sur la gamme complète des fonds de Placements PICTON, visitez le www.pictoninvestments.com/fr.

À propos de Placements PICTON

Placements PICTON est une société d’investissement canadienne qui gère 18,6 milliards de dollars d’actifs (en date du 31 mai 2026). Elle est reconnue pour ses stratégies d’investissement alternatives novatrices qui proposent de nouvelles perspectives. Depuis 2004, nous aidons les conseillers et les investisseurs à repenser la construction de leurs portefeuilles, en s’éloignant des modèles traditionnels pour s’orienter vers des solutions plus résilientes et diversifiées. Forts d’une expertise approfondie en recherche quantitative, en analyse fondamentale et en stratégies de couverture authentiques, nous défendons une approche moderne conçue pour offrir des rendements plus réguliers et ajustés au risque. Notre philosophie consiste à « réinventer l’ours dans la bourse », en adoptant une mentalité d’ours caractérisée par la résilience, l’adaptabilité et la force afin d’offrir une plus grande certitude aux Canadiens.

Un placement dans un OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les titres d’OPC alternatifs ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier inscrit et ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa.

Pour de plus amples informations :

Leisha Roche, chef du marketing, Placements PICTON

Tél. : 416 955-4108

Adresse courriel : invest@pictoninvestments.com

Site Web : www.pictoninvestments.com/fr

