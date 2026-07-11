Die humanoiden Roboter von Booster Robotics holen alle Meistertitel beim RoboCup 2026

SANTA CLARA, Kalifornien, July 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beim RoboCup 2026, dem weltweit führenden Robotikwettbewerb, sicherten sich Teams, die mit humanoiden Robotern von Booster Robotics antraten, sämtliche Meistertitel in den Klassen „Small“, „Middle“ und „Large“. In diesem Jahr nahmen insgesamt 59 Teams aus aller Welt am RoboCup 2026 teil. 38 davon traten mit Robotern von Booster an, darunter unter anderem Badger Bots (USA), Bahia Robotics Team (Brasilien), Berlin United (Deutschland), B-Human (Deutschland), HTWK Robots (Deutschland), HULKs (Deutschland), Inha-United (Südkorea), KURA (VAE), NUbots (Australien), Pumas (Mexiko), RedbackBots (Australien), RFC-Tsudanuma (Japan), Rhoban (Frankreich), RoboEireann (Irland), Robo-Erectus (Singapur), Ruhrbot Devils (Deutschland), rUNSWift (Australien), SPQR Team (Italien), Tech United (Niederlande), UT AustinVilla (USA), whIRLwind Amsterdam (Niederlande) und weitere.

Klasse „Large“: Sieger: Tsinghua Hephaestus; Zweiter Platz: CAU Mountain&Sea; Dritter Platz: BISTU Water. Alle Teams traten mit dem Booster T1 an.

Sieger: Tsinghua Hephaestus; Zweiter Platz: CAU Mountain&Sea; Dritter Platz: BISTU Water. Alle Teams traten mit dem Booster T1 an. Klasse „Middle“: Sieger: B-Human; Zweiter Platz: HTWK Robots; Dritter Platz: Rhoban. Alle Teams traten mit dem Booster K1 an.

Sieger: B-Human; Zweiter Platz: HTWK Robots; Dritter Platz: Rhoban. Alle Teams traten mit dem Booster K1 an. Klasse „Small“: Sieger: Invic; Zweiter Platz: Hamburg Bit-Bots; Dritter Platz: GeoHBots. Invic und GeoHBots traten mit dem Booster K1 Air an.





Der Champion hinter den Champions

Die breite Nutzung verdeutlicht einen grundlegenden Wandel in den Bewertungskriterien von Robotikwettbewerben: Nicht mehr die Frage „Wer kann den besten Roboter bauen?“, sondern „Wer kann den Roboter intelligenter machen?“ steht im Mittelpunkt. In den vergangenen Jahren investierten die Teams einen Großteil ihrer Forschungs- und Entwicklungsressourcen in den Bau der Roboter von Grund auf. Ein erheblicher Aufwand floss dabei in mechanische Konstruktion, Hardwareentwicklung und die grundlegende Bewegungssteuerung. Dieses Jahr markierte einen klaren Wendepunkt: Führende Teams konzentrierten sich nahezu vollständig darauf, die Grenzen von Wahrnehmung, Echtzeit-Entscheidungsfindung und Multi-Agenten-Koordination zu erweitern, während Booster Robotics als zugrunde liegende Plattform die Kernfähigkeiten der Bein- und Fußbewegung seiner Roboter kontinuierlich weiterentwickelte. Dazu zählen eine höhere Zuverlässigkeit bei Hochgeschwindigkeitsläufen, abruptem Anhalten und Richtungswechseln, Aufrichtung nach Stürzen sowie bei kontinuierlichen Bewegungen. Die Trennung von Hardware und Software ermöglicht es, selbst komplexen Code unter realen Bedingungen zuverlässig auszuführen.

Booster Robotics baut ein globales Ökosystem für Embodied Intelligence auf

Booster Robotics hat kürzlich Booster Studio eingeführt – die weltweit erste integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die speziell für Embodied Intelligence entwickelt wurde. Sie bietet Ingenieuren, Forschern sowie Entwicklern weltweit eine einheitliche Plattform, um Verhaltensweisen humanoider Roboter effizient zu programmieren, zu simulieren und bereitzustellen. Gleichzeitig startete das Unternehmen offiziell das Booster Champion 3v3 Soccer Tournament (champion.booster.tech/?lang=en) und lädt Entwickler sowie Fans der Embodied Intelligence weltweit dazu ein, sich im Wettbewerb zu messen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft der Embodied Intelligence zu gestalten. Künftig wird der Wettbewerb auf weitere reale Anwendungsszenarien ausgeweitet.

Eines der jüngsten Teams beim RoboCup 2026 stellte die Pui Ching Middle School (Macau). Mit Booster Studio konnten diese jungen Entwickler ihre Algorithmen zunächst in einer hochrealistischen digitalen Umgebung entwickeln, trainieren und validieren, bevor sie sie nahtlos auf reale Roboter übertrugen. Von führenden Forschungsuniversitäten und renommierten Laboren bis hin zu Entwicklern im Alltag sowie studentischen Teams entsteht zunehmend ein offenes, gemeinsames Ökosystem für die Entwicklung von Embodied Intelligence.

Über Booster Robotics

Booster Robotics ist ein Unternehmen für humanoide Robotik das sich zum Ziel gesetzt hat, Embodied Intelligence in realen Anwendungen nutzbar zu machen. Beim RoboCup 2026 gewannen Teams, die mit Robotern von Booster antraten, sämtliche Meistertitel in den Klassen Small, Middle und Large und untermauerten damit die technologische Führungsrolle von Booster im Bereich humanoider Robotik. Weitere Informationen finden Sie unter booster.tech. Mehr über Booster Studio erfahren Sie unter studio.booster.tech.

QUELLE Booster Robotics

Hinweis: Hochauflösende Bilder und Videomaterial sind auf Anfrage erhältlich. Kontakt pr@booster.tech

Medienkontakt: Booster Robotics | pr@booster.tech

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b5f3e3a-6e48-4365-bf7d-4ec5bd778c23

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b571735e-8754-4ce8-89bb-c98823a8f774

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/370f2eeb-f910-493f-b829-6b0539634511

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c325bbe4-b0d5-4824-b485-3b16802b8bf2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ade4f45-57ce-4cca-ae72-dff06da8c051