Tre dagar i kön räckte för en studentlägenhet på campus Albano





En av Svenska Bostäders fastigheter på campus Albano, sedd från innergården. Foto: Svenska Bostäder/Örs Gubas

I maj 2026 sattes ett nytt rekord hos Bostadsförmedlingen i Stockholm: kortast kötid. En student som stått i kön i endast tre dagar fick erbjudande om att flytta in i en av Svenska Bostäders lägenheter på campus Albano.

Många antar att det krävs flera års kötid för att få en bostad i Stockholm – och det kan det förstås göra – så därför är det är extra roligt när vi kan visa att verkligheten ibland ser annorlunda ut, säger Anna-Carin Backesten, uthyrningschef på Svenska Bostäder.

Campus Albano är ett av Stockholms nyaste och mest attraktiva studentområden, med närhet till både universitet, grönområden och goda kommunikationer. Förutom studentlägenheter erbjuder Svenska Bostäder även korridorsrum i området.

Det bästa med Albano är att det inte bara är en plats att bo på, det är också en plats att lära känna nya människor. Många som flyttar in i våra korridorsrum kommer hit utan att känna någon och får då nya grannar, vänner och studiekompisar. Det är en boendeform som skapar gemenskap på ett sätt som är svårt att få någon annanstans, säger Jonas Elamsson, områdeschef på Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder arbetar kontinuerligt för att erbjuda attraktiva bostäder för Stockholms studenter. Bolaget har drygt 2 300 studentbostäder i sitt bestånd, varav nästan hälften ligger på campus Albano.