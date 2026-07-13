Santhera erweitert Vereinbarung mit Biomedica zur Ausweitung des Vertriebs von AGAMREE® (Vamorolon) in Zentralasien und im Kaukasus

Pratteln, Schweiz, 13. Juli 2026 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt heute die Erweiterung seiner exklusiven Vertriebsvereinbarung mit Biomedica für AGAMREE® (Vamorolon) bekannt. Die Partnerschaft wird auf Georgien, Kasachstan, Weissrussland, Aserbaidschan und Usbekistan ausgeweitet und dient der Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab zwei Jahren.

Biomedica wurde ursprünglich im Oktober 2025 als Vertriebspartner für AGAMREE® ernannt. Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird Biomedica für den Vertrieb in den fünf zusätzlichen Märkten verantwortlich sein, während Santhera weiterhin einen prozentualen Anteil am Nettoumsatz gemäss den Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung erhält. In diesen zusätzlichen Ländern leben etwa 2.000 Patienten mit DMD, wo die Behandlungsmöglichkeiten bislang weitgehend auf Standard-Kortikosteroide beschränkt waren. Die erweiterte Vereinbarung ebnet den Weg, um AGAMREE® diesen Patienten zugänglich zu machen.

Marc Clausse, Chief Commercial Officer von Santhera, sagte: “Die bewährte Expertise von Biomedica in der Region macht das Unternehmen zu einem naheliegenden Partner für die Expansion in diese zusätzlichen Märkte, in denen die Behandlungsmöglichkeiten nach wie vor begrenzt sind. Diese Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer internationalen Partnerschaftsstrategie dar und bekräftigt unser anhaltendes Engagement, AGAMREE® den Patienten unabhängig von ihrem Wohnort zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Biomedica fortzusetzen und Möglichkeiten für eine Expansion in weitere Märkte in der Zukunft zu erkunden.”

Oleg Parosin, Gründer und Chief Executive Officer von Biomedica, fügte hinzu: “Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Santhera auszuweiten. Dank unserer Infrastruktur und unserer Erfahrung bei der Bereitstellung innovativer Therapien für seltene Krankheiten für Patienten in der GUS und im Kaukasus sind wir gut aufgestellt, um AGAMREE® in diesen fünf neuen Märkten zuverlässig bereitzustellen und Familien zu unterstützen, die mit DMD leben.”

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine xclusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit DuchenneMuskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE® zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE® wie folgt auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Über Biomedica

Biomedica ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer und bahnbrechender Therapien für seltene Krankheiten in unterversorgten und aufstrebenden Märkten spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Mittel- und Osteuropa (CEE), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Türkei und Israel arbeitet Biomedica mit führenden Innovatoren aus den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie zusammen, um Patienten neuartige Behandlungen zugänglich zu machen. Zu den wichtigsten Therapiebereichen zählen seltene Krankheiten, Neurologie, Hämatologie, Onkologie, Hepatologie und Augenheilkunde. Durch die Nutzung seiner regionalen Expertise und seiner etablierten Marktzugangskompetenzen setzt sich Biomedica dafür ein, den zeitnahen Zugang zu und die Verfügbarkeit von innovativen Therapien für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf sicherzustellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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