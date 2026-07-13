Le réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient au Royaume-Uni dépasse les 3 000 emplacements à l’échelle nationale

Cette étape majeure élargit le réseau de Quadient, offrant aux consommateurs, aux commerçants, aux prestataires de services et aux transporteurs davantage de flexibilité, tout en faisant progresser la logistique du premier et du dernier kilomètre



Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui que son réseau Parcel Pending by Quadient compte désormais plus de 3 000 emplacements au Royaume-Uni. Cette réalisation renforce l’un des plus grands réseaux ouverts de consignes automatiques indépendants des transporteurs du pays et étend l’accès à des services de proximité pratiques pour les consommateurs, les commerçants, les prestataires de services et les transporteurs.

Les consignes automatiques jouent le rôle de points de proximité, offrant des services sécurisés de retrait et de retour de colis en libre-service pour plusieurs transporteurs au sein d’un même réseau. Ouvertes à tous les principaux acteurs de la logistique, notamment Royal Mail, Evri, DPD et UPS, ces consignes permettent aux consommateurs d’envoyer, de retirer et de retourner leurs colis en toute sécurité, 24 heures sur 24, dans des emplacements stratégiques répartis sur l’ensemble du territoire. Le réseau prend également en charge le retrait de commandes de médicaments sous ordonnance, le retrait de commandes en ligne dans le commerce de détail, l’échange de clés, le retrait de pièces détachées ainsi que le stockage temporaire de bagages grâce à des partenariats avec des entreprises telles que KeyNest, Stasher et Qeepl.

Cette expansion s’inscrit dans l’évolution des attentes des consommateurs. Une étude commandée par Quadient révèle que 59 % des consommateurs souhaitent gérer les colis de plusieurs transporteurs depuis un même lieu, tandis que 54 % se disent frustrés de devoir se rendre dans différents points de retrait pour les livraisons et les retours. En outre, 50 % considèrent le nombre limité de points de dépôt comme une source majeure de frustration, soulignant ainsi la demande pour une infrastructure de grande ampleur, facilement accessible et indépendante des transporteurs.

Pour les transporteurs et les prestataires de services, le réseau constitue une alternative évolutive et rentable à la livraison à domicile. Il permet de réduire les échecs de livraison, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de soutenir les objectifs de durabilité grâce à la mutualisation des livraisons du premier et du dernier kilomètre.

Implantées à des emplacements stratégiques de premier ordre — centres commerciaux, gares, stations-service, lieux de loisirs et espaces communautaires — les consignes contribuent également à générer un trafic supplémentaire pour les sites hôtes tout en simplifiant les démarches quotidiennes des consommateurs. Les recherches de Quadient montrent que 76 % des utilisateurs se rendent spécifiquement sur un site pour utiliser une consigne, tandis que 27 % entrent dans l’établissement pour profiter d’autres équipements ou services. Parmi eux, 82 % effectuent un achat, et 41 % déclarent avoir une perception plus positive du lieu d’accueil grâce à la présence des consignes Parcel Pending by Quadient.

Aujourd’hui, les consignes automatiques Quadient sont accessibles via un réseau croissant de partenaires hôtes de confiance, parmi lesquels figurent les stations-service Shell, Morrisons, Northern Rail, Buzz Bingo, Everyone Active, The Range et les pubs du groupe Stonegate, rapprochant ainsi les services de colis des communautés locales à travers le Royaume-Uni.

« Dépasser les 3 000 emplacements représente bien plus qu’une simple étape dans le développement de notre réseau ; cela marque une transformation fondamentale de la manière dont les consommateurs gèrent leurs livraisons, leurs retours et leurs services du quotidien. Les consommateurs recherchent de plus en plus un point d’accès unique et pratique regroupant plusieurs transporteurs et services. Les transporteurs et les commerçants, quant à eux, ont besoin d’une infrastructure dense et évolutive qui améliore l’efficacité tout en réduisant les coûts et l’impact environnemental », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur général de Quadient. « Notre réseau ouvert de consignes répond à ces besoins en créant une infrastructure mutualisée qui bénéficie aux consommateurs, aux entreprises, aux prestataires logistiques et aux partenaires hôtes. Alors que nous poursuivons notre expansion à un rythme soutenu au Royaume-Uni, nous renforçons les fondations de l’avenir de la livraison hors domicile et des services de proximité. »

Cette étape illustre l’investissement continu de Quadient dans la transformation de l’infrastructure de livraison hors domicile, alors que la demande pour des solutions de gestion de colis flexibles ne cesse de croître. Avec plus de 28 200 consignes installées dans le monde, Quadient est en bonne voie pour atteindre son objectif de 40 000 consignes déployées à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Pour en savoir plus : www.parcelpending.com.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprise. Nos logiciels permettent à des centaines de milliers de clients de créer, de diffuser et de gérer leurs communications avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière aux communications clients, en passant par la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions et les inefficacités afin de permettre à ses clients de se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur www.quadient.com.

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