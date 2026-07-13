COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NAMIB, le nouveau produit de guerre électronique embarqué

développé par Harmattan AI et Dassault Aviation,

réalise un vol collaboratif avec un Rafale

Paris - Saint-Cloud, 13 juillet 2026 – Dassault Aviation et Harmattan AI annoncent aujourd'hui la réalisation en vol d’un engagement collaboratif simulé entre un Rafale F4 et un drone embarquant une charge utile NAMIB, nouveau produit de guerre électronique développé conjointement par les deux industriels.

NAMIB est une charge utile de guerre électronique capable de détecter, identifier et localiser des émissions électromagnétiques, notamment celles de systèmes de défense anti-aérienne. Il peut être embarqué par des drones tactiques, de type quadricoptère, ou à voilure fixe à plus longue endurance. Lors du vol de démonstration, NAMIB a discrètement localisé avec une haute précision un radar à plusieurs dizaines de kilomètres. Cette localisation a été transmise au Rafale qui a ensuite simulé une passe de tir sur cet objectif.

Le développement de NAMIB, lancé en janvier 2026, constitue l’un des volets du partenariat stratégique entre Dassault Aviation et Harmattan AI, dont l’objectif est d’intégrer des capacités autonomes avancées dans la prochaine génération de systèmes de combat aérien.

« Ce vol met en valeur les capacités réelles et concrètes de combat collaboratif multi-milieux du Rafale. L’architecture du standard F4 permet de communiquer de manière fluide avec une très grande variété d’acteurs, y compris des forces terrestres, et ainsi d’exploiter efficacement de nouvelles fonctionnalités, comme celles de NAMIB en matière de détection et de localisation électromagnétique, explique Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation. C’est aussi une nouvelle illustration de l’adaptation permanente du Rafale aux nouveaux besoins opérationnels et, dans le cas présent, au “high low mix”, c’est-à-dire la combinaison de systèmes complexes avec des effecteurs consommables et autonomes ».

« La guerre électronique est devenue un facteur déterminant de la supériorité opérationnelle. Avec NAMIB, nous démontrons qu'il est désormais possible de déployer ces capacités sur des systèmes autonomes légers, au plus près de la menace. Cette réussite illustre la complémentarité entre Dassault Aviation et Harmattan AI, associant l'expérience des systèmes de combat aérien à notre expertise en autonomie et en intelligence embarquée. Ensemble, nous démontrons qu'il est possible d'accélérer l'intégration de technologies de rupture au profit des forces armées et de préparer dès aujourd'hui les architectures de combat collaboratif de demain. », a déclaré Mouad M’Ghari, co-fondateur et PDG de Harmattan AI.

À PROPOS DE HARMATTAN AI :

Harmattan AI est une entreprise de technologies de défense spécialisée dans le développement de systèmes autonomes intégrés, couvrant des solutions de défense aérienne à plusieurs niveaux, des drones ISR et de frappes coordonnées, des capacités de guerre électronique, ainsi que des plateformes de commandement et de contrôle. Fondée en 2024, l’entreprise s’est rapidement imposée comme l’un des acteurs à la croissance la plus rapide du secteur, avec la livraison de milliers de systèmes chaque mois. Harmattan AI conçoit et industrialise des logiciels d’autonomie et de systèmes de mission à grande échelle, et a déjà déployé ses technologies auprès de plusieurs partenaires de l’OTAN et de pays alliés.

www.harmattan.ai

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis 110 ans, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,4 milliards d’euros. L’effectif est de 15 000 collaborateurs.



www.dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle - Dassault Aviation

Stéphane Fort : stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand : mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication institutionnelle - Harmattan AI

Lucas Person : lucas.person@harmattan.ai

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