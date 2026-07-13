Share buyback programme – week 28

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        13 July 2026

Share buyback programme week 28

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 177,800 1,550.87 275,744,566
6 July 20262,5001,667.644,169,100
7 July 20262,5001,680.464,201,150
8 July 20262,5001,666.144,165,350
9 July 20262,5001,693.784,234,450
10 July 20262,5001,680.124,200,300
Total under the share buyback programme 190,300 1,559.20 296,714,916
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back505,9001,574.84796,711,881

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 493,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.03 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101657XCSE20260706 9:12:00.965000
91657XCSE20260706 9:12:00.965000
201654XCSE20260706 9:12:00.975000
71652XCSE20260706 9:13:16.838000
91655XCSE20260706 9:20:31.529000
101653XCSE20260706 9:22:58.779000
101652XCSE20260706 9:30:17.182000
201657XCSE20260706 9:50:06.001000
931660XCSE20260706 10:00:04.237000
291663XCSE20260706 10:32:23.364000
101663XCSE20260706 10:32:23.364000
221663XCSE20260706 10:32:23.384000
141663XCSE20260706 10:32:23.384000
191666XCSE20260706 10:36:27.008000
71665XCSE20260706 10:37:18.860000
11665XCSE20260706 10:37:18.860000
71665XCSE20260706 10:37:18.882000
211665XCSE20260706 10:37:18.901000
191663XCSE20260706 10:40:03.261000
201660XCSE20260706 10:47:05.516000
191660XCSE20260706 10:47:05.529000
191659XCSE20260706 10:47:05.584000
101657XCSE20260706 10:58:20.277000
101657XCSE20260706 10:58:20.277000
11656XCSE20260706 11:10:26.517000
281660XCSE20260706 11:17:37.792000
201663XCSE20260706 11:27:34.316000
101663XCSE20260706 11:30:04.011000
191661XCSE20260706 11:32:07.667000
201662XCSE20260706 11:57:06.554000
101662XCSE20260706 11:57:06.554000
291661XCSE20260706 12:03:40.863000
191662XCSE20260706 12:25:44.213000
171667XCSE20260706 12:52:07.703000
391666XCSE20260706 12:52:23.106000
281665XCSE20260706 13:14:10.083000
461666XCSE20260706 13:21:25.470000
571667XCSE20260706 13:21:32.639000
101667XCSE20260706 13:22:18.118000
481665XCSE20260706 13:23:13.768000
201665XCSE20260706 13:25:20.500000
141666XCSE20260706 13:40:50.435000
201665XCSE20260706 13:43:01.054000
111667XCSE20260706 13:43:30.266000
281668XCSE20260706 13:51:20.100000
41668XCSE20260706 14:10:35.410000
241668XCSE20260706 14:16:16.895000
41668XCSE20260706 14:16:16.895000
91668XCSE20260706 14:16:16.895000
251666XCSE20260706 14:18:36.390000
101666XCSE20260706 14:19:05.380000
201665XCSE20260706 14:20:06.408000
101664XCSE20260706 14:26:30.643000
101663XCSE20260706 14:26:30.653000
101662XCSE20260706 14:26:30.664000
101661XCSE20260706 14:26:30.746000
101661XCSE20260706 14:26:30.765000
181662XCSE20260706 14:34:24.183000
11662XCSE20260706 14:36:16.584000
91662XCSE20260706 14:36:16.584000
381664XCSE20260706 14:53:12.873000
401663XCSE20260706 14:53:12.890000
201661XCSE20260706 15:01:32.274000
71660XCSE20260706 15:03:21.243000
221660XCSE20260706 15:03:21.243000
201660XCSE20260706 15:03:21.262000
211660XCSE20260706 15:03:21.283000
101660XCSE20260706 15:05:51.962000
101660XCSE20260706 15:06:31.055000
101659XCSE20260706 15:08:15.144000
11657XCSE20260706 15:13:29.712000
231659XCSE20260706 15:14:55.076000
21659XCSE20260706 15:15:04.852000
101659XCSE20260706 15:27:45.885000
101659XCSE20260706 15:27:45.885000
101659XCSE20260706 15:30:08.958000
171661XCSE20260706 15:30:51.010000
81661XCSE20260706 15:30:51.010000
21661XCSE20260706 15:30:51.010000
11661XCSE20260706 15:30:51.010000
171665XCSE20260706 15:33:17.559000
201667XCSE20260706 15:33:29.071000
401670XCSE20260706 15:34:18.620000
161670XCSE20260706 15:34:18.620000
281670XCSE20260706 15:34:18.620000
201671XCSE20260706 15:36:42.385000
111671XCSE20260706 15:36:42.385000
101669XCSE20260706 15:37:51.056000
91669XCSE20260706 15:37:51.056000
31672XCSE20260706 15:39:11.925000
101671XCSE20260706 15:41:04.274000
101670XCSE20260706 15:41:04.292000
201674XCSE20260706 15:53:24.964000
201672XCSE20260706 15:56:02.711000
31673XCSE20260706 15:56:18.200000
101672XCSE20260706 16:05:38.104000
81674XCSE20260706 16:05:38.107000
81674XCSE20260706 16:05:38.130000
81674XCSE20260706 16:05:38.136000
191674XCSE20260706 16:10:21.144000
11673XCSE20260706 16:12:59.875000
11675XCSE20260706 16:25:05.311000
71675XCSE20260706 16:25:05.311000
111675XCSE20260706 16:25:05.311000
91675XCSE20260706 16:25:05.311000
91675XCSE20260706 16:25:05.311000
71674XCSE20260706 16:25:06.500000
121674XCSE20260706 16:25:59.640000
171674XCSE20260706 16:25:59.640000
191676XCSE20260706 16:30:27.588000
101676XCSE20260706 16:30:27.588000
291675XCSE20260706 16:30:46.735000
201674XCSE20260706 16:32:21.458000
101675XCSE20260706 16:32:21.485000
11674XCSE20260706 16:36:39.188000
211675XCSE20260706 16:38:14.495535
6611675XCSE20260706 16:38:14.495563
91673XCSE20260707 9:00:52.483000
391677XCSE20260707 9:14:43.559000
91677XCSE20260707 9:14:43.559000
101677XCSE20260707 9:14:43.559000
101672XCSE20260707 9:14:44.042000
101671XCSE20260707 9:19:28.666000
101669XCSE20260707 9:21:40.670000
481681XCSE20260707 9:33:50.097000
101683XCSE20260707 9:46:21.315000
101682XCSE20260707 9:46:21.333000
11680XCSE20260707 9:46:33.629000
101683XCSE20260707 9:47:36.730000
101682XCSE20260707 9:48:10.855000
101686XCSE20260707 10:04:33.965000
581685XCSE20260707 10:05:33.842000
101684XCSE20260707 10:09:42.147000
101683XCSE20260707 10:12:11.825000
101682XCSE20260707 10:19:21.363000
101683XCSE20260707 10:25:38.410000
101683XCSE20260707 10:29:10.375000
11682XCSE20260707 10:30:13.576000
11682XCSE20260707 10:30:13.576000
81682XCSE20260707 10:30:13.576000
101680XCSE20260707 10:30:58.242000
101682XCSE20260707 10:43:21.415000
101684XCSE20260707 10:58:02.678000
291682XCSE20260707 10:58:08.007000
191681XCSE20260707 10:58:08.024000
191680XCSE20260707 10:59:29.496000
101678XCSE20260707 11:09:04.457000
91678XCSE20260707 11:09:04.457000
101678XCSE20260707 11:09:04.457000
201680XCSE20260707 11:18:34.347000
191681XCSE20260707 11:25:50.990000
91681XCSE20260707 11:25:50.990000
101681XCSE20260707 11:25:50.990000
101678XCSE20260707 11:35:02.241000
101677XCSE20260707 11:35:32.271000
201677XCSE20260707 11:52:33.789000
101678XCSE20260707 12:04:27.170000
101677XCSE20260707 12:08:59.108000
91677XCSE20260707 12:16:08.639000
101677XCSE20260707 12:16:08.639000
201675XCSE20260707 12:16:09.207000
191675XCSE20260707 12:25:22.734000
191679XCSE20260707 12:29:16.874000
121677XCSE20260707 12:29:32.079000
81677XCSE20260707 12:29:32.079000
101679XCSE20260707 12:59:03.340000
101679XCSE20260707 12:59:03.340000
91679XCSE20260707 12:59:03.340000
101679XCSE20260707 12:59:03.340000
371678XCSE20260707 13:26:19.492000
141679XCSE20260707 13:26:19.492000
231679XCSE20260707 13:26:19.492000
101680XCSE20260707 13:32:22.765000
291679XCSE20260707 13:32:22.992000
51679XCSE20260707 13:32:23.652000
51679XCSE20260707 13:32:23.652000
101681XCSE20260707 13:39:26.545000
101680XCSE20260707 13:39:26.551000
101679XCSE20260707 13:39:26.850000
101678XCSE20260707 13:41:05.159000
101678XCSE20260707 13:41:05.159000
101678XCSE20260707 13:41:05.159000
291679XCSE20260707 13:41:28.019000
191678XCSE20260707 13:44:36.009000
191677XCSE20260707 13:46:01.714000
101679XCSE20260707 13:52:20.260000
101677XCSE20260707 13:52:36.204000
51676XCSE20260707 13:53:39.297000
51676XCSE20260707 13:53:39.297000
101675XCSE20260707 13:55:50.491000
101678XCSE20260707 14:07:07.544000
101677XCSE20260707 14:10:39.024000
91677XCSE20260707 14:10:39.024000
191676XCSE20260707 14:11:18.628000
111675XCSE20260707 14:13:16.838000
111675XCSE20260707 14:13:48.407000
71680XCSE20260707 14:26:28.267000
11680XCSE20260707 14:26:47.886000
201681XCSE20260707 14:27:49.996000
61681XCSE20260707 14:27:49.996000
221681XCSE20260707 14:27:49.996000
51685XCSE20260707 14:39:12.527000
151685XCSE20260707 14:39:12.527000
221685XCSE20260707 14:41:09.875000
101685XCSE20260707 14:41:09.875000
101685XCSE20260707 14:41:09.875000
101685XCSE20260707 14:41:09.876000
171685XCSE20260707 14:41:32.446000
101686XCSE20260707 14:43:31.499000
301684XCSE20260707 14:44:13.014000
281684XCSE20260707 14:44:18.478000
191684XCSE20260707 14:44:51.626000
191684XCSE20260707 14:50:18.434000
191683XCSE20260707 14:50:18.512000
101682XCSE20260707 14:57:10.784000
181684XCSE20260707 15:21:52.543000
41684XCSE20260707 15:21:52.543000
101684XCSE20260707 15:21:52.543000
161684XCSE20260707 15:21:52.543000
161684XCSE20260707 15:21:52.543000
291684XCSE20260707 15:21:52.543000
291684XCSE20260707 15:21:52.543000
281683XCSE20260707 15:21:52.570000
281683XCSE20260707 15:24:01.002000
371683XCSE20260707 15:29:04.397000
291684XCSE20260707 15:32:36.619000
291683XCSE20260707 15:33:55.961000
301683XCSE20260707 15:35:44.544000
191682XCSE20260707 15:40:11.949000
101682XCSE20260707 15:40:11.949000
201681XCSE20260707 15:40:58.687000
291681XCSE20260707 15:42:46.807000
151680XCSE20260707 15:42:46.829000
151679XCSE20260707 15:42:47.909000
51679XCSE20260707 15:42:47.909000
191678XCSE20260707 15:50:46.874000
201677XCSE20260707 15:52:05.002000
61676XCSE20260707 15:54:49.521000
131676XCSE20260707 15:54:49.521000
201678XCSE20260707 15:59:02.146000
91678XCSE20260707 15:59:02.146000
411680XCSE20260707 15:59:04.327000
111681XCSE20260707 16:00:59.631000
191681XCSE20260707 16:06:12.247000
231681XCSE20260707 16:08:31.807000
191680XCSE20260707 16:15:21.339000
91680XCSE20260707 16:15:21.339000
191683XCSE20260707 16:21:00.715000
91683XCSE20260707 16:21:00.715000
201684XCSE20260707 16:21:00.742000
201684XCSE20260707 16:21:00.744000
301682XCSE20260707 16:21:05.936000
301681XCSE20260707 16:21:45.553000
291681XCSE20260707 16:21:45.707000
21683XCSE20260707 16:21:53.750000
81683XCSE20260707 16:21:53.750000
21683XCSE20260707 16:22:11.140000
91683XCSE20260707 16:22:11.140000
101683XCSE20260707 16:22:17.201000
101683XCSE20260707 16:22:23.235000
111683XCSE20260707 16:22:29.506000
101683XCSE20260707 16:22:35.886000
81683XCSE20260707 16:22:41.617000
21683XCSE20260707 16:22:41.617000
101683XCSE20260707 16:22:58.923000
291681XCSE20260707 16:23:03.949000
301679XCSE20260707 16:27:21.151000
161678XCSE20260707 16:27:31.032000
51679XCSE20260707 16:31:05.005000
151679XCSE20260707 16:31:29.556000
111679XCSE20260707 16:31:46.283000
101679XCSE20260707 16:32:02.302000
101679XCSE20260707 16:32:26.825000
41678XCSE20260707 16:32:48.373000
41678XCSE20260707 16:32:57.945000
11678XCSE20260707 16:34:20.730000
11677XCSE20260707 16:34:59.280000
91677XCSE20260707 16:35:00.697000
1461678XCSE20260707 16:37:29.357988
111678XCSE20260707 16:37:29.358006
101674XCSE20260708 9:00:20.015000
11667XCSE20260708 9:09:37.938000
111667XCSE20260708 9:10:31.819000
111670XCSE20260708 9:14:22.114000
111670XCSE20260708 9:14:22.162000
111670XCSE20260708 9:15:13.141000
71671XCSE20260708 9:16:23.264000
111671XCSE20260708 9:16:31.374000
111670XCSE20260708 9:25:21.187000
111669XCSE20260708 9:31:29.519000
111667XCSE20260708 9:31:29.663000
111667XCSE20260708 9:35:07.528000
111666XCSE20260708 9:39:01.458000
181671XCSE20260708 9:40:41.447000
111669XCSE20260708 9:41:15.218000
61668XCSE20260708 9:43:22.997000
51668XCSE20260708 9:43:23.912000
61668XCSE20260708 9:43:23.912000
111668XCSE20260708 9:45:12.924000
221668XCSE20260708 9:49:02.851000
31665XCSE20260708 10:02:43.256000
81665XCSE20260708 10:03:00.172000
31665XCSE20260708 10:03:00.172000
111665XCSE20260708 10:04:06.410000
111665XCSE20260708 10:07:14.322000
111667XCSE20260708 10:11:41.343000
111666XCSE20260708 10:16:22.242000
101666XCSE20260708 10:16:22.242000
51662XCSE20260708 10:16:25.049000
111662XCSE20260708 10:16:55.312000
111661XCSE20260708 10:24:00.063000
111660XCSE20260708 10:27:15.803000
111660XCSE20260708 10:34:41.204000
111661XCSE20260708 10:35:00.853000
111660XCSE20260708 10:35:23.268000
31660XCSE20260708 10:36:06.815000
111660XCSE20260708 10:39:30.727000
111659XCSE20260708 10:42:35.132000
51658XCSE20260708 11:02:24.535000
111656XCSE20260708 11:07:06.968000
91656XCSE20260708 11:10:10.030000
111655XCSE20260708 11:10:35.416000
11654XCSE20260708 11:13:03.891000
11654XCSE20260708 11:13:03.891000
91654XCSE20260708 11:13:03.891000
111652XCSE20260708 11:13:03.921000
111651XCSE20260708 11:13:03.947000
111652XCSE20260708 11:13:04.394000
111650XCSE20260708 11:15:44.649000
111649XCSE20260708 11:15:44.795000
51655XCSE20260708 11:31:09.194000
41655XCSE20260708 11:31:09.194000
21655XCSE20260708 11:31:09.212000
91655XCSE20260708 11:31:09.212000
111656XCSE20260708 11:35:23.251000
111657XCSE20260708 11:36:16.763000
111657XCSE20260708 11:37:59.154000
111656XCSE20260708 11:44:00.675000
101656XCSE20260708 11:44:00.675000
221656XCSE20260708 11:44:24.093000
111657XCSE20260708 12:10:17.616000
111657XCSE20260708 12:10:17.616000
221656XCSE20260708 12:10:18.037000
111657XCSE20260708 12:10:48.859000
111656XCSE20260708 12:10:53.925000
111656XCSE20260708 12:10:57.750000
111654XCSE20260708 12:13:03.518000
111654XCSE20260708 12:23:10.556000
111652XCSE20260708 12:23:28.131000
111655XCSE20260708 12:35:55.882000
111655XCSE20260708 12:35:55.891000
121656XCSE20260708 12:37:20.265000
221656XCSE20260708 12:40:31.292000
101657XCSE20260708 12:46:48.143000
111656XCSE20260708 12:47:18.050000
31656XCSE20260708 12:49:18.071000
111660XCSE20260708 13:09:23.563000
91660XCSE20260708 13:09:25.598000
111659XCSE20260708 13:24:10.330000
111659XCSE20260708 13:24:10.331000
171659XCSE20260708 13:32:04.504000
91662XCSE20260708 13:36:50.326000
31667XCSE20260708 13:43:38.274000
181667XCSE20260708 13:43:38.274000
31667XCSE20260708 13:43:47.795000
31666XCSE20260708 13:50:24.548000
31666XCSE20260708 13:50:24.548000
161666XCSE20260708 13:50:24.548000
221665XCSE20260708 13:50:41.699000
61667XCSE20260708 13:53:04.600000
61670XCSE20260708 13:59:28.824000
131670XCSE20260708 13:59:28.824000
131670XCSE20260708 13:59:37.696000
211670XCSE20260708 13:59:37.696000
71670XCSE20260708 13:59:55.567000
221670XCSE20260708 13:59:55.567000
91670XCSE20260708 13:59:55.567000
91670XCSE20260708 13:59:56.760000
21670XCSE20260708 13:59:56.760000
111670XCSE20260708 14:00:29.061000
221668XCSE20260708 14:00:43.278000
111667XCSE20260708 14:00:43.310000
221673XCSE20260708 14:15:02.842000
111674XCSE20260708 14:19:03.432000
111673XCSE20260708 14:19:05.125000
211676XCSE20260708 14:34:46.961000
101676XCSE20260708 14:34:46.961000
201679XCSE20260708 14:37:16.328000
111679XCSE20260708 14:37:16.328000
111678XCSE20260708 14:41:11.758000
11678XCSE20260708 14:41:11.776000
111677XCSE20260708 14:41:17.445000
221678XCSE20260708 14:41:35.595000
121678XCSE20260708 14:42:18.033000
211677XCSE20260708 14:44:40.493000
331676XCSE20260708 14:46:51.202000
211675XCSE20260708 14:56:38.937000
221673XCSE20260708 14:57:27.855000
221673XCSE20260708 15:00:16.208000
211673XCSE20260708 15:02:23.148000
221672XCSE20260708 15:08:12.226000
111672XCSE20260708 15:17:35.183000
101672XCSE20260708 15:17:35.183000
101672XCSE20260708 15:17:35.183000
101672XCSE20260708 15:17:35.183000
211672XCSE20260708 15:27:59.664000
101672XCSE20260708 15:27:59.664000
221671XCSE20260708 15:32:26.089000
211670XCSE20260708 15:35:40.643000
31669XCSE20260708 15:38:53.754000
31669XCSE20260708 15:38:53.754000
161669XCSE20260708 15:39:02.353000
61669XCSE20260708 15:39:02.353000
211669XCSE20260708 15:42:16.205000
211668XCSE20260708 15:47:37.037000
21669XCSE20260708 15:55:00.141000
41669XCSE20260708 15:55:00.141000
31669XCSE20260708 15:55:00.141000
21668XCSE20260708 16:06:00.684000
291668XCSE20260708 16:09:01.177000
21668XCSE20260708 16:09:40.350000
131668XCSE20260708 16:09:40.891000
41668XCSE20260708 16:09:44.319000
51668XCSE20260708 16:09:44.319000
211668XCSE20260708 16:09:44.319000
21668XCSE20260708 16:09:44.970000
211667XCSE20260708 16:16:46.129000
101667XCSE20260708 16:16:46.129000
221666XCSE20260708 16:19:16.437000
211666XCSE20260708 16:19:16.451000
121666XCSE20260708 16:19:16.460000
211671XCSE20260708 16:23:05.047000
131671XCSE20260708 16:23:14.797000
221671XCSE20260708 16:23:26.924000
201671XCSE20260708 16:23:31.662000
211669XCSE20260708 16:23:47.939000
221668XCSE20260708 16:25:49.062000
71668XCSE20260708 16:27:03.258000
221668XCSE20260708 16:27:03.258000
41668XCSE20260708 16:27:07.755000
51668XCSE20260708 16:27:11.781000
51667XCSE20260708 16:27:11.784000
161667XCSE20260708 16:27:11.802000
51667XCSE20260708 16:27:11.802000
61668XCSE20260708 16:28:20.161000
221668XCSE20260708 16:28:20.161000
141668XCSE20260708 16:28:20.161000
261668XCSE20260708 16:28:20.161000
41668XCSE20260708 16:28:20.161000
211668XCSE20260708 16:29:08.704000
121668XCSE20260708 16:29:51.098000
221668XCSE20260708 16:30:01.027000
221668XCSE20260708 16:30:01.032000
121668XCSE20260708 16:30:01.043000
11668XCSE20260708 16:30:05.338000
71668XCSE20260708 16:30:21.963000
231668XCSE20260708 16:30:21.963000
291666XCSE20260708 16:30:28.275000
21666XCSE20260708 16:30:33.133000
291666XCSE20260708 16:30:33.133000
211665XCSE20260708 16:35:24.137000
101665XCSE20260708 16:35:24.137000
301665XCSE20260708 16:38:14.107000
311664XCSE20260708 16:40:18.201000
2431664XCSE20260708 16:41:25.074339
111674XCSE20260709 9:05:36.196000
111674XCSE20260709 9:07:07.626000
221683XCSE20260709 9:18:04.768000
221683XCSE20260709 9:18:22.569000
11680XCSE20260709 9:22:10.853000
61687XCSE20260709 9:30:47.564000
51687XCSE20260709 9:30:47.564000
141687XCSE20260709 9:31:01.072000
21684XCSE20260709 9:32:36.427000
111689XCSE20260709 9:38:10.178000
111688XCSE20260709 9:38:10.201000
271692XCSE20260709 9:44:57.596000
221693XCSE20260709 9:47:42.113000
51693XCSE20260709 9:47:42.113000
61693XCSE20260709 9:48:16.442000
161693XCSE20260709 9:48:16.442000
111694XCSE20260709 9:52:23.135000
111693XCSE20260709 9:52:23.154000
111693XCSE20260709 9:58:46.026000
101693XCSE20260709 9:58:46.026000
211699XCSE20260709 10:07:02.111000
111697XCSE20260709 10:07:02.117000
111697XCSE20260709 10:07:02.119000
111695XCSE20260709 10:08:31.414000
111694XCSE20260709 10:18:54.094000
111694XCSE20260709 10:18:54.094000
11692XCSE20260709 10:19:13.212000
111695XCSE20260709 10:27:32.975000
111694XCSE20260709 10:28:50.576000
111693XCSE20260709 10:30:45.959000
111692XCSE20260709 10:34:49.870000
111696XCSE20260709 10:45:14.749000
11695XCSE20260709 10:47:38.807000
11696XCSE20260709 10:56:00.450000
211696XCSE20260709 10:56:00.450000
111696XCSE20260709 10:56:00.450000
321696XCSE20260709 10:56:00.465000
111695XCSE20260709 10:57:01.474000
111695XCSE20260709 10:58:42.441000
111694XCSE20260709 11:04:30.742000
111692XCSE20260709 11:17:00.672000
211696XCSE20260709 11:30:16.557000
111695XCSE20260709 11:34:29.237000
111694XCSE20260709 11:35:01.896000
111694XCSE20260709 11:42:01.349000
111696XCSE20260709 11:58:05.683000
111697XCSE20260709 12:18:36.617000
111696XCSE20260709 12:33:11.898000
111696XCSE20260709 12:33:11.898000
221695XCSE20260709 12:33:12.859000
221695XCSE20260709 12:39:30.707000
111694XCSE20260709 12:42:10.073000
111694XCSE20260709 12:42:10.073000
111693XCSE20260709 12:48:33.225000
101693XCSE20260709 12:48:33.225000
111692XCSE20260709 12:52:50.280000
21692XCSE20260709 12:52:50.280000
91692XCSE20260709 12:52:50.280000
331695XCSE20260709 13:06:13.678000
201696XCSE20260709 13:06:13.679000
221695XCSE20260709 13:06:13.695000
91694XCSE20260709 13:24:05.237000
91694XCSE20260709 13:24:05.237000
21694XCSE20260709 13:24:05.237000
131694XCSE20260709 13:24:05.237000
211694XCSE20260709 13:24:05.255000
111692XCSE20260709 13:29:10.061000
551691XCSE20260709 13:50:18.807000
111690XCSE20260709 13:53:31.530000
211690XCSE20260709 14:13:21.518000
111690XCSE20260709 14:20:43.943000
111690XCSE20260709 14:20:43.943000
21689XCSE20260709 14:42:26.971000
21689XCSE20260709 14:42:26.971000
271689XCSE20260709 14:42:26.971000
91689XCSE20260709 14:47:38.347000
241689XCSE20260709 14:48:32.981000
111689XCSE20260709 14:48:32.981000
91689XCSE20260709 14:48:32.981000
411689XCSE20260709 14:48:33.663000
411689XCSE20260709 14:48:44.776000
111689XCSE20260709 14:51:26.210000
331689XCSE20260709 14:52:08.039000
101689XCSE20260709 14:55:26.062000
71688XCSE20260709 14:56:26.055000
261696XCSE20260709 15:22:57.449000
311696XCSE20260709 15:22:57.449000
161696XCSE20260709 15:22:57.449000
541695XCSE20260709 15:24:19.042000
171696XCSE20260709 15:24:19.043000
221696XCSE20260709 15:24:19.043000
551696XCSE20260709 15:24:34.626000
111697XCSE20260709 15:24:34.628000
221697XCSE20260709 15:24:34.636000
101697XCSE20260709 15:26:02.577000
171697XCSE20260709 15:26:02.577000
101697XCSE20260709 15:26:21.888000
331696XCSE20260709 15:26:29.715000
51695XCSE20260709 15:27:12.438000
51695XCSE20260709 15:27:46.371000
141697XCSE20260709 15:29:43.384000
331695XCSE20260709 15:29:43.500000
151696XCSE20260709 15:39:15.120000
21696XCSE20260709 15:39:17.773000
151696XCSE20260709 15:39:17.774000
91696XCSE20260709 15:39:54.793000
91696XCSE20260709 15:40:15.293000
321695XCSE20260709 15:40:22.228000
291694XCSE20260709 15:41:22.480000
21694XCSE20260709 15:41:22.480000
51694XCSE20260709 15:43:59.587000
191695XCSE20260709 15:44:42.635000
121695XCSE20260709 15:44:42.635000
151695XCSE20260709 15:44:42.635000
31695XCSE20260709 15:44:42.635000
91695XCSE20260709 15:44:59.793000
51694XCSE20260709 15:45:29.703000
101695XCSE20260709 15:52:05.986000
31695XCSE20260709 15:55:11.789000
41695XCSE20260709 15:55:15.989000
61695XCSE20260709 15:55:17.166000
421696XCSE20260709 15:58:28.951000
391696XCSE20260709 15:58:28.959000
51696XCSE20260709 15:58:28.967000
51696XCSE20260709 15:58:28.974000
51696XCSE20260709 15:58:28.974000
51696XCSE20260709 15:58:28.974000
291696XCSE20260709 15:58:28.975000
151696XCSE20260709 15:58:34.738000
181696XCSE20260709 15:58:34.738000
111696XCSE20260709 15:58:34.757000
111696XCSE20260709 15:58:34.761000
111696XCSE20260709 15:58:45.144000
111696XCSE20260709 15:58:45.654000
111694XCSE20260709 15:59:17.972000
111694XCSE20260709 15:59:17.972000
111693XCSE20260709 15:59:32.025000
111693XCSE20260709 15:59:32.025000
331696XCSE20260709 16:02:14.316000
211695XCSE20260709 16:02:32.296000
101695XCSE20260709 16:02:32.296000
311696XCSE20260709 16:07:15.595000
221696XCSE20260709 16:08:07.659000
311694XCSE20260709 16:08:41.398000
151695XCSE20260709 16:08:41.398000
331693XCSE20260709 16:11:09.664000
121695XCSE20260709 16:18:35.375000
111695XCSE20260709 16:18:47.870000
111695XCSE20260709 16:18:59.873000
61694XCSE20260709 16:19:10.783000
21694XCSE20260709 16:19:54.892000
111695XCSE20260709 16:24:47.395000
111695XCSE20260709 16:24:57.376000
111695XCSE20260709 16:25:07.385000
361695XCSE20260709 16:25:16.407230
1971695XCSE20260709 16:25:16.407230
111694XCSE20260710 9:09:26.843000
111693XCSE20260710 9:09:26.864000
51693XCSE20260710 9:12:54.354000
41693XCSE20260710 9:12:54.354000
21693XCSE20260710 9:12:54.354000
21693XCSE20260710 9:16:11.107000
41693XCSE20260710 9:16:11.107000
31693XCSE20260710 9:16:11.107000
141694XCSE20260710 9:19:51.292000
111690XCSE20260710 9:20:24.543000
101691XCSE20260710 9:26:16.831000
111688XCSE20260710 9:27:07.833000
111686XCSE20260710 9:27:07.892000
111687XCSE20260710 9:30:36.773000
111686XCSE20260710 9:34:59.972000
21683XCSE20260710 9:38:31.754000
111680XCSE20260710 9:41:09.756000
111680XCSE20260710 9:41:09.756000
111676XCSE20260710 9:45:42.087000
81675XCSE20260710 9:46:00.421000
31675XCSE20260710 9:46:20.696000
81675XCSE20260710 9:46:20.696000
11679XCSE20260710 10:11:41.800000
41679XCSE20260710 10:11:41.800000
41679XCSE20260710 10:11:41.800000
61679XCSE20260710 10:11:41.800000
101679XCSE20260710 10:11:43.492000
41679XCSE20260710 10:11:43.492000
111677XCSE20260710 10:12:09.733000
111677XCSE20260710 10:13:35.604000
111677XCSE20260710 10:13:35.604000
61678XCSE20260710 10:22:30.824000
51678XCSE20260710 10:22:30.844000
61678XCSE20260710 10:22:30.856000
61678XCSE20260710 10:22:30.875000
51676XCSE20260710 10:23:16.899000
31676XCSE20260710 10:23:16.968000
241680XCSE20260710 10:30:12.354000
11680XCSE20260710 10:30:12.354000
11678XCSE20260710 10:34:51.471000
11678XCSE20260710 10:34:51.471000
91678XCSE20260710 10:34:51.471000
111678XCSE20260710 10:50:16.629000
111678XCSE20260710 10:50:16.629000
111678XCSE20260710 10:50:16.629000
321676XCSE20260710 10:53:25.492000
211675XCSE20260710 11:00:05.142000
111675XCSE20260710 11:00:05.142000
211674XCSE20260710 11:00:26.903000
221673XCSE20260710 11:00:26.934000
111672XCSE20260710 11:00:50.160000
111670XCSE20260710 11:02:14.259000
111671XCSE20260710 11:23:22.519000
111669XCSE20260710 11:40:24.270000
11669XCSE20260710 11:53:44.544000
61669XCSE20260710 11:53:44.544000
41669XCSE20260710 11:53:44.544000
111669XCSE20260710 12:21:20.261000
101669XCSE20260710 12:21:20.261000
11670XCSE20260710 12:21:22.036000
61670XCSE20260710 12:21:34.268000
71670XCSE20260710 12:21:34.285000
71670XCSE20260710 12:22:00.697000
71670XCSE20260710 12:22:00.714000
51670XCSE20260710 12:22:19.626000
61670XCSE20260710 12:22:19.626000
61670XCSE20260710 12:28:27.379000
51670XCSE20260710 12:28:27.379000
111670XCSE20260710 12:35:37.376000
211669XCSE20260710 12:40:04.911000
111669XCSE20260710 12:40:04.911000
111670XCSE20260710 13:04:08.338000
111670XCSE20260710 13:04:08.338000
211669XCSE20260710 13:04:08.355000
111670XCSE20260710 13:04:34.254000
111670XCSE20260710 13:04:55.689000
21668XCSE20260710 13:05:26.760000
11668XCSE20260710 13:16:17.511000
181668XCSE20260710 13:17:46.865000
31668XCSE20260710 13:17:46.865000
91668XCSE20260710 13:30:56.249000
221668XCSE20260710 13:30:56.249000
61668XCSE20260710 13:30:56.249000
71668XCSE20260710 13:31:56.075000
21668XCSE20260710 13:36:19.722000
51668XCSE20260710 13:36:19.722000
41668XCSE20260710 13:36:19.722000
11667XCSE20260710 13:54:35.271000
71669XCSE20260710 14:00:15.195000
61669XCSE20260710 14:00:15.214000
331668XCSE20260710 14:07:39.689000
111668XCSE20260710 14:07:39.689000
421674XCSE20260710 14:13:50.441000
11676XCSE20260710 14:14:23.195000
61676XCSE20260710 14:14:26.965000
71676XCSE20260710 14:14:26.985000
51676XCSE20260710 14:14:28.244000
51676XCSE20260710 14:14:29.644000
71676XCSE20260710 14:14:29.664000
51676XCSE20260710 14:14:31.357000
71676XCSE20260710 14:14:31.380000
51676XCSE20260710 14:14:32.852000
211676XCSE20260710 14:14:32.852000
61676XCSE20260710 14:14:32.872000
71676XCSE20260710 14:14:36.850000
141676XCSE20260710 14:14:39.100000
61676XCSE20260710 14:14:39.100000
61676XCSE20260710 14:14:39.120000
111676XCSE20260710 14:14:39.498000
51676XCSE20260710 14:14:39.498000
71676XCSE20260710 14:14:42.852000
71676XCSE20260710 14:14:44.835000
31676XCSE20260710 14:14:45.938000
61676XCSE20260710 14:14:45.938000
61676XCSE20260710 14:14:47.665000
61676XCSE20260710 14:14:51.517000
21676XCSE20260710 14:15:01.266000
231676XCSE20260710 14:15:29.863000
51676XCSE20260710 14:15:29.863000
71676XCSE20260710 14:15:29.879000
171676XCSE20260710 14:15:29.894000
171676XCSE20260710 14:15:32.667000
31676XCSE20260710 14:15:42.261000
111676XCSE20260710 14:15:51.370000
111676XCSE20260710 14:16:24.474000
71676XCSE20260710 14:20:20.324000
41676XCSE20260710 14:20:20.324000
31675XCSE20260710 14:36:01.329000
331680XCSE20260710 15:09:20.648000
251681XCSE20260710 15:15:13.734000
331681XCSE20260710 15:15:13.734000
151681XCSE20260710 15:15:13.734000
321681XCSE20260710 15:18:11.735000
51682XCSE20260710 15:22:00.124000
51682XCSE20260710 15:22:00.124000
331682XCSE20260710 15:22:00.124000
31684XCSE20260710 15:22:05.481000
231684XCSE20260710 15:22:05.481000
241684XCSE20260710 15:22:05.481000
51684XCSE20260710 15:22:05.482000
211684XCSE20260710 15:22:05.483000
11682XCSE20260710 15:22:05.498000
401682XCSE20260710 15:22:05.498000
161683XCSE20260710 15:22:20.543000
241682XCSE20260710 15:22:26.507000
71683XCSE20260710 15:28:23.897000
141683XCSE20260710 15:28:23.897000
61683XCSE20260710 15:28:23.897000
61683XCSE20260710 15:28:23.897000
51683XCSE20260710 15:28:23.897000
331687XCSE20260710 15:33:32.877000
311687XCSE20260710 15:44:00.655000
321686XCSE20260710 15:45:43.637000
111686XCSE20260710 15:45:43.637000
431685XCSE20260710 15:45:43.689000
531685XCSE20260710 15:51:32.398000
191684XCSE20260710 15:55:11.501000
331684XCSE20260710 15:55:11.501000
431686XCSE20260710 16:03:46.235000
51686XCSE20260710 16:04:10.251000
101686XCSE20260710 16:04:10.251000
61686XCSE20260710 16:04:10.267000
221686XCSE20260710 16:04:10.555000
51686XCSE20260710 16:04:10.555000
51686XCSE20260710 16:04:17.852000
221686XCSE20260710 16:04:19.057000
61686XCSE20260710 16:04:20.812000
241686XCSE20260710 16:04:20.812000
51686XCSE20260710 16:04:20.851000
51686XCSE20260710 16:04:32.852000
51686XCSE20260710 16:05:03.776000
71686XCSE20260710 16:05:03.796000
61686XCSE20260710 16:05:08.276000
51686XCSE20260710 16:05:08.276000
61686XCSE20260710 16:05:08.456000
51686XCSE20260710 16:05:08.476000
61686XCSE20260710 16:05:40.053000
61686XCSE20260710 16:05:42.436000
51686XCSE20260710 16:05:42.455000
61686XCSE20260710 16:05:42.663000
51686XCSE20260710 16:05:42.852000
61686XCSE20260710 16:05:44.486000
61686XCSE20260710 16:05:44.504000
71686XCSE20260710 16:05:44.525000
211685XCSE20260710 16:05:44.744000
131686XCSE20260710 16:09:08.953000
61686XCSE20260710 16:09:08.953000
101686XCSE20260710 16:09:18.472000
51686XCSE20260710 16:09:18.472000
331685XCSE20260710 16:09:34.131000
311684XCSE20260710 16:10:17.272000
311683XCSE20260710 16:10:54.890000
441684XCSE20260710 16:23:31.095000
111684XCSE20260710 16:23:31.095000
511683XCSE20260710 16:23:50.612000
431682XCSE20260710 16:25:10.677000
2051683XCSE20260710 16:31:03.357046


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 28
GlobeNewswire

Recommended Reading

 