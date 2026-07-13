Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 13 July 2026
Share buyback programme – week 28
The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|177,800
|1,550.87
|275,744,566
|6 July 2026
|2,500
|1,667.64
|4,169,100
|7 July 2026
|2,500
|1,680.46
|4,201,150
|8 July 2026
|2,500
|1,666.14
|4,165,350
|9 July 2026
|2,500
|1,693.78
|4,234,450
|10 July 2026
|2,500
|1,680.12
|4,200,300
|Total under the share buyback programme
|190,300
|1,559.20
|296,714,916
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|505,900
|1,574.84
|796,711,881
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 493,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.03 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|10
|1657
|XCSE
|20260706 9:12:00.965000
|9
|1657
|XCSE
|20260706 9:12:00.965000
|20
|1654
|XCSE
|20260706 9:12:00.975000
|7
|1652
|XCSE
|20260706 9:13:16.838000
|9
|1655
|XCSE
|20260706 9:20:31.529000
|10
|1653
|XCSE
|20260706 9:22:58.779000
|10
|1652
|XCSE
|20260706 9:30:17.182000
|20
|1657
|XCSE
|20260706 9:50:06.001000
|93
|1660
|XCSE
|20260706 10:00:04.237000
|29
|1663
|XCSE
|20260706 10:32:23.364000
|10
|1663
|XCSE
|20260706 10:32:23.364000
|22
|1663
|XCSE
|20260706 10:32:23.384000
|14
|1663
|XCSE
|20260706 10:32:23.384000
|19
|1666
|XCSE
|20260706 10:36:27.008000
|7
|1665
|XCSE
|20260706 10:37:18.860000
|1
|1665
|XCSE
|20260706 10:37:18.860000
|7
|1665
|XCSE
|20260706 10:37:18.882000
|21
|1665
|XCSE
|20260706 10:37:18.901000
|19
|1663
|XCSE
|20260706 10:40:03.261000
|20
|1660
|XCSE
|20260706 10:47:05.516000
|19
|1660
|XCSE
|20260706 10:47:05.529000
|19
|1659
|XCSE
|20260706 10:47:05.584000
|10
|1657
|XCSE
|20260706 10:58:20.277000
|10
|1657
|XCSE
|20260706 10:58:20.277000
|1
|1656
|XCSE
|20260706 11:10:26.517000
|28
|1660
|XCSE
|20260706 11:17:37.792000
|20
|1663
|XCSE
|20260706 11:27:34.316000
|10
|1663
|XCSE
|20260706 11:30:04.011000
|19
|1661
|XCSE
|20260706 11:32:07.667000
|20
|1662
|XCSE
|20260706 11:57:06.554000
|10
|1662
|XCSE
|20260706 11:57:06.554000
|29
|1661
|XCSE
|20260706 12:03:40.863000
|19
|1662
|XCSE
|20260706 12:25:44.213000
|17
|1667
|XCSE
|20260706 12:52:07.703000
|39
|1666
|XCSE
|20260706 12:52:23.106000
|28
|1665
|XCSE
|20260706 13:14:10.083000
|46
|1666
|XCSE
|20260706 13:21:25.470000
|57
|1667
|XCSE
|20260706 13:21:32.639000
|10
|1667
|XCSE
|20260706 13:22:18.118000
|48
|1665
|XCSE
|20260706 13:23:13.768000
|20
|1665
|XCSE
|20260706 13:25:20.500000
|14
|1666
|XCSE
|20260706 13:40:50.435000
|20
|1665
|XCSE
|20260706 13:43:01.054000
|11
|1667
|XCSE
|20260706 13:43:30.266000
|28
|1668
|XCSE
|20260706 13:51:20.100000
|4
|1668
|XCSE
|20260706 14:10:35.410000
|24
|1668
|XCSE
|20260706 14:16:16.895000
|4
|1668
|XCSE
|20260706 14:16:16.895000
|9
|1668
|XCSE
|20260706 14:16:16.895000
|25
|1666
|XCSE
|20260706 14:18:36.390000
|10
|1666
|XCSE
|20260706 14:19:05.380000
|20
|1665
|XCSE
|20260706 14:20:06.408000
|10
|1664
|XCSE
|20260706 14:26:30.643000
|10
|1663
|XCSE
|20260706 14:26:30.653000
|10
|1662
|XCSE
|20260706 14:26:30.664000
|10
|1661
|XCSE
|20260706 14:26:30.746000
|10
|1661
|XCSE
|20260706 14:26:30.765000
|18
|1662
|XCSE
|20260706 14:34:24.183000
|1
|1662
|XCSE
|20260706 14:36:16.584000
|9
|1662
|XCSE
|20260706 14:36:16.584000
|38
|1664
|XCSE
|20260706 14:53:12.873000
|40
|1663
|XCSE
|20260706 14:53:12.890000
|20
|1661
|XCSE
|20260706 15:01:32.274000
|7
|1660
|XCSE
|20260706 15:03:21.243000
|22
|1660
|XCSE
|20260706 15:03:21.243000
|20
|1660
|XCSE
|20260706 15:03:21.262000
|21
|1660
|XCSE
|20260706 15:03:21.283000
|10
|1660
|XCSE
|20260706 15:05:51.962000
|10
|1660
|XCSE
|20260706 15:06:31.055000
|10
|1659
|XCSE
|20260706 15:08:15.144000
|1
|1657
|XCSE
|20260706 15:13:29.712000
|23
|1659
|XCSE
|20260706 15:14:55.076000
|2
|1659
|XCSE
|20260706 15:15:04.852000
|10
|1659
|XCSE
|20260706 15:27:45.885000
|10
|1659
|XCSE
|20260706 15:27:45.885000
|10
|1659
|XCSE
|20260706 15:30:08.958000
|17
|1661
|XCSE
|20260706 15:30:51.010000
|8
|1661
|XCSE
|20260706 15:30:51.010000
|2
|1661
|XCSE
|20260706 15:30:51.010000
|1
|1661
|XCSE
|20260706 15:30:51.010000
|17
|1665
|XCSE
|20260706 15:33:17.559000
|20
|1667
|XCSE
|20260706 15:33:29.071000
|40
|1670
|XCSE
|20260706 15:34:18.620000
|16
|1670
|XCSE
|20260706 15:34:18.620000
|28
|1670
|XCSE
|20260706 15:34:18.620000
|20
|1671
|XCSE
|20260706 15:36:42.385000
|11
|1671
|XCSE
|20260706 15:36:42.385000
|10
|1669
|XCSE
|20260706 15:37:51.056000
|9
|1669
|XCSE
|20260706 15:37:51.056000
|3
|1672
|XCSE
|20260706 15:39:11.925000
|10
|1671
|XCSE
|20260706 15:41:04.274000
|10
|1670
|XCSE
|20260706 15:41:04.292000
|20
|1674
|XCSE
|20260706 15:53:24.964000
|20
|1672
|XCSE
|20260706 15:56:02.711000
|3
|1673
|XCSE
|20260706 15:56:18.200000
|10
|1672
|XCSE
|20260706 16:05:38.104000
|8
|1674
|XCSE
|20260706 16:05:38.107000
|8
|1674
|XCSE
|20260706 16:05:38.130000
|8
|1674
|XCSE
|20260706 16:05:38.136000
|19
|1674
|XCSE
|20260706 16:10:21.144000
|1
|1673
|XCSE
|20260706 16:12:59.875000
|1
|1675
|XCSE
|20260706 16:25:05.311000
|7
|1675
|XCSE
|20260706 16:25:05.311000
|11
|1675
|XCSE
|20260706 16:25:05.311000
|9
|1675
|XCSE
|20260706 16:25:05.311000
|9
|1675
|XCSE
|20260706 16:25:05.311000
|7
|1674
|XCSE
|20260706 16:25:06.500000
|12
|1674
|XCSE
|20260706 16:25:59.640000
|17
|1674
|XCSE
|20260706 16:25:59.640000
|19
|1676
|XCSE
|20260706 16:30:27.588000
|10
|1676
|XCSE
|20260706 16:30:27.588000
|29
|1675
|XCSE
|20260706 16:30:46.735000
|20
|1674
|XCSE
|20260706 16:32:21.458000
|10
|1675
|XCSE
|20260706 16:32:21.485000
|1
|1674
|XCSE
|20260706 16:36:39.188000
|21
|1675
|XCSE
|20260706 16:38:14.495535
|661
|1675
|XCSE
|20260706 16:38:14.495563
|9
|1673
|XCSE
|20260707 9:00:52.483000
|39
|1677
|XCSE
|20260707 9:14:43.559000
|9
|1677
|XCSE
|20260707 9:14:43.559000
|10
|1677
|XCSE
|20260707 9:14:43.559000
|10
|1672
|XCSE
|20260707 9:14:44.042000
|10
|1671
|XCSE
|20260707 9:19:28.666000
|10
|1669
|XCSE
|20260707 9:21:40.670000
|48
|1681
|XCSE
|20260707 9:33:50.097000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 9:46:21.315000
|10
|1682
|XCSE
|20260707 9:46:21.333000
|1
|1680
|XCSE
|20260707 9:46:33.629000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 9:47:36.730000
|10
|1682
|XCSE
|20260707 9:48:10.855000
|10
|1686
|XCSE
|20260707 10:04:33.965000
|58
|1685
|XCSE
|20260707 10:05:33.842000
|10
|1684
|XCSE
|20260707 10:09:42.147000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 10:12:11.825000
|10
|1682
|XCSE
|20260707 10:19:21.363000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 10:25:38.410000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 10:29:10.375000
|1
|1682
|XCSE
|20260707 10:30:13.576000
|1
|1682
|XCSE
|20260707 10:30:13.576000
|8
|1682
|XCSE
|20260707 10:30:13.576000
|10
|1680
|XCSE
|20260707 10:30:58.242000
|10
|1682
|XCSE
|20260707 10:43:21.415000
|10
|1684
|XCSE
|20260707 10:58:02.678000
|29
|1682
|XCSE
|20260707 10:58:08.007000
|19
|1681
|XCSE
|20260707 10:58:08.024000
|19
|1680
|XCSE
|20260707 10:59:29.496000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 11:09:04.457000
|9
|1678
|XCSE
|20260707 11:09:04.457000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 11:09:04.457000
|20
|1680
|XCSE
|20260707 11:18:34.347000
|19
|1681
|XCSE
|20260707 11:25:50.990000
|9
|1681
|XCSE
|20260707 11:25:50.990000
|10
|1681
|XCSE
|20260707 11:25:50.990000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 11:35:02.241000
|10
|1677
|XCSE
|20260707 11:35:32.271000
|20
|1677
|XCSE
|20260707 11:52:33.789000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 12:04:27.170000
|10
|1677
|XCSE
|20260707 12:08:59.108000
|9
|1677
|XCSE
|20260707 12:16:08.639000
|10
|1677
|XCSE
|20260707 12:16:08.639000
|20
|1675
|XCSE
|20260707 12:16:09.207000
|19
|1675
|XCSE
|20260707 12:25:22.734000
|19
|1679
|XCSE
|20260707 12:29:16.874000
|12
|1677
|XCSE
|20260707 12:29:32.079000
|8
|1677
|XCSE
|20260707 12:29:32.079000
|10
|1679
|XCSE
|20260707 12:59:03.340000
|10
|1679
|XCSE
|20260707 12:59:03.340000
|9
|1679
|XCSE
|20260707 12:59:03.340000
|10
|1679
|XCSE
|20260707 12:59:03.340000
|37
|1678
|XCSE
|20260707 13:26:19.492000
|14
|1679
|XCSE
|20260707 13:26:19.492000
|23
|1679
|XCSE
|20260707 13:26:19.492000
|10
|1680
|XCSE
|20260707 13:32:22.765000
|29
|1679
|XCSE
|20260707 13:32:22.992000
|5
|1679
|XCSE
|20260707 13:32:23.652000
|5
|1679
|XCSE
|20260707 13:32:23.652000
|10
|1681
|XCSE
|20260707 13:39:26.545000
|10
|1680
|XCSE
|20260707 13:39:26.551000
|10
|1679
|XCSE
|20260707 13:39:26.850000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 13:41:05.159000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 13:41:05.159000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 13:41:05.159000
|29
|1679
|XCSE
|20260707 13:41:28.019000
|19
|1678
|XCSE
|20260707 13:44:36.009000
|19
|1677
|XCSE
|20260707 13:46:01.714000
|10
|1679
|XCSE
|20260707 13:52:20.260000
|10
|1677
|XCSE
|20260707 13:52:36.204000
|5
|1676
|XCSE
|20260707 13:53:39.297000
|5
|1676
|XCSE
|20260707 13:53:39.297000
|10
|1675
|XCSE
|20260707 13:55:50.491000
|10
|1678
|XCSE
|20260707 14:07:07.544000
|10
|1677
|XCSE
|20260707 14:10:39.024000
|9
|1677
|XCSE
|20260707 14:10:39.024000
|19
|1676
|XCSE
|20260707 14:11:18.628000
|11
|1675
|XCSE
|20260707 14:13:16.838000
|11
|1675
|XCSE
|20260707 14:13:48.407000
|7
|1680
|XCSE
|20260707 14:26:28.267000
|1
|1680
|XCSE
|20260707 14:26:47.886000
|20
|1681
|XCSE
|20260707 14:27:49.996000
|6
|1681
|XCSE
|20260707 14:27:49.996000
|22
|1681
|XCSE
|20260707 14:27:49.996000
|5
|1685
|XCSE
|20260707 14:39:12.527000
|15
|1685
|XCSE
|20260707 14:39:12.527000
|22
|1685
|XCSE
|20260707 14:41:09.875000
|10
|1685
|XCSE
|20260707 14:41:09.875000
|10
|1685
|XCSE
|20260707 14:41:09.875000
|10
|1685
|XCSE
|20260707 14:41:09.876000
|17
|1685
|XCSE
|20260707 14:41:32.446000
|10
|1686
|XCSE
|20260707 14:43:31.499000
|30
|1684
|XCSE
|20260707 14:44:13.014000
|28
|1684
|XCSE
|20260707 14:44:18.478000
|19
|1684
|XCSE
|20260707 14:44:51.626000
|19
|1684
|XCSE
|20260707 14:50:18.434000
|19
|1683
|XCSE
|20260707 14:50:18.512000
|10
|1682
|XCSE
|20260707 14:57:10.784000
|18
|1684
|XCSE
|20260707 15:21:52.543000
|4
|1684
|XCSE
|20260707 15:21:52.543000
|10
|1684
|XCSE
|20260707 15:21:52.543000
|16
|1684
|XCSE
|20260707 15:21:52.543000
|16
|1684
|XCSE
|20260707 15:21:52.543000
|29
|1684
|XCSE
|20260707 15:21:52.543000
|29
|1684
|XCSE
|20260707 15:21:52.543000
|28
|1683
|XCSE
|20260707 15:21:52.570000
|28
|1683
|XCSE
|20260707 15:24:01.002000
|37
|1683
|XCSE
|20260707 15:29:04.397000
|29
|1684
|XCSE
|20260707 15:32:36.619000
|29
|1683
|XCSE
|20260707 15:33:55.961000
|30
|1683
|XCSE
|20260707 15:35:44.544000
|19
|1682
|XCSE
|20260707 15:40:11.949000
|10
|1682
|XCSE
|20260707 15:40:11.949000
|20
|1681
|XCSE
|20260707 15:40:58.687000
|29
|1681
|XCSE
|20260707 15:42:46.807000
|15
|1680
|XCSE
|20260707 15:42:46.829000
|15
|1679
|XCSE
|20260707 15:42:47.909000
|5
|1679
|XCSE
|20260707 15:42:47.909000
|19
|1678
|XCSE
|20260707 15:50:46.874000
|20
|1677
|XCSE
|20260707 15:52:05.002000
|6
|1676
|XCSE
|20260707 15:54:49.521000
|13
|1676
|XCSE
|20260707 15:54:49.521000
|20
|1678
|XCSE
|20260707 15:59:02.146000
|9
|1678
|XCSE
|20260707 15:59:02.146000
|41
|1680
|XCSE
|20260707 15:59:04.327000
|11
|1681
|XCSE
|20260707 16:00:59.631000
|19
|1681
|XCSE
|20260707 16:06:12.247000
|23
|1681
|XCSE
|20260707 16:08:31.807000
|19
|1680
|XCSE
|20260707 16:15:21.339000
|9
|1680
|XCSE
|20260707 16:15:21.339000
|19
|1683
|XCSE
|20260707 16:21:00.715000
|9
|1683
|XCSE
|20260707 16:21:00.715000
|20
|1684
|XCSE
|20260707 16:21:00.742000
|20
|1684
|XCSE
|20260707 16:21:00.744000
|30
|1682
|XCSE
|20260707 16:21:05.936000
|30
|1681
|XCSE
|20260707 16:21:45.553000
|29
|1681
|XCSE
|20260707 16:21:45.707000
|2
|1683
|XCSE
|20260707 16:21:53.750000
|8
|1683
|XCSE
|20260707 16:21:53.750000
|2
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:11.140000
|9
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:11.140000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:17.201000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:23.235000
|11
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:29.506000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:35.886000
|8
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:41.617000
|2
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:41.617000
|10
|1683
|XCSE
|20260707 16:22:58.923000
|29
|1681
|XCSE
|20260707 16:23:03.949000
|30
|1679
|XCSE
|20260707 16:27:21.151000
|16
|1678
|XCSE
|20260707 16:27:31.032000
|5
|1679
|XCSE
|20260707 16:31:05.005000
|15
|1679
|XCSE
|20260707 16:31:29.556000
|11
|1679
|XCSE
|20260707 16:31:46.283000
|10
|1679
|XCSE
|20260707 16:32:02.302000
|10
|1679
|XCSE
|20260707 16:32:26.825000
|4
|1678
|XCSE
|20260707 16:32:48.373000
|4
|1678
|XCSE
|20260707 16:32:57.945000
|1
|1678
|XCSE
|20260707 16:34:20.730000
|1
|1677
|XCSE
|20260707 16:34:59.280000
|9
|1677
|XCSE
|20260707 16:35:00.697000
|146
|1678
|XCSE
|20260707 16:37:29.357988
|11
|1678
|XCSE
|20260707 16:37:29.358006
|10
|1674
|XCSE
|20260708 9:00:20.015000
|1
|1667
|XCSE
|20260708 9:09:37.938000
|11
|1667
|XCSE
|20260708 9:10:31.819000
|11
|1670
|XCSE
|20260708 9:14:22.114000
|11
|1670
|XCSE
|20260708 9:14:22.162000
|11
|1670
|XCSE
|20260708 9:15:13.141000
|7
|1671
|XCSE
|20260708 9:16:23.264000
|11
|1671
|XCSE
|20260708 9:16:31.374000
|11
|1670
|XCSE
|20260708 9:25:21.187000
|11
|1669
|XCSE
|20260708 9:31:29.519000
|11
|1667
|XCSE
|20260708 9:31:29.663000
|11
|1667
|XCSE
|20260708 9:35:07.528000
|11
|1666
|XCSE
|20260708 9:39:01.458000
|18
|1671
|XCSE
|20260708 9:40:41.447000
|11
|1669
|XCSE
|20260708 9:41:15.218000
|6
|1668
|XCSE
|20260708 9:43:22.997000
|5
|1668
|XCSE
|20260708 9:43:23.912000
|6
|1668
|XCSE
|20260708 9:43:23.912000
|11
|1668
|XCSE
|20260708 9:45:12.924000
|22
|1668
|XCSE
|20260708 9:49:02.851000
|3
|1665
|XCSE
|20260708 10:02:43.256000
|8
|1665
|XCSE
|20260708 10:03:00.172000
|3
|1665
|XCSE
|20260708 10:03:00.172000
|11
|1665
|XCSE
|20260708 10:04:06.410000
|11
|1665
|XCSE
|20260708 10:07:14.322000
|11
|1667
|XCSE
|20260708 10:11:41.343000
|11
|1666
|XCSE
|20260708 10:16:22.242000
|10
|1666
|XCSE
|20260708 10:16:22.242000
|5
|1662
|XCSE
|20260708 10:16:25.049000
|11
|1662
|XCSE
|20260708 10:16:55.312000
|11
|1661
|XCSE
|20260708 10:24:00.063000
|11
|1660
|XCSE
|20260708 10:27:15.803000
|11
|1660
|XCSE
|20260708 10:34:41.204000
|11
|1661
|XCSE
|20260708 10:35:00.853000
|11
|1660
|XCSE
|20260708 10:35:23.268000
|3
|1660
|XCSE
|20260708 10:36:06.815000
|11
|1660
|XCSE
|20260708 10:39:30.727000
|11
|1659
|XCSE
|20260708 10:42:35.132000
|5
|1658
|XCSE
|20260708 11:02:24.535000
|11
|1656
|XCSE
|20260708 11:07:06.968000
|9
|1656
|XCSE
|20260708 11:10:10.030000
|11
|1655
|XCSE
|20260708 11:10:35.416000
|1
|1654
|XCSE
|20260708 11:13:03.891000
|1
|1654
|XCSE
|20260708 11:13:03.891000
|9
|1654
|XCSE
|20260708 11:13:03.891000
|11
|1652
|XCSE
|20260708 11:13:03.921000
|11
|1651
|XCSE
|20260708 11:13:03.947000
|11
|1652
|XCSE
|20260708 11:13:04.394000
|11
|1650
|XCSE
|20260708 11:15:44.649000
|11
|1649
|XCSE
|20260708 11:15:44.795000
|5
|1655
|XCSE
|20260708 11:31:09.194000
|4
|1655
|XCSE
|20260708 11:31:09.194000
|2
|1655
|XCSE
|20260708 11:31:09.212000
|9
|1655
|XCSE
|20260708 11:31:09.212000
|11
|1656
|XCSE
|20260708 11:35:23.251000
|11
|1657
|XCSE
|20260708 11:36:16.763000
|11
|1657
|XCSE
|20260708 11:37:59.154000
|11
|1656
|XCSE
|20260708 11:44:00.675000
|10
|1656
|XCSE
|20260708 11:44:00.675000
|22
|1656
|XCSE
|20260708 11:44:24.093000
|11
|1657
|XCSE
|20260708 12:10:17.616000
|11
|1657
|XCSE
|20260708 12:10:17.616000
|22
|1656
|XCSE
|20260708 12:10:18.037000
|11
|1657
|XCSE
|20260708 12:10:48.859000
|11
|1656
|XCSE
|20260708 12:10:53.925000
|11
|1656
|XCSE
|20260708 12:10:57.750000
|11
|1654
|XCSE
|20260708 12:13:03.518000
|11
|1654
|XCSE
|20260708 12:23:10.556000
|11
|1652
|XCSE
|20260708 12:23:28.131000
|11
|1655
|XCSE
|20260708 12:35:55.882000
|11
|1655
|XCSE
|20260708 12:35:55.891000
|12
|1656
|XCSE
|20260708 12:37:20.265000
|22
|1656
|XCSE
|20260708 12:40:31.292000
|10
|1657
|XCSE
|20260708 12:46:48.143000
|11
|1656
|XCSE
|20260708 12:47:18.050000
|3
|1656
|XCSE
|20260708 12:49:18.071000
|11
|1660
|XCSE
|20260708 13:09:23.563000
|9
|1660
|XCSE
|20260708 13:09:25.598000
|11
|1659
|XCSE
|20260708 13:24:10.330000
|11
|1659
|XCSE
|20260708 13:24:10.331000
|17
|1659
|XCSE
|20260708 13:32:04.504000
|9
|1662
|XCSE
|20260708 13:36:50.326000
|3
|1667
|XCSE
|20260708 13:43:38.274000
|18
|1667
|XCSE
|20260708 13:43:38.274000
|3
|1667
|XCSE
|20260708 13:43:47.795000
|3
|1666
|XCSE
|20260708 13:50:24.548000
|3
|1666
|XCSE
|20260708 13:50:24.548000
|16
|1666
|XCSE
|20260708 13:50:24.548000
|22
|1665
|XCSE
|20260708 13:50:41.699000
|6
|1667
|XCSE
|20260708 13:53:04.600000
|6
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:28.824000
|13
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:28.824000
|13
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:37.696000
|21
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:37.696000
|7
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:55.567000
|22
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:55.567000
|9
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:55.567000
|9
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:56.760000
|2
|1670
|XCSE
|20260708 13:59:56.760000
|11
|1670
|XCSE
|20260708 14:00:29.061000
|22
|1668
|XCSE
|20260708 14:00:43.278000
|11
|1667
|XCSE
|20260708 14:00:43.310000
|22
|1673
|XCSE
|20260708 14:15:02.842000
|11
|1674
|XCSE
|20260708 14:19:03.432000
|11
|1673
|XCSE
|20260708 14:19:05.125000
|21
|1676
|XCSE
|20260708 14:34:46.961000
|10
|1676
|XCSE
|20260708 14:34:46.961000
|20
|1679
|XCSE
|20260708 14:37:16.328000
|11
|1679
|XCSE
|20260708 14:37:16.328000
|11
|1678
|XCSE
|20260708 14:41:11.758000
|1
|1678
|XCSE
|20260708 14:41:11.776000
|11
|1677
|XCSE
|20260708 14:41:17.445000
|22
|1678
|XCSE
|20260708 14:41:35.595000
|12
|1678
|XCSE
|20260708 14:42:18.033000
|21
|1677
|XCSE
|20260708 14:44:40.493000
|33
|1676
|XCSE
|20260708 14:46:51.202000
|21
|1675
|XCSE
|20260708 14:56:38.937000
|22
|1673
|XCSE
|20260708 14:57:27.855000
|22
|1673
|XCSE
|20260708 15:00:16.208000
|21
|1673
|XCSE
|20260708 15:02:23.148000
|22
|1672
|XCSE
|20260708 15:08:12.226000
|11
|1672
|XCSE
|20260708 15:17:35.183000
|10
|1672
|XCSE
|20260708 15:17:35.183000
|10
|1672
|XCSE
|20260708 15:17:35.183000
|10
|1672
|XCSE
|20260708 15:17:35.183000
|21
|1672
|XCSE
|20260708 15:27:59.664000
|10
|1672
|XCSE
|20260708 15:27:59.664000
|22
|1671
|XCSE
|20260708 15:32:26.089000
|21
|1670
|XCSE
|20260708 15:35:40.643000
|3
|1669
|XCSE
|20260708 15:38:53.754000
|3
|1669
|XCSE
|20260708 15:38:53.754000
|16
|1669
|XCSE
|20260708 15:39:02.353000
|6
|1669
|XCSE
|20260708 15:39:02.353000
|21
|1669
|XCSE
|20260708 15:42:16.205000
|21
|1668
|XCSE
|20260708 15:47:37.037000
|2
|1669
|XCSE
|20260708 15:55:00.141000
|4
|1669
|XCSE
|20260708 15:55:00.141000
|3
|1669
|XCSE
|20260708 15:55:00.141000
|2
|1668
|XCSE
|20260708 16:06:00.684000
|29
|1668
|XCSE
|20260708 16:09:01.177000
|2
|1668
|XCSE
|20260708 16:09:40.350000
|13
|1668
|XCSE
|20260708 16:09:40.891000
|4
|1668
|XCSE
|20260708 16:09:44.319000
|5
|1668
|XCSE
|20260708 16:09:44.319000
|21
|1668
|XCSE
|20260708 16:09:44.319000
|2
|1668
|XCSE
|20260708 16:09:44.970000
|21
|1667
|XCSE
|20260708 16:16:46.129000
|10
|1667
|XCSE
|20260708 16:16:46.129000
|22
|1666
|XCSE
|20260708 16:19:16.437000
|21
|1666
|XCSE
|20260708 16:19:16.451000
|12
|1666
|XCSE
|20260708 16:19:16.460000
|21
|1671
|XCSE
|20260708 16:23:05.047000
|13
|1671
|XCSE
|20260708 16:23:14.797000
|22
|1671
|XCSE
|20260708 16:23:26.924000
|20
|1671
|XCSE
|20260708 16:23:31.662000
|21
|1669
|XCSE
|20260708 16:23:47.939000
|22
|1668
|XCSE
|20260708 16:25:49.062000
|7
|1668
|XCSE
|20260708 16:27:03.258000
|22
|1668
|XCSE
|20260708 16:27:03.258000
|4
|1668
|XCSE
|20260708 16:27:07.755000
|5
|1668
|XCSE
|20260708 16:27:11.781000
|5
|1667
|XCSE
|20260708 16:27:11.784000
|16
|1667
|XCSE
|20260708 16:27:11.802000
|5
|1667
|XCSE
|20260708 16:27:11.802000
|6
|1668
|XCSE
|20260708 16:28:20.161000
|22
|1668
|XCSE
|20260708 16:28:20.161000
|14
|1668
|XCSE
|20260708 16:28:20.161000
|26
|1668
|XCSE
|20260708 16:28:20.161000
|4
|1668
|XCSE
|20260708 16:28:20.161000
|21
|1668
|XCSE
|20260708 16:29:08.704000
|12
|1668
|XCSE
|20260708 16:29:51.098000
|22
|1668
|XCSE
|20260708 16:30:01.027000
|22
|1668
|XCSE
|20260708 16:30:01.032000
|12
|1668
|XCSE
|20260708 16:30:01.043000
|1
|1668
|XCSE
|20260708 16:30:05.338000
|7
|1668
|XCSE
|20260708 16:30:21.963000
|23
|1668
|XCSE
|20260708 16:30:21.963000
|29
|1666
|XCSE
|20260708 16:30:28.275000
|2
|1666
|XCSE
|20260708 16:30:33.133000
|29
|1666
|XCSE
|20260708 16:30:33.133000
|21
|1665
|XCSE
|20260708 16:35:24.137000
|10
|1665
|XCSE
|20260708 16:35:24.137000
|30
|1665
|XCSE
|20260708 16:38:14.107000
|31
|1664
|XCSE
|20260708 16:40:18.201000
|243
|1664
|XCSE
|20260708 16:41:25.074339
|11
|1674
|XCSE
|20260709 9:05:36.196000
|11
|1674
|XCSE
|20260709 9:07:07.626000
|22
|1683
|XCSE
|20260709 9:18:04.768000
|22
|1683
|XCSE
|20260709 9:18:22.569000
|1
|1680
|XCSE
|20260709 9:22:10.853000
|6
|1687
|XCSE
|20260709 9:30:47.564000
|5
|1687
|XCSE
|20260709 9:30:47.564000
|14
|1687
|XCSE
|20260709 9:31:01.072000
|2
|1684
|XCSE
|20260709 9:32:36.427000
|11
|1689
|XCSE
|20260709 9:38:10.178000
|11
|1688
|XCSE
|20260709 9:38:10.201000
|27
|1692
|XCSE
|20260709 9:44:57.596000
|22
|1693
|XCSE
|20260709 9:47:42.113000
|5
|1693
|XCSE
|20260709 9:47:42.113000
|6
|1693
|XCSE
|20260709 9:48:16.442000
|16
|1693
|XCSE
|20260709 9:48:16.442000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 9:52:23.135000
|11
|1693
|XCSE
|20260709 9:52:23.154000
|11
|1693
|XCSE
|20260709 9:58:46.026000
|10
|1693
|XCSE
|20260709 9:58:46.026000
|21
|1699
|XCSE
|20260709 10:07:02.111000
|11
|1697
|XCSE
|20260709 10:07:02.117000
|11
|1697
|XCSE
|20260709 10:07:02.119000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 10:08:31.414000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 10:18:54.094000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 10:18:54.094000
|1
|1692
|XCSE
|20260709 10:19:13.212000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 10:27:32.975000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 10:28:50.576000
|11
|1693
|XCSE
|20260709 10:30:45.959000
|11
|1692
|XCSE
|20260709 10:34:49.870000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 10:45:14.749000
|1
|1695
|XCSE
|20260709 10:47:38.807000
|1
|1696
|XCSE
|20260709 10:56:00.450000
|21
|1696
|XCSE
|20260709 10:56:00.450000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 10:56:00.450000
|32
|1696
|XCSE
|20260709 10:56:00.465000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 10:57:01.474000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 10:58:42.441000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 11:04:30.742000
|11
|1692
|XCSE
|20260709 11:17:00.672000
|21
|1696
|XCSE
|20260709 11:30:16.557000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 11:34:29.237000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 11:35:01.896000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 11:42:01.349000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 11:58:05.683000
|11
|1697
|XCSE
|20260709 12:18:36.617000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 12:33:11.898000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 12:33:11.898000
|22
|1695
|XCSE
|20260709 12:33:12.859000
|22
|1695
|XCSE
|20260709 12:39:30.707000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 12:42:10.073000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 12:42:10.073000
|11
|1693
|XCSE
|20260709 12:48:33.225000
|10
|1693
|XCSE
|20260709 12:48:33.225000
|11
|1692
|XCSE
|20260709 12:52:50.280000
|2
|1692
|XCSE
|20260709 12:52:50.280000
|9
|1692
|XCSE
|20260709 12:52:50.280000
|33
|1695
|XCSE
|20260709 13:06:13.678000
|20
|1696
|XCSE
|20260709 13:06:13.679000
|22
|1695
|XCSE
|20260709 13:06:13.695000
|9
|1694
|XCSE
|20260709 13:24:05.237000
|9
|1694
|XCSE
|20260709 13:24:05.237000
|2
|1694
|XCSE
|20260709 13:24:05.237000
|13
|1694
|XCSE
|20260709 13:24:05.237000
|21
|1694
|XCSE
|20260709 13:24:05.255000
|11
|1692
|XCSE
|20260709 13:29:10.061000
|55
|1691
|XCSE
|20260709 13:50:18.807000
|11
|1690
|XCSE
|20260709 13:53:31.530000
|21
|1690
|XCSE
|20260709 14:13:21.518000
|11
|1690
|XCSE
|20260709 14:20:43.943000
|11
|1690
|XCSE
|20260709 14:20:43.943000
|2
|1689
|XCSE
|20260709 14:42:26.971000
|2
|1689
|XCSE
|20260709 14:42:26.971000
|27
|1689
|XCSE
|20260709 14:42:26.971000
|9
|1689
|XCSE
|20260709 14:47:38.347000
|24
|1689
|XCSE
|20260709 14:48:32.981000
|11
|1689
|XCSE
|20260709 14:48:32.981000
|9
|1689
|XCSE
|20260709 14:48:32.981000
|41
|1689
|XCSE
|20260709 14:48:33.663000
|41
|1689
|XCSE
|20260709 14:48:44.776000
|11
|1689
|XCSE
|20260709 14:51:26.210000
|33
|1689
|XCSE
|20260709 14:52:08.039000
|10
|1689
|XCSE
|20260709 14:55:26.062000
|7
|1688
|XCSE
|20260709 14:56:26.055000
|26
|1696
|XCSE
|20260709 15:22:57.449000
|31
|1696
|XCSE
|20260709 15:22:57.449000
|16
|1696
|XCSE
|20260709 15:22:57.449000
|54
|1695
|XCSE
|20260709 15:24:19.042000
|17
|1696
|XCSE
|20260709 15:24:19.043000
|22
|1696
|XCSE
|20260709 15:24:19.043000
|55
|1696
|XCSE
|20260709 15:24:34.626000
|11
|1697
|XCSE
|20260709 15:24:34.628000
|22
|1697
|XCSE
|20260709 15:24:34.636000
|10
|1697
|XCSE
|20260709 15:26:02.577000
|17
|1697
|XCSE
|20260709 15:26:02.577000
|10
|1697
|XCSE
|20260709 15:26:21.888000
|33
|1696
|XCSE
|20260709 15:26:29.715000
|5
|1695
|XCSE
|20260709 15:27:12.438000
|5
|1695
|XCSE
|20260709 15:27:46.371000
|14
|1697
|XCSE
|20260709 15:29:43.384000
|33
|1695
|XCSE
|20260709 15:29:43.500000
|15
|1696
|XCSE
|20260709 15:39:15.120000
|2
|1696
|XCSE
|20260709 15:39:17.773000
|15
|1696
|XCSE
|20260709 15:39:17.774000
|9
|1696
|XCSE
|20260709 15:39:54.793000
|9
|1696
|XCSE
|20260709 15:40:15.293000
|32
|1695
|XCSE
|20260709 15:40:22.228000
|29
|1694
|XCSE
|20260709 15:41:22.480000
|2
|1694
|XCSE
|20260709 15:41:22.480000
|5
|1694
|XCSE
|20260709 15:43:59.587000
|19
|1695
|XCSE
|20260709 15:44:42.635000
|12
|1695
|XCSE
|20260709 15:44:42.635000
|15
|1695
|XCSE
|20260709 15:44:42.635000
|3
|1695
|XCSE
|20260709 15:44:42.635000
|9
|1695
|XCSE
|20260709 15:44:59.793000
|5
|1694
|XCSE
|20260709 15:45:29.703000
|10
|1695
|XCSE
|20260709 15:52:05.986000
|3
|1695
|XCSE
|20260709 15:55:11.789000
|4
|1695
|XCSE
|20260709 15:55:15.989000
|6
|1695
|XCSE
|20260709 15:55:17.166000
|42
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:28.951000
|39
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:28.959000
|5
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:28.967000
|5
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:28.974000
|5
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:28.974000
|5
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:28.974000
|29
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:28.975000
|15
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:34.738000
|18
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:34.738000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:34.757000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:34.761000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:45.144000
|11
|1696
|XCSE
|20260709 15:58:45.654000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 15:59:17.972000
|11
|1694
|XCSE
|20260709 15:59:17.972000
|11
|1693
|XCSE
|20260709 15:59:32.025000
|11
|1693
|XCSE
|20260709 15:59:32.025000
|33
|1696
|XCSE
|20260709 16:02:14.316000
|21
|1695
|XCSE
|20260709 16:02:32.296000
|10
|1695
|XCSE
|20260709 16:02:32.296000
|31
|1696
|XCSE
|20260709 16:07:15.595000
|22
|1696
|XCSE
|20260709 16:08:07.659000
|31
|1694
|XCSE
|20260709 16:08:41.398000
|15
|1695
|XCSE
|20260709 16:08:41.398000
|33
|1693
|XCSE
|20260709 16:11:09.664000
|12
|1695
|XCSE
|20260709 16:18:35.375000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 16:18:47.870000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 16:18:59.873000
|6
|1694
|XCSE
|20260709 16:19:10.783000
|2
|1694
|XCSE
|20260709 16:19:54.892000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 16:24:47.395000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 16:24:57.376000
|11
|1695
|XCSE
|20260709 16:25:07.385000
|36
|1695
|XCSE
|20260709 16:25:16.407230
|197
|1695
|XCSE
|20260709 16:25:16.407230
|11
|1694
|XCSE
|20260710 9:09:26.843000
|11
|1693
|XCSE
|20260710 9:09:26.864000
|5
|1693
|XCSE
|20260710 9:12:54.354000
|4
|1693
|XCSE
|20260710 9:12:54.354000
|2
|1693
|XCSE
|20260710 9:12:54.354000
|2
|1693
|XCSE
|20260710 9:16:11.107000
|4
|1693
|XCSE
|20260710 9:16:11.107000
|3
|1693
|XCSE
|20260710 9:16:11.107000
|14
|1694
|XCSE
|20260710 9:19:51.292000
|11
|1690
|XCSE
|20260710 9:20:24.543000
|10
|1691
|XCSE
|20260710 9:26:16.831000
|11
|1688
|XCSE
|20260710 9:27:07.833000
|11
|1686
|XCSE
|20260710 9:27:07.892000
|11
|1687
|XCSE
|20260710 9:30:36.773000
|11
|1686
|XCSE
|20260710 9:34:59.972000
|2
|1683
|XCSE
|20260710 9:38:31.754000
|11
|1680
|XCSE
|20260710 9:41:09.756000
|11
|1680
|XCSE
|20260710 9:41:09.756000
|11
|1676
|XCSE
|20260710 9:45:42.087000
|8
|1675
|XCSE
|20260710 9:46:00.421000
|3
|1675
|XCSE
|20260710 9:46:20.696000
|8
|1675
|XCSE
|20260710 9:46:20.696000
|1
|1679
|XCSE
|20260710 10:11:41.800000
|4
|1679
|XCSE
|20260710 10:11:41.800000
|4
|1679
|XCSE
|20260710 10:11:41.800000
|6
|1679
|XCSE
|20260710 10:11:41.800000
|10
|1679
|XCSE
|20260710 10:11:43.492000
|4
|1679
|XCSE
|20260710 10:11:43.492000
|11
|1677
|XCSE
|20260710 10:12:09.733000
|11
|1677
|XCSE
|20260710 10:13:35.604000
|11
|1677
|XCSE
|20260710 10:13:35.604000
|6
|1678
|XCSE
|20260710 10:22:30.824000
|5
|1678
|XCSE
|20260710 10:22:30.844000
|6
|1678
|XCSE
|20260710 10:22:30.856000
|6
|1678
|XCSE
|20260710 10:22:30.875000
|5
|1676
|XCSE
|20260710 10:23:16.899000
|3
|1676
|XCSE
|20260710 10:23:16.968000
|24
|1680
|XCSE
|20260710 10:30:12.354000
|1
|1680
|XCSE
|20260710 10:30:12.354000
|1
|1678
|XCSE
|20260710 10:34:51.471000
|1
|1678
|XCSE
|20260710 10:34:51.471000
|9
|1678
|XCSE
|20260710 10:34:51.471000
|11
|1678
|XCSE
|20260710 10:50:16.629000
|11
|1678
|XCSE
|20260710 10:50:16.629000
|11
|1678
|XCSE
|20260710 10:50:16.629000
|32
|1676
|XCSE
|20260710 10:53:25.492000
|21
|1675
|XCSE
|20260710 11:00:05.142000
|11
|1675
|XCSE
|20260710 11:00:05.142000
|21
|1674
|XCSE
|20260710 11:00:26.903000
|22
|1673
|XCSE
|20260710 11:00:26.934000
|11
|1672
|XCSE
|20260710 11:00:50.160000
|11
|1670
|XCSE
|20260710 11:02:14.259000
|11
|1671
|XCSE
|20260710 11:23:22.519000
|11
|1669
|XCSE
|20260710 11:40:24.270000
|1
|1669
|XCSE
|20260710 11:53:44.544000
|6
|1669
|XCSE
|20260710 11:53:44.544000
|4
|1669
|XCSE
|20260710 11:53:44.544000
|11
|1669
|XCSE
|20260710 12:21:20.261000
|10
|1669
|XCSE
|20260710 12:21:20.261000
|1
|1670
|XCSE
|20260710 12:21:22.036000
|6
|1670
|XCSE
|20260710 12:21:34.268000
|7
|1670
|XCSE
|20260710 12:21:34.285000
|7
|1670
|XCSE
|20260710 12:22:00.697000
|7
|1670
|XCSE
|20260710 12:22:00.714000
|5
|1670
|XCSE
|20260710 12:22:19.626000
|6
|1670
|XCSE
|20260710 12:22:19.626000
|6
|1670
|XCSE
|20260710 12:28:27.379000
|5
|1670
|XCSE
|20260710 12:28:27.379000
|11
|1670
|XCSE
|20260710 12:35:37.376000
|21
|1669
|XCSE
|20260710 12:40:04.911000
|11
|1669
|XCSE
|20260710 12:40:04.911000
|11
|1670
|XCSE
|20260710 13:04:08.338000
|11
|1670
|XCSE
|20260710 13:04:08.338000
|21
|1669
|XCSE
|20260710 13:04:08.355000
|11
|1670
|XCSE
|20260710 13:04:34.254000
|11
|1670
|XCSE
|20260710 13:04:55.689000
|2
|1668
|XCSE
|20260710 13:05:26.760000
|1
|1668
|XCSE
|20260710 13:16:17.511000
|18
|1668
|XCSE
|20260710 13:17:46.865000
|3
|1668
|XCSE
|20260710 13:17:46.865000
|9
|1668
|XCSE
|20260710 13:30:56.249000
|22
|1668
|XCSE
|20260710 13:30:56.249000
|6
|1668
|XCSE
|20260710 13:30:56.249000
|7
|1668
|XCSE
|20260710 13:31:56.075000
|2
|1668
|XCSE
|20260710 13:36:19.722000
|5
|1668
|XCSE
|20260710 13:36:19.722000
|4
|1668
|XCSE
|20260710 13:36:19.722000
|1
|1667
|XCSE
|20260710 13:54:35.271000
|7
|1669
|XCSE
|20260710 14:00:15.195000
|6
|1669
|XCSE
|20260710 14:00:15.214000
|33
|1668
|XCSE
|20260710 14:07:39.689000
|11
|1668
|XCSE
|20260710 14:07:39.689000
|42
|1674
|XCSE
|20260710 14:13:50.441000
|1
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:23.195000
|6
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:26.965000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:26.985000
|5
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:28.244000
|5
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:29.644000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:29.664000
|5
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:31.357000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:31.380000
|5
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:32.852000
|21
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:32.852000
|6
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:32.872000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:36.850000
|14
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:39.100000
|6
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:39.100000
|6
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:39.120000
|11
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:39.498000
|5
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:39.498000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:42.852000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:44.835000
|3
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:45.938000
|6
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:45.938000
|6
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:47.665000
|6
|1676
|XCSE
|20260710 14:14:51.517000
|2
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:01.266000
|23
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:29.863000
|5
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:29.863000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:29.879000
|17
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:29.894000
|17
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:32.667000
|3
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:42.261000
|11
|1676
|XCSE
|20260710 14:15:51.370000
|11
|1676
|XCSE
|20260710 14:16:24.474000
|7
|1676
|XCSE
|20260710 14:20:20.324000
|4
|1676
|XCSE
|20260710 14:20:20.324000
|3
|1675
|XCSE
|20260710 14:36:01.329000
|33
|1680
|XCSE
|20260710 15:09:20.648000
|25
|1681
|XCSE
|20260710 15:15:13.734000
|33
|1681
|XCSE
|20260710 15:15:13.734000
|15
|1681
|XCSE
|20260710 15:15:13.734000
|32
|1681
|XCSE
|20260710 15:18:11.735000
|5
|1682
|XCSE
|20260710 15:22:00.124000
|5
|1682
|XCSE
|20260710 15:22:00.124000
|33
|1682
|XCSE
|20260710 15:22:00.124000
|3
|1684
|XCSE
|20260710 15:22:05.481000
|23
|1684
|XCSE
|20260710 15:22:05.481000
|24
|1684
|XCSE
|20260710 15:22:05.481000
|5
|1684
|XCSE
|20260710 15:22:05.482000
|21
|1684
|XCSE
|20260710 15:22:05.483000
|1
|1682
|XCSE
|20260710 15:22:05.498000
|40
|1682
|XCSE
|20260710 15:22:05.498000
|16
|1683
|XCSE
|20260710 15:22:20.543000
|24
|1682
|XCSE
|20260710 15:22:26.507000
|7
|1683
|XCSE
|20260710 15:28:23.897000
|14
|1683
|XCSE
|20260710 15:28:23.897000
|6
|1683
|XCSE
|20260710 15:28:23.897000
|6
|1683
|XCSE
|20260710 15:28:23.897000
|5
|1683
|XCSE
|20260710 15:28:23.897000
|33
|1687
|XCSE
|20260710 15:33:32.877000
|31
|1687
|XCSE
|20260710 15:44:00.655000
|32
|1686
|XCSE
|20260710 15:45:43.637000
|11
|1686
|XCSE
|20260710 15:45:43.637000
|43
|1685
|XCSE
|20260710 15:45:43.689000
|53
|1685
|XCSE
|20260710 15:51:32.398000
|19
|1684
|XCSE
|20260710 15:55:11.501000
|33
|1684
|XCSE
|20260710 15:55:11.501000
|43
|1686
|XCSE
|20260710 16:03:46.235000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:10.251000
|10
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:10.251000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:10.267000
|22
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:10.555000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:10.555000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:17.852000
|22
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:19.057000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:20.812000
|24
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:20.812000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:20.851000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:04:32.852000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:03.776000
|7
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:03.796000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:08.276000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:08.276000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:08.456000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:08.476000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:40.053000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:42.436000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:42.455000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:42.663000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:42.852000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:44.486000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:44.504000
|7
|1686
|XCSE
|20260710 16:05:44.525000
|21
|1685
|XCSE
|20260710 16:05:44.744000
|13
|1686
|XCSE
|20260710 16:09:08.953000
|6
|1686
|XCSE
|20260710 16:09:08.953000
|10
|1686
|XCSE
|20260710 16:09:18.472000
|5
|1686
|XCSE
|20260710 16:09:18.472000
|33
|1685
|XCSE
|20260710 16:09:34.131000
|31
|1684
|XCSE
|20260710 16:10:17.272000
|31
|1683
|XCSE
|20260710 16:10:54.890000
|44
|1684
|XCSE
|20260710 16:23:31.095000
|11
|1684
|XCSE
|20260710 16:23:31.095000
|51
|1683
|XCSE
|20260710 16:23:50.612000
|43
|1682
|XCSE
|20260710 16:25:10.677000
|205
|1683
|XCSE
|20260710 16:31:03.357046
Attachment