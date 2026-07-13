Einladung — Halbjahresergebnis 2026-Konferenz für Analysten und Investoren



Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir laden Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz der Ascom Holding AG ein anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026:

Datum: Mittwoch, 29. Juli 2026

Beginn: 10:00 Uhr MESZ

Format: Online, via Microsoft Teams

Referenten: David Hale, CEO; Kalina Scott, CFO

Video-Webinar mit Fragerunde

Die Konferenz wird über Microsoft Teams übertragen. Die Konferenz findet auf Englisch statt.

Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um teilzunehmen.

Microsoft Teams Konferenz: Link

Meeting ID: 314 619 521 920 748

Passwort: Qf7Ng2Yq

Per Telefon einwählen: +41 43 216 35 11

ID für die Telefonkonferenz: 107264094#

Wenn Sie per Smartphone teilnehmen, laden Sie bitte vorab die Teams-App herunter. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein.

Im Anschluss an die Präsentation können Teilnehmende ihre Fragen live oder schriftlich im Chat während der Q&A-Session stellen.

Ascom veröffentlicht die Medienmitteilung, die Präsentation und den Halbjahresbericht 2026 am 29. Juli 2026 um 07:00 Uhr MESZ auf www.ascom.com.

Freundliche Grüsse,

Kalina Scott

CFO

Anhang