Einladung — Halbjahresergebnis 2026-Konferenz für Analysten und Investoren

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir laden Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz der Ascom Holding AG ein anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026:
Datum: Mittwoch, 29. Juli 2026
Beginn: 10:00 Uhr MESZ
Format: Online, via Microsoft Teams
Referenten: David Hale, CEO; Kalina Scott, CFO
Video-Webinar mit Fragerunde
Die Konferenz wird über Microsoft Teams übertragen. Die Konferenz findet auf Englisch statt.
Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um teilzunehmen.
Microsoft Teams Konferenz: Link
Meeting ID: 314 619 521 920 748
Passwort: Qf7Ng2Yq
Per Telefon einwählen: +41 43 216 35 11
ID für die Telefonkonferenz: 107264094#
Wenn Sie per Smartphone teilnehmen, laden Sie bitte vorab die Teams-App herunter. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein.
Im Anschluss an die Präsentation können Teilnehmende ihre Fragen live oder schriftlich im Chat während der Q&A-Session stellen.
Ascom veröffentlicht die Medienmitteilung, die Präsentation und den Halbjahresbericht 2026 am 29. Juli 2026 um 07:00 Uhr MESZ auf www.ascom.com.
Freundliche Grüsse,
Kalina Scott
CFO
Anhang