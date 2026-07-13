HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

 | Source: Hamilton Global Opportunities Hamilton Global Opportunities

London, United Kingdom

HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

PARIS, 13/07/2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (GB00BMDXQ672 – ALHGO FP) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026:

▪ 4,113 titres

▪ 70,483.93 Euros en espèce

Intérêts: 390.38 Euros

Dividende en espèce (Ref. CA : 2602476531002) 28/05/26 : +14 781.68 Euros en espèce

Au cours du premier semestre 2026;

il a été négocié un total de :

ACHAT129 titres5,591.20 EUR95 transactions
VENTE311 titres13,553.80 EUR113 transactions

Il est rappelé qu’au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

▪ 4,295 titres

▪ 47,349.27 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité au 26/04/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition:

▪ 1,190 titres

▪ 50,000.00 Euros en espèce

Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026

ACHATSVENTES
DATENombre de transactionsNombre de titresCapitaux(EUR)DATENombre de transactionsNombre de titresCapitaux(EUR)
02/01/20261143.20 €02/01/2026  -   €
02/01/2026  -   €02/01/20261143.20 €
05/01/20261143.20 €05/01/2026  -   €
05/01/2026  -   €05/01/20261143.20 €
06/01/20261143.20 €06/01/2026  -   €
06/01/2026  -   €06/01/20261143.20 €
07/01/20261143.20 €07/01/2026  -   €
07/01/2026  -   €07/01/20261143.20 €
08/01/20261143.20 €08/01/2026  -   €
08/01/2026  -   €08/01/20261143.20 €
09/01/20261143.20 €09/01/2026  -   €
09/01/2026  -   €09/01/20261143.20 €
12/01/202623129.20 €12/01/2026  -   €
12/01/2026  -   €12/01/20261143.20 €
13/01/20261143.00 €13/01/2026  -   €
13/01/2026  -   €13/01/20261143.00 €
14/01/20261143.00 €14/01/2026  -   €
14/01/2026  -   €14/01/20261143.00 €
15/01/20261143.00 €15/01/2026  -   €
15/01/2026  -   €15/01/20261143.00 €
16/01/20261143.00 €16/01/2026  -   €
16/01/2026  -   €16/01/20261143.00 €
19/01/20261143.00 €19/01/2026  -   €
19/01/2026  -   €19/01/20261143.00 €
20/01/20261143.00 €20/01/2026  -   €
20/01/2026  -   €20/01/20261143.00 €
21/01/20261143.00 €21/01/2026  -   €
21/01/2026  -   €21/01/20261143.00 €
22/01/20261143.00 €22/01/2026  -   €
22/01/2026  -   €22/01/20261143.00 €
23/01/20261143.00 €23/01/2026  -   €
23/01/2026  -   €23/01/20261143.00 €
26/01/20261143.00 €26/01/2026  -   €
26/01/2026  -   €26/01/20261143.00 €
27/01/20261143.00 €27/01/2026  -   €
27/01/2026  -   €27/01/20261143.00 €
28/01/20261143.00 €28/01/2026  -   €
28/01/2026  -   €28/01/20261143.00 €
29/01/20261143.00 €29/01/2026  -   €
29/01/2026  -   €29/01/20261143.00 €
30/01/20261143.00 €30/01/2026  -   €
30/01/2026  -   €30/01/20261143.00 €
02/02/20261143.00 €02/02/2026  -   €
02/02/2026  -   €02/02/20261143.00 €
03/02/20261143.00 €03/02/2026  -   €
03/02/2026  -   €03/02/20261143.00 €
04/02/20261143.00 €04/02/2026  -   €
04/02/2026  -   €04/02/20261143.00 €
05/02/20261143.00 €05/02/2026  -   €
05/02/2026  -   €05/02/20261143.00 €
06/02/20261143.00 €06/02/2026  -   €
06/02/2026  -   €06/02/20261143.00 €
09/02/20261143.00 €09/02/2026  -   €
09/02/2026  -   €09/02/20261143.00 €
10/02/20261143.00 €10/02/2026  -   €
10/02/2026  -   €10/02/20261143.00 €
11/02/20261143.00 €11/02/2026  -   €
11/02/2026  -   €11/02/20261143.00 €
12/02/20261143.00 €12/02/2026  -   €
12/02/2026  -   €12/02/20261143.00 €
13/02/20261143.00 €13/02/2026  -   €
13/02/2026  -   €13/02/20261143.00 €
16/02/20261143.00 €16/02/2026  -   €
16/02/2026  -   €16/02/20261143.00 €
17/02/20261143.00 €17/02/2026  -   €
17/02/2026  -   €17/02/20261143.00 €
18/02/20261143.00 €18/02/2026  -   €
18/02/2026  -   €18/02/20261143.00 €
19/02/20261143.00 €19/02/2026  -   €
19/02/2026  -   €19/02/20261143.00 €
20/02/20261143.00 €20/02/2026  -   €
20/02/2026  -   €20/02/20261143.00 €
23/02/20261143.00 €23/02/2026  -   €
23/02/2026  -   €23/02/20261143.00 €
24/02/20261143.00 €24/02/2026  -   €
24/02/2026  -   €24/02/20261143.00 €
25/02/20261143.00 €25/02/2026  -   €
25/02/2026  -   €25/02/20261143.00 €
27/02/20261143.00 €27/02/2026  -   €
27/02/2026  -   €27/02/20261143.00 €
02/03/20261143.00 €02/03/2026  -   €
02/03/2026  -   €02/03/20261143.00 €
03/03/20261143.00 €03/03/2026  -   €
03/03/2026  -   €03/03/20261143.00 €
04/03/20261143.00 €04/03/2026  -   €
04/03/2026  -   €04/03/20261143.00 €
05/03/20261143.00 €05/03/2026  -   €
05/03/2026  -   €05/03/20261143.00 €
06/03/20261143.00 €06/03/2026  -   €
06/03/2026  -   €06/03/20261143.00 €
09/03/20261143.00 €09/03/2026  -   €
09/03/2026  -   €09/03/20261143.00 €
10/03/20261143.00 €10/03/2026  -   €
10/03/2026  -   €10/03/20261143.00 €
11/03/20261143.00 €11/03/2026  -   €
11/03/2026  -   €11/03/20261143.00 €
12/03/20261143.00 €12/03/2026  -   €
12/03/2026  -   €12/03/20261143.00 €
13/03/20261143.00 €13/03/2026  -   €
13/03/2026  -   €13/03/20261143.00 €
16/03/20261143.00 €16/03/2026  -   €
16/03/2026  -   €16/03/20261143.00 €
17/03/20261143.00 €17/03/2026  -   €
17/03/2026  -   €17/03/20261143.00 €
18/03/20261143.00 €18/03/2026  -   €
18/03/2026  -   €18/03/20261143.00 €
19/03/20261143.00 €19/03/2026  -   €
19/03/2026  -   €19/03/20261143.00 €
20/03/20261143.00 €20/03/2026  -   €
20/03/2026  -   €20/03/20261143.00 €
23/03/20261143.00 €23/03/2026  -   €
23/03/2026  -   €23/03/20261143.00 €
24/03/20261143.00 €24/03/2026  -   €
24/03/2026  -   €24/03/20261143.00 €
25/03/20261143.00 €25/03/2026  -   €
25/03/2026  -   €25/03/20261143.00 €
26/03/20261143.00 €26/03/2026  -   €
26/03/2026  -   €26/03/20261143.00 €
27/03/20261143.00 €27/03/2026  -   €
27/03/2026  -   €27/03/20261143.00 €
30/03/20261143.00 €30/03/2026  -   €
30/03/2026  -   €30/03/20261143.00 €
31/03/20261143.00 €31/03/2026  -   €
31/03/2026  -   €31/03/20261143.00 €
01/04/20261143.00 €01/04/2026  -   €
01/04/2026  -   €01/04/20261143.00 €
02/04/20261143.00 €02/04/2026  -   €
02/04/2026  -   €02/04/20261143.00 €
07/04/20261143.00 €07/04/2026  -   €
07/04/2026  -   €07/04/20261143.00 €
08/04/20261143.00 €08/04/2026  -   €
08/04/2026  -   €08/04/20261143.00 €
09/04/20261143.00 €09/04/2026  -   €
09/04/2026  -   €09/04/20261143.00 €
10/04/20261143.00 €10/04/2026  -   €
10/04/2026  -   €10/04/20261143.00 €
13/04/20261143.00 €13/04/2026  -   €
13/04/2026  -   €13/04/20261143.00 €
14/04/20261143.00 €14/04/2026  -   €
14/04/2026  -   €14/04/20261143.00 €
15/04/20261143.00 €15/04/2026  -   €
15/04/2026  -   €15/04/20261143.00 €
16/04/20261143.00 €16/04/2026  -   €
16/04/2026  -   €16/04/20261143.00 €
17/04/20261143.00 €17/04/2026  -   €
17/04/2026  -   €17/04/20261143.00 €
20/04/20261143.00 €20/04/2026  -   €
20/04/2026  -   €20/04/20262286.20 €
21/04/20261143.20 €21/04/2026  -   €
21/04/2026  -   €21/04/20261143.20 €
22/04/20261143.20 €22/04/2026  -   €
22/04/2026  -   €22/04/20261143.20 €
23/04/2026  -   €23/04/20263682,945.60 €
24/04/20261143.60 €24/04/2026  -   €
24/04/2026  -   €24/04/20261143.60 €
27/04/20261143.60 €27/04/2026  -   €
27/04/2026  -   €27/04/20268873,820.00 €
28/04/20261144.00 €28/04/2026  -   €
28/04/2026  -   €28/04/20267441,936.00 €
29/04/20261144.00 €29/04/2026  -   €
29/04/2026  -   €29/04/20261144.00 €
30/04/20261144.00 €30/04/2026  -   €
30/04/2026  -   €30/04/20261144.00 €
04/05/20261144.00 €04/05/2026  -   €
04/05/2026  -   €04/05/20261144.00 €
05/05/20261144.00 €05/05/2026  -   €
05/05/2026  -   €05/05/20261144.00 €
06/05/20261144.00 €06/05/2026  -   €
06/05/2026  -   €06/05/20261144.00 €
07/05/20261144.00 €07/05/2026  -   €
07/05/2026  -   €07/05/20261144.00 €
08/05/20261144.00 €08/05/2026  -   €
08/05/2026  -   €08/05/20261144.00 €
11/05/20261143.80 €11/05/2026  -   €
12/05/20261143.80 €12/05/2026  -   €
12/05/2026  -   €12/05/20261143.80 €
13/05/20261143.80 €13/05/2026  -   €
13/05/2026  -   €13/05/20261143.80 €
14/05/2026  -   €14/05/2026310440.00 €
15/05/20261144.00 €15/05/2026  -   €
15/05/2026  -   €15/05/2026211484.00 €
18/05/20261144.00 €18/05/2026  -   €
18/05/2026  -   €18/05/20261144.00 €
21/05/20261143.80 €21/05/2026  -   €
22/05/2026  -   €22/05/2026  -   €
25/05/2026  -   €25/05/20261288.00 €
26/05/2026  -   €26/05/2026  -   €
28/05/2026  -   €28/05/2026  -   €
01/06/2026  -   €01/06/2026  -   €
05/06/2026115657.00 €05/06/2026  -   €
15/06/2026  -   €15/06/20261144.00 €
16/06/2026120876.00 €16/06/2026  -   €
        
TOTAL951295,591.20 €  11331113,553.80 €
        



Hamilton Global Opportunities
Gustavo Perrotta
Founder & CEO
gp@hamiltongo.eu
Gavin Alexander
Director & CRO
ga@hamiltongo.eu

Attachment


Tags

ALHGO Hamilton Global Opportunities Euronext Growth Paris Liquidity Contract Review

Attachments

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Related Links

GlobeNewswire

Recommended Reading

 