HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
PARIS, 13/07/2026
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (GB00BMDXQ672 – ALHGO FP) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026:
▪ 4,113 titres
▪ 70,483.93 Euros en espèce
Intérêts: 390.38 Euros
Dividende en espèce (Ref. CA : 2602476531002) 28/05/26 : +14 781.68 Euros en espèce
Au cours du premier semestre 2026;
il a été négocié un total de :
|ACHAT
|129 titres
|5,591.20 EUR
|95 transactions
|VENTE
|311 titres
|13,553.80 EUR
|113 transactions
Il est rappelé qu’au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:
▪ 4,295 titres
▪ 47,349.27 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité au 26/04/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition:
▪ 1,190 titres
▪ 50,000.00 Euros en espèce
Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026
|ACHATS
|VENTES
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|02/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|02/01/2026
|- €
|02/01/2026
|- €
|02/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|05/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|05/01/2026
|- €
|05/01/2026
|- €
|05/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|06/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|06/01/2026
|- €
|06/01/2026
|- €
|06/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|07/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|07/01/2026
|- €
|07/01/2026
|- €
|07/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|08/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|08/01/2026
|- €
|08/01/2026
|- €
|08/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|09/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|09/01/2026
|- €
|09/01/2026
|- €
|09/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|12/01/2026
|2
|3
|129.20 €
|12/01/2026
|- €
|12/01/2026
|- €
|12/01/2026
|1
|1
|43.20 €
|13/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|13/01/2026
|- €
|13/01/2026
|- €
|13/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|14/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|14/01/2026
|- €
|14/01/2026
|- €
|14/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|15/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|15/01/2026
|- €
|15/01/2026
|- €
|15/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/01/2026
|- €
|16/01/2026
|- €
|16/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|19/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|19/01/2026
|- €
|19/01/2026
|- €
|19/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/01/2026
|- €
|20/01/2026
|- €
|20/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|21/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|21/01/2026
|- €
|21/01/2026
|- €
|21/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|22/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|22/01/2026
|- €
|22/01/2026
|- €
|22/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|23/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|23/01/2026
|- €
|23/01/2026
|- €
|23/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|26/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|26/01/2026
|- €
|26/01/2026
|- €
|26/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|27/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|27/01/2026
|- €
|27/01/2026
|- €
|27/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|28/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|28/01/2026
|- €
|28/01/2026
|- €
|28/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|29/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|29/01/2026
|- €
|29/01/2026
|- €
|29/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|30/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|30/01/2026
|- €
|30/01/2026
|- €
|30/01/2026
|1
|1
|43.00 €
|02/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|02/02/2026
|- €
|02/02/2026
|- €
|02/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|03/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|03/02/2026
|- €
|03/02/2026
|- €
|03/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|04/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|04/02/2026
|- €
|04/02/2026
|- €
|04/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|05/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|05/02/2026
|- €
|05/02/2026
|- €
|05/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|06/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|06/02/2026
|- €
|06/02/2026
|- €
|06/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|09/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|09/02/2026
|- €
|09/02/2026
|- €
|09/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|10/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|10/02/2026
|- €
|10/02/2026
|- €
|10/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|11/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|11/02/2026
|- €
|11/02/2026
|- €
|11/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|12/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|12/02/2026
|- €
|12/02/2026
|- €
|12/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|13/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|13/02/2026
|- €
|13/02/2026
|- €
|13/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/02/2026
|- €
|16/02/2026
|- €
|16/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|17/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|17/02/2026
|- €
|17/02/2026
|- €
|17/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|18/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|18/02/2026
|- €
|18/02/2026
|- €
|18/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|19/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|19/02/2026
|- €
|19/02/2026
|- €
|19/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/02/2026
|- €
|20/02/2026
|- €
|20/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|23/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|23/02/2026
|- €
|23/02/2026
|- €
|23/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|24/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|24/02/2026
|- €
|24/02/2026
|- €
|24/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|25/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|25/02/2026
|- €
|25/02/2026
|- €
|25/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|27/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|27/02/2026
|- €
|27/02/2026
|- €
|27/02/2026
|1
|1
|43.00 €
|02/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|02/03/2026
|- €
|02/03/2026
|- €
|02/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|03/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|03/03/2026
|- €
|03/03/2026
|- €
|03/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|04/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|04/03/2026
|- €
|04/03/2026
|- €
|04/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|05/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|05/03/2026
|- €
|05/03/2026
|- €
|05/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|06/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|06/03/2026
|- €
|06/03/2026
|- €
|06/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|09/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|09/03/2026
|- €
|09/03/2026
|- €
|09/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|10/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|10/03/2026
|- €
|10/03/2026
|- €
|10/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|11/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|11/03/2026
|- €
|11/03/2026
|- €
|11/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|12/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|12/03/2026
|- €
|12/03/2026
|- €
|12/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|13/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|13/03/2026
|- €
|13/03/2026
|- €
|13/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/03/2026
|- €
|16/03/2026
|- €
|16/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|17/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|17/03/2026
|- €
|17/03/2026
|- €
|17/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|18/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|18/03/2026
|- €
|18/03/2026
|- €
|18/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|19/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|19/03/2026
|- €
|19/03/2026
|- €
|19/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/03/2026
|- €
|20/03/2026
|- €
|20/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|23/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|23/03/2026
|- €
|23/03/2026
|- €
|23/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|24/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|24/03/2026
|- €
|24/03/2026
|- €
|24/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|25/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|25/03/2026
|- €
|25/03/2026
|- €
|25/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|26/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|26/03/2026
|- €
|26/03/2026
|- €
|26/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|27/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|27/03/2026
|- €
|27/03/2026
|- €
|27/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|30/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|30/03/2026
|- €
|30/03/2026
|- €
|30/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|31/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|31/03/2026
|- €
|31/03/2026
|- €
|31/03/2026
|1
|1
|43.00 €
|01/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|01/04/2026
|- €
|01/04/2026
|- €
|01/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|02/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|02/04/2026
|- €
|02/04/2026
|- €
|02/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|07/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|07/04/2026
|- €
|07/04/2026
|- €
|07/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|08/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|08/04/2026
|- €
|08/04/2026
|- €
|08/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|09/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|09/04/2026
|- €
|09/04/2026
|- €
|09/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|10/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|10/04/2026
|- €
|10/04/2026
|- €
|10/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|13/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|13/04/2026
|- €
|13/04/2026
|- €
|13/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|14/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|14/04/2026
|- €
|14/04/2026
|- €
|14/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|15/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|15/04/2026
|- €
|15/04/2026
|- €
|15/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|16/04/2026
|- €
|16/04/2026
|- €
|16/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|17/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|17/04/2026
|- €
|17/04/2026
|- €
|17/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/04/2026
|1
|1
|43.00 €
|20/04/2026
|- €
|20/04/2026
|- €
|20/04/2026
|2
|2
|86.20 €
|21/04/2026
|1
|1
|43.20 €
|21/04/2026
|- €
|21/04/2026
|- €
|21/04/2026
|1
|1
|43.20 €
|22/04/2026
|1
|1
|43.20 €
|22/04/2026
|- €
|22/04/2026
|- €
|22/04/2026
|1
|1
|43.20 €
|23/04/2026
|- €
|23/04/2026
|3
|68
|2,945.60 €
|24/04/2026
|1
|1
|43.60 €
|24/04/2026
|- €
|24/04/2026
|- €
|24/04/2026
|1
|1
|43.60 €
|27/04/2026
|1
|1
|43.60 €
|27/04/2026
|- €
|27/04/2026
|- €
|27/04/2026
|8
|87
|3,820.00 €
|28/04/2026
|1
|1
|44.00 €
|28/04/2026
|- €
|28/04/2026
|- €
|28/04/2026
|7
|44
|1,936.00 €
|29/04/2026
|1
|1
|44.00 €
|29/04/2026
|- €
|29/04/2026
|- €
|29/04/2026
|1
|1
|44.00 €
|30/04/2026
|1
|1
|44.00 €
|30/04/2026
|- €
|30/04/2026
|- €
|30/04/2026
|1
|1
|44.00 €
|04/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|04/05/2026
|- €
|04/05/2026
|- €
|04/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|05/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|05/05/2026
|- €
|05/05/2026
|- €
|05/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|06/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|06/05/2026
|- €
|06/05/2026
|- €
|06/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|07/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|07/05/2026
|- €
|07/05/2026
|- €
|07/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|08/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|08/05/2026
|- €
|08/05/2026
|- €
|08/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|11/05/2026
|1
|1
|43.80 €
|11/05/2026
|- €
|12/05/2026
|1
|1
|43.80 €
|12/05/2026
|- €
|12/05/2026
|- €
|12/05/2026
|1
|1
|43.80 €
|13/05/2026
|1
|1
|43.80 €
|13/05/2026
|- €
|13/05/2026
|- €
|13/05/2026
|1
|1
|43.80 €
|14/05/2026
|- €
|14/05/2026
|3
|10
|440.00 €
|15/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|15/05/2026
|- €
|15/05/2026
|- €
|15/05/2026
|2
|11
|484.00 €
|18/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|18/05/2026
|- €
|18/05/2026
|- €
|18/05/2026
|1
|1
|44.00 €
|21/05/2026
|1
|1
|43.80 €
|21/05/2026
|- €
|22/05/2026
|- €
|22/05/2026
|- €
|25/05/2026
|- €
|25/05/2026
|1
|2
|88.00 €
|26/05/2026
|- €
|26/05/2026
|- €
|28/05/2026
|- €
|28/05/2026
|- €
|01/06/2026
|- €
|01/06/2026
|- €
|05/06/2026
|1
|15
|657.00 €
|05/06/2026
|- €
|15/06/2026
|- €
|15/06/2026
|1
|1
|44.00 €
|16/06/2026
|1
|20
|876.00 €
|16/06/2026
|- €
|TOTAL
|95
|129
|5,591.20 €
|113
|311
|13,553.80 €
Hamilton Global Opportunities
Gustavo Perrotta
Founder & CEO
gp@hamiltongo.eu
Gavin Alexander
Director & CRO
ga@hamiltongo.eu
Attachment