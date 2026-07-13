Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 28

Fondsbørsmeddelelse 37/2026





Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.

Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:





Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktions-værdi (DKK) I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 38.651 883,49 34.147.626 6. juli 2026 50 990,00 49.500,00 7. juli 2026 50 979,20 48.960,00 8. juli 2026 50 961,60 48.080,00 9. juli 2026 50 967,28 48.364,00 10. juli 2026 50 960,52 48.026,00 I alt uge 28 250 971,72 242.930,00 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 38.901 884,05 34.390.556

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank

A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 27.031 egne aktier, svarende til 1,015% af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO





Attachment