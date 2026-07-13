Vieillissement de la population : 84 % des Québécois·es appuient un Régime national d’allocation à l’autonomie

MONTRÉAL, 13 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la prochaine campagne électorale, une nouvelle Coalition regroupant des organisations du milieu de la santé, du vieillissement, des soins à domicile, de la recherche et de l’innovation demande aux partis politiques de faire du vieillissement en santé une priorité nationale.

Un appui massif à une réforme de l’autonomie

La Coalition québécoise pour vieillir en santé dévoile aujourd'hui un sondage Léger selon lequel 84 % des Québécois·es appuient l’implantation d’un Régime national d’allocation à l’autonomie visant à financer des services comme le soutien à domicile et l’hébergement. Le sondage révèle aussi que 58 % des répondants privilégieraient d’abord les services à domicile si eux-mêmes ou un proche présentaient une perte d’autonomie importante.

Un enjeu de gouvernance financière qui ne peut plus être ignoré

La Coalition rend également publique un nouvel avis économique réalisé par Aviseo Conseil. Celle-ci conclut qu’un virage vers le soutien à domicile et la mise en place d’un Régime national d’allocation à l’autonomie pourraient, à terme, contribuer à affronter la croissance des dépenses du ministère de la Santé liées à la perte d’autonomie comparativement au statu quo. « C'est d'ailleurs ce qu'ont permis de faire le régime d'assurance médicaments ou encore l'assurance parentale », souligne M. Rémy Trudel, ancien ministre de la Santé et professeur à l’ENAP.

Le Régime national d'allocation à l'autonomie consiste à financer les services nécessaires aux personnes en perte d'autonomie, qu'ils soient offerts à domicile ou en hébergement, afin que le soutien soit adapté aux besoins des personnes plutôt qu'au milieu de vie où elles se trouvent. L'avis économique souligne notamment que le nombre de personnes âgées nécessitant un soutien à l’autonomie pourrait atteindre près de 350 000 d’ici 4 ans et 500 000 d’ici 2050 au Québec.

« Le vieillissement de la population n’est plus un enjeu de demain : c’est une transformation majeure qui est déjà amorcée. Pourtant, le Québec continue largement de répondre à cette réalité en mode réaction plutôt qu’avec une vision structurante à long terme. Les partis politiques doivent maintenant dire clairement comment ils comptent répondre à cette pression démographique sans précédent », affirme Thomas Bastien, directeur général de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et porte-parole de la Coalition québécoise pour vieillir en santé.

Selon l’analyse d’Aviseo, le maintien du modèle actuel exercera une pression croissante sur les finances publiques, dans un contexte où les coûts liés à l’hébergement institutionnel augmentent rapidement. La Coalition soutient qu’un virage plus ambitieux vers le soutien à domicile et le maintien de l’autonomie permettrait non seulement de mieux répondre aux préférences de la population, mais aussi d’utiliser plus efficacement les ressources publiques à moyen et long terme.

« La population est déjà rendue là. Les Québécois·es souhaitent majoritairement vieillir à domicile et appuient des solutions structurantes pour mieux répondre aux besoins liés à la perte d’autonomie. Le statu quo devient de plus en plus difficile à défendre », ajoute M. Trudel.

La Coalition québécoise pour vieillir en santé demande notamment aux partis politiques :

de faire du Régime national d’allocation à l’autonomie une priorité nationale;

d’intégrer le vieillissement en santé comme un axe prioritaire de la Stratégie nationale de prévention en santé;

de reconnaître le vieillissement en santé comme une obligation économique incontournable qu’il faut affronter un jour ou l’autre;

et de soutenir la mobilisation de la société civile et des personnes aînées.





Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org

À propos de la Coalition québécoise pour vieillir en santé

La Coalition regroupe actuellement des organisations provenant de divers horizons, dont ACCESS, l'Alliance des patients pour la santé, l’Association des médecins gériatres du Québec (AMGQ), l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), l’Association nationale des retraités fédéraux - Section Montréal, l’Association québécoise de la physiothérapie, Capsana, le CEPSEM, la Fédération des kinésiologues du Québec, la Fondation AGES, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, Force Jeunesse, Nova Soins à domicile, Numana, l’Ordre des acupuncteurs du Québec, l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, le Réseau canadien pour l’usage approprié des médicaments et la déprescription et la Société Alzheimer Montréal.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.