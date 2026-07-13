Shane Hedderson, titulaire d’un MBA, a été nommé directeur général d’AgriRÉCUP et a pris ses fonctions le 1er Juillet 2026

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 13 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP a nommé Shane Hedderson, détenteur d’un MBA, au poste de directeur général. Il est entré en fonction le 1er juillet 2026. Sa nomination fait suite à une recherche menée à l’échelle nationale pour trouver le prochain dirigeant de l’organisme. Depuis de nombreuses années, Shane Hedderson fait partie de l’équipe de direction d’AgriRÉCUP. Il y apporte son expertise en matière de gestion responsable en agriculture, d’initiatives liées à l’économie circulaire et de développement de partenariats avec les intervenants du secteur. Il succède à Barry Friesen, qui a pris sa retraite en avril 2026.

« Shane est un dirigeant dynamique qui apporte à ce poste national de premier plan une combinaison rare de vision stratégique, d’expertise en exploitation et de solides relations au sein du secteur », selon les mots de Boyd Bergstrom, président du conseil d’administration d’AgriRÉCUP. Boyd Bergstrom ajoute : « Le conseil d’administration a eu l’occasion de travailler avec Shane pendant de nombreuses années, et nous avons pleinement confiance en sa capacité de guider AgriRÉCUP à travers les opportunités et les défis à venir. »

Comme directeur général, Shane Hedderson indique : « C’est un honneur d’assumer cette fonction et de continuer à tirer parti des réalisations des quinze dernières années aux côtés de notre équipe talentueuse. Notre objectif consiste à veiller à ce que les programmes d’AgriRÉCUP demeurent une solution fiable et accessible pour l’ensemble des exploitations agricoles du pays, aujourd’hui et dans les années à venir.

Shane Hedderson détient un baccalauréat en études environnementales et en commerce de l’Université de Waterloo et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) en commerce durable de l’Université de Guelph. Il s’est joint à AgriRÉCUP comme deuxième employé permanent de l’organisation peu après sa création en 2010. Depuis, il a joué un rôle clé dans plusieurs de ses étapes cruciales. Notons, entre autres, sa contribution cruciale dans l’atteinte d’un taux de collecte de 90 % des petits contenants en polyéthylène haute densité, destinés aux pesticides et aux fertilisants.

Comme directeur d’AgriRÉCUP, région de l’Ouest, Shane a contribué au lancement d’un programme de collecte à la ferme destiné aux exploitations agricoles de grande superficie. Ce programme continue d’attirer de nouveaux participants. Plus récemment, il a dirigé la participation d’AgriRÉCUP à une initiative internationale visant à concevoir et à lancer le premier projet d’emballage circulaire destiné à l’agriculture et utilisant de grands récipients pour vrac (GRV).

Dans ses nouvelles fonctions, M. Hedderson poursuivra le renforcement des partenariats avec l'industrie et l'avancement de solutions circulaires pour l’agriculture canadienne. Ses priorités incluent notamment à maintenir la solide performance des programmes existants, le développement de nouveaux programmes de collecte pour les plastiques agricoles qui ne sont actuellement pas récupérés, ainsi que la valorisation de l'engagement exemplaire dont font preuve les producteurs agricoles et les partenaires de l'industrie partout au pays.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de gestion reconnu du secteur agricole. L’organisme se consacre à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et de la tubulure acéricole. Les membres de son équipe occupent des bureaux en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Contact

Brian Naud, Conseiller en communication,

Naudb@agrirecup.ca | (514) 556-3523

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