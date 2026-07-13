FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 6 au 10 juillet 2026

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 06/07/2026 au 10/07/2026
Publication du 13/07/2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|06/07/2026
|FR0000074759
|576
|22
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|07/07/2026
|FR0000074759
|533
|22
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|08/07/2026
|FR0000074759
|458
|22
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|09/07/2026
|FR0000074759
|530
|22
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|10/07/2026
|FR0000074759
|475
|22
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 09:43:35
|FR0000074759
|22
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-5633b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 09:43:38
|FR0000074759
|22
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-5889b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 09:43:41
|FR0000074759
|22
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-6145b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 09:43:44
|FR0000074759
|22
|EUR
|8
|XPAR
|1110447-6401b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 09:43:47
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-6657b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 09:43:50
|FR0000074759
|22
|EUR
|3
|XPAR
|1110447-6913b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 11:16:18
|FR0000074759
|22
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-8705b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 11:16:21
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-8961b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 11:16:24
|FR0000074759
|22
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-9217b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 11:16:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-9473b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 11:16:30
|FR0000074759
|22
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-9729b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 11:16:30
|FR0000074759
|22
|EUR
|26
|XPAR
|1110447-9985b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 12:12:52
|FR0000074759
|22
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-10497b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 12:12:55
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-10753b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 12:12:58
|FR0000074759
|22
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-11009b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 12:13:01
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-11265b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 12:13:01
|FR0000074759
|22
|EUR
|24
|XPAR
|1110447-11521b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-15361b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|8
|XPAR
|1110447-15617b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|8
|XPAR
|1110447-15873b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-16129b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-16385b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-16641b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-16897b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-17153b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-17409b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-17665b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-17921b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:06
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-18177b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:06
|FR0000074759
|22
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-18433b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:06
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-18689b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:06
|FR0000074759
|22
|EUR
|6
|XPAR
|1110447-18945b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|3
|XPAR
|1110447-19201b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-19457b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-19713b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-19969b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-20225b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-20481b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|8
|XPAR
|1110447-20737b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|8
|XPAR
|1110447-20993b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-21249b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-21505b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-21761b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-22017b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-22273b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-22529b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-22785b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-23041b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:06:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-23297b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:11:33
|FR0000074759
|22
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-23553b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:11:33
|FR0000074759
|22
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-23809b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:11:33
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-24065b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:11:33
|FR0000074759
|22
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-24321b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/07/2026 17:11:33
|FR0000074759
|22
|EUR
|3
|XPAR
|1110447-24577b187
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 09:53:30
|FR0000074759
|22
|EUR
|53
|XPAR
|1110447-2305b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 09:54:31
|FR0000074759
|22
|EUR
|22
|XPAR
|1110447-2561b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 10:54:03
|FR0000074759
|22
|EUR
|53
|XPAR
|1110447-2817b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 10:54:56
|FR0000074759
|22
|EUR
|47
|XPAR
|1110447-3073b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 12:20:56
|FR0000074759
|22
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-4865b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 12:21:30
|FR0000074759
|22
|EUR
|28
|XPAR
|1110447-5121b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 15:38:44
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-7425b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 15:38:47
|FR0000074759
|22
|EUR
|56
|XPAR
|1110447-7681b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 15:38:50
|FR0000074759
|22
|EUR
|65
|XPAR
|1110447-7937b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 15:38:53
|FR0000074759
|22
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-8193b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 16:20:55
|FR0000074759
|22
|EUR
|37
|XPAR
|1110447-8961b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 16:20:58
|FR0000074759
|22
|EUR
|38
|XPAR
|1110447-9217b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 17:15:42
|FR0000074759
|22
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-9985b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 17:15:45
|FR0000074759
|22
|EUR
|63
|XPAR
|1110447-10241b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/07/2026 17:15:48
|FR0000074759
|22
|EUR
|8
|XPAR
|1110447-10497b188
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 10:08:56
|FR0000074759
|22
|EUR
|58
|XPAR
|1110447-513b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 11:39:42
|FR0000074759
|22
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-769b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 11:39:56
|FR0000074759
|22
|EUR
|49
|XPAR
|1110447-1025b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 11:40:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-1281b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 12:52:34
|FR0000074759
|22
|EUR
|31
|XPAR
|1110447-2561b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 12:52:44
|FR0000074759
|22
|EUR
|19
|XPAR
|1110447-2817b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 14:15:09
|FR0000074759
|22
|EUR
|75
|XPAR
|1110447-3073b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 15:56:04
|FR0000074759
|22
|EUR
|59
|XPAR
|1110447-5121b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 15:56:07
|FR0000074759
|22
|EUR
|41
|XPAR
|1110447-5377b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 16:47:11
|FR0000074759
|22
|EUR
|23
|XPAR
|1110447-6401b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/07/2026 16:47:14
|FR0000074759
|22
|EUR
|77
|XPAR
|1110447-6657b189
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 11:01:40
|FR0000074759
|22
|EUR
|75
|XPAR
|1110447-513b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 11:01:43
|FR0000074759
|22
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-769b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 12:27:29
|FR0000074759
|22
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-1025b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 12:27:32
|FR0000074759
|22
|EUR
|67
|XPAR
|1110447-1281b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 13:56:07
|FR0000074759
|22
|EUR
|43
|XPAR
|1110447-1793b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 13:56:07
|FR0000074759
|22
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-2049b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 13:56:10
|FR0000074759
|22
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-2305b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 15:28:59
|FR0000074759
|22
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-2561b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 15:29:02
|FR0000074759
|22
|EUR
|87
|XPAR
|1110447-2817b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 16:41:37
|FR0000074759
|22
|EUR
|40
|XPAR
|1110447-3329b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 16:41:39
|FR0000074759
|22
|EUR
|60
|XPAR
|1110447-3585b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 17:06:11
|FR0000074759
|22
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-3841b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/07/2026 17:06:11
|FR0000074759
|22
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-4097b190
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 09:16:06
|FR0000074759
|22
|EUR
|34
|XPAR
|1110447-2305b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 09:16:09
|FR0000074759
|22
|EUR
|16
|XPAR
|1110447-2561b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 11:08:02
|FR0000074759
|22
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-2817b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 11:08:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|42
|XPAR
|1110447-3073b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 12:33:47
|FR0000074759
|22
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-3585b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 12:33:50
|FR0000074759
|22
|EUR
|49
|XPAR
|1110447-3841b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 12:33:56
|FR0000074759
|22
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-4097b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 15:21:08
|FR0000074759
|22
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-4353b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 15:21:11
|FR0000074759
|22
|EUR
|74
|XPAR
|1110447-4609b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 16:59:12
|FR0000074759
|22
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-4865b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 16:59:15
|FR0000074759
|22
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-5121b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 17:13:10
|FR0000074759
|22
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-5377b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/07/2026 17:13:13
|FR0000074759
|22
|EUR
|68
|XPAR
|1110447-5633b191
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe