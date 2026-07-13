FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 6 au 10 juillet 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 06/07/2026 au 10/07/2026

Publication du 13/07/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2708/07/2026FR000007475945822XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2709/07/2026FR000007475953022XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2710/07/2026FR000007475947522XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
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Déclaration hebdo Transactions du 6 au 10 juillet 2026
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