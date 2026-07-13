Air Canada conclut une nouvelle entente de principe avec l’AIMTA, qui représente les employés de l’appui technique, de l’entretien et du soutien opérationnel

L’entente couvre 11 000 employés de l’appui technique, de l’entretien et du soutien opérationnel, des Aéroports, du Fret, ainsi que de la Logistique et de l’Approvisionnement



MONTRÉAL, 13 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une nouvelle entente de principe avec l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), qui représente les 11 000 employés de l’appui technique, de l’entretien et du soutien opérationnel (ATESO) de la Société, et qui comprend les employés de l’Exploitation technique, des Aéroports et du Fret, ainsi que de la Logistique et de l’Approvisionnement.

L’entente reconnaît les contributions et les compétences des employés d’Air Canada. La convention collective de quatre ans prendrait effet le 1er avril 2026 et resterait en vigueur jusqu’au 31 mars 2030.

L’entente de principe demeure conditionnelle à la ratification par les membres du syndicat, laquelle devrait avoir lieu au cours des prochains jours.

Si l’entente est ratifiée, il s’agira de la sixième convention collective conclue à Air Canada cette année.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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