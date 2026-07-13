HPQ et Novacium renforcent leur leadership commercial afin de soutenir le développement des affaires dans les secteurs industriel et de la défense

Renforcement de l'équipe de direction commerciale, notamment par l'arrivée d'un dirigeant principal en développement des affaires possédant une expérience opérationnelle au sein des Forces spéciales françaises, ainsi que par un partenariat stratégique avec Offset Links.

Accroît les capacités de HPQ et de Novacium à identifier et à développer des occasions d'affaires potentielles au-delà de la France, dans certains marchés industriels et de la défense ciblés.



MONTRÉAL, 13 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société technologique spécialisée dans l'innovation des matériaux avancés et le développement de procédés industriels de nouvelle génération, annonce qu'elle et Novacium SAS (« Novacium ») renforcent leurs capacités en développement des affaires et en commercialisation.

Cette initiative soutient la transition de Novacium d'une entreprise principalement axée sur le développement technologique vers une organisation davantage orientée vers le développement des marchés et les activités commerciales dans certains secteurs industriels et de la défense. Elle appuie également la stratégie de développement des affaires de HPQ relativement aux technologies de Novacium au Canada, aux États-Unis et au Mexique, où HPQ détient les droits exclusifs de commercialisation.

Cette plateforme élargie de développement des affaires comprend la nomination de professionnels chevronnés ainsi que l'établissement d'une relation stratégique de conseil visant à soutenir les activités de prospection, à identifier de nouvelles occasions d'affaires et à faire progresser les discussions avec de potentiels partenaires industriels, institutionnels et du secteur de la défense.

« L'arrivée de dirigeants commerciaux cumulant plusieurs décennies d'expérience en développement international des affaires, combinée à l'expertise opérationnelle acquise au sein des Forces spéciales françaises, renforce considérablement les capacités de développement des affaires de Novacium dans les marchés internationaux et de la défense, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium inc. « Alors que Novacium poursuit le développement de son organisation commerciale, HPQ s'attend à bénéficier directement de ces nouvelles capacités grâce à son investissement stratégique dans Novacium ainsi qu'à ses droits exclusifs de commercialisation en Amérique du Nord. Nous croyons que cette initiative constitue une étape importante afin de soutenir l'identification et l'évaluation de futures occasions commerciales pour les technologies de Novacium. »

Offset Links : un partenariat stratégique pour soutenir la croissance internationale

HPQ et Novacium ont conclu un partenariat avec Offset Links, une firme-conseil spécialisée en développement des affaires dans les secteurs industriel et de la défense.

Aux termes de cette entente, Offset Links fournira à HPQ et à Novacium des services de conseil stratégique et de développement des affaires, notamment par l'identification d'occasions commerciales potentielles, la mise en relation avec de futurs partenaires industriels et institutionnels ainsi que le soutien aux discussions entourant les initiatives de développement international.

Les premiers marchés ciblés devraient comprendre l'Australie ainsi que la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Aucune entente commerciale, aucun contrat d'approvisionnement ni aucun engagement de la part de clients n'ont été conclus dans le cadre de cette entente.

Jean Deschamps — Fondateur, président du conseil et chef de la direction

Jean Deschamps apporte plusieurs décennies d'expérience internationale dans les secteurs industriel, des infrastructures et de la défense, dont plusieurs décennies passées au Moyen-Orient.

A occupé des postes de haute direction chez SIDEM, THALES et GIAT Industries;

A participé à la réalisation d'importants projets industriels et d'infrastructures dans les pays du Golfe, notamment l'une des premières usines de dessalement d'eau de mer d'Abou Dhabi;

A conseillé pendant plus de 19 ans le ministère britannique de la Défense (MOD) dans le cadre de programmes d'offset industriel en Arabie saoudite.

Au sein de HPQ et de Novacium, il appuiera le développement de partenariats stratégiques, le développement international des affaires ainsi que les relations avec de futurs partenaires industriels et institutionnels.

Matthieu Deschamps — Directeur commercial et stratégie

Matthieu Deschamps se joint à HPQ et Novacium à titre de directeur commercial et stratégie. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'industrie, du développement international des affaires et de la croissance stratégique.

A dirigé des programmes d'expansion sur les marchés internationaux et négocié des ententes commerciales avec d'importants clients industriels;

A participé à de nombreuses initiatives de partenariat, d'investissement et de développement corporatif;

Possède une solide expertise en négociation complexe, structuration commerciale, gestion de comptes stratégiques et développement d'entreprises technologiques à forte croissance.

Au sein de HPQ et de Novacium, il dirigera les initiatives de développement commercial, appuiera les discussions entourant les partenariats stratégiques et pilotera les activités de développement des affaires dans certains secteurs industriels et de la défense.

Jean-Louis Florentin — Développement des affaires – Secteur de la défense

Novacium et HPQ ont nommé Jean-Louis Florentin à la tête du développement des affaires pour le secteur de la défense, à la suite d'une carrière opérationnelle de quinze ans au sein des Forces spéciales françaises.

Il a travaillé étroitement avec des entrepreneurs du secteur de la défense et des organisations militaires afin de développer et de déployer des solutions destinées à des environnements opérationnels exigeants;

Il a collaboré avec plusieurs organismes, notamment Nexter, la Section technique de l'Armée de Terre (STAT) ainsi que la Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT), assurant la liaison entre les équipes techniques, les responsables des approvisionnements et les utilisateurs finaux.

Sa compréhension des processus d'acquisition du secteur de la défense ainsi que des exigences opérationnelles soutiendra les efforts de HPQ et de Novacium dans le développement de solutions énergétiques avancées destinées notamment aux drones, aux systèmes électroniques embarqués et aux systèmes autonomes de prochaine génération.

« Au cours des dernières années, Novacium a développé un portefeuille de technologies énergétiques et poursuit maintenant l'expansion de ses capacités de développement des affaires, » a déclaré le Dr Jed Kraiem, dirigeant de Novacium. « L'arrivée de Jean Deschamps, Matthieu Deschamps et Jean-Louis Florentin renforce considérablement nos capacités de développement des affaires en réunissant une expertise reconnue en développement international des affaires, en partenariats stratégiques et dans les marchés de la défense. Ensemble, ils soutiendront nos démarches auprès d'intervenants industriels, institutionnels et du secteur de la défense, tout en contribuant à identifier et à évaluer de nouvelles occasions commerciales pour nos technologies. »

Principaux éléments de l'entente avec Offset Links

HPQ et Offset Links ont conclu une entente-cadre de développement des affaires sans exclusivité, conclue entre parties sans lien de dépendance, d'une durée initiale d'un an, renouvelable à moins qu'elle ne soit résiliée par l'une ou l'autre des parties.

Aux termes de cette entente, Offset Links fournira des services de conseil stratégique et de développement des affaires, notamment l'identification d'occasions potentielles, la mise en relation avec de futurs partenaires ainsi que le soutien au développement de partenariats commerciaux, industriels et technologiques.

Toute rémunération éventuelle sera déterminée séparément pour chaque mandat de développement des affaires approuvé.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques.

En partenariat avec son collaborateur en recherche et développement, Novacium, dont HPQ est actionnaire, la Société développe des matériaux anodiques de nouvelle génération à base de silicium (Gen3 et Gen4) destinés aux batteries, poursuit la commercialisation de ses cellules lithium-ion ENDURA+ et développe des technologies révolutionnaires de production d'hydrogène propre et de valorisation énergétique des matières résiduelles, pour lesquelles HPQ détient les droits exclusifs pour l'Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de technologies exclusives visant à devenir un producteur à faible coût et sans émissions de CO₂ de silice pyrogénée, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ afin de tirer parti des occasions de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, des secteurs essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

À propos de NOVACIUM SAS

Novacium est une jeune entreprise technologique innovante fondée en France en 2022. Société d'ingénierie et de recherche-développement spécialisée dans les matériaux destinés au secteur de l'énergie, elle concentre ses activités sur le silicium et l'hydrogène.

Novacium développe actuellement deux technologies principales. La première porte sur un nouveau matériau anodique à base de silicium permettant d'augmenter considérablement la capacité des batteries lithium-ion. La seconde concerne un système autonome de production d'hydrogène destiné aux applications civiles et militaires, alimenté par un alliage breveté à base de silicium et d'aluminium.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici], et celle concernant la technologie METAGENE™ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, BAA, MBA, président-directeur général

+1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com