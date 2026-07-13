Air Canada lance une navette rapide à grande fréquence entre le centre-ville de Montréal et l’aéroport Montréal-Trudeau

37 services quotidiens assurent une liaison directe avec le vaste réseau mondial d’Air Canada

Ce nouveau service emprunte les voies réservées aux véhicules multioccupants et une voie d’accès privée à l’aéroport, ce qui le rend plus rapide que la voiture

Les enfants de moins de 15 ans accompagnés d’un adulte voyagent sans frais à bord de la navette Air Canada centre-ville

Réservations à montreal.landline.com



MONTRÉAL, 13 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada annonce aujourd’hui le lancement de la navette Air Canada centre-ville dans le cadre de l’élargissement de son partenariat multimodal avec The Landline Company. Dès aujourd’hui, ce nouveau service offre aux clients de la société aérienne une liaison rapide, à grande fréquence et directe en autocar entre le Palais des congrès de Montréal et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) pour 9 $ l’aller simple, taxes applicables en sus.

La navette Air Canada centre-ville a été conçue pour offrir des temps de trajet plus facilement prévisibles entre le centre-ville de Montréal et l’aéroport. La voie autoroutière réservée aux véhicules multioccupants et une entrée privée à l’aéroport permettent de réduire les temps de trajet, ce qui pourrait faire gagner jusqu’à 25 minutes aux périodes de pointe par rapport aux voies d’accès usuelles à l’aéroport.





« La navette Air Canada centre-ville offre à nos clients un moyen plus rapide et plus fiable de se déplacer entre le centre-ville de Montréal et l’aéroport, a signalé Ranbir Singh, directeur – Transporteurs et marchés régionaux d’Air Canada. Nos clients peuvent désormais contourner les embouteillages et éviter les files d’attente pour un taxi. En combinant un service régulier au départ du centre-ville et un accès plus rapide et plus direct à YUL, nous leur permettons d’accéder plus facilement au réseau mondial d’Air Canada. »

« Se rendre à l’aéroport est souvent la partie la plus stressante du voyage pour de nombreux clients, et ça ne devrait pas l’être, a souligné Nick Johnson, vice-président – Affaires commerciales de The Landline Company. Ce service aide à réduire les embouteillages sur les voies d’accès à l’aéroport tout en rendant le transport aérien plus commode pour les participants à des congrès, les voyageurs d’affaires et les visiteurs du centre-ville de Montréal. »

« L’arrivée de ce nouveau service représente une valeur ajoutée importante pour nos congressistes, mais aussi pour les touristes et les Montréalais, a mentionné Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal. Grâce à son emplacement stratégique, au cœur du centre-ville et d’un important parc hôtelier, le Palais est un point d’ancrage naturel pour cette initiative qui facilitera les déplacements de milliers de visiteurs. Nous sommes heureux de la concrétiser avec Air Canada, un partenaire de longue date qui partage notre volonté de favoriser une mobilité plus durable et de renforcer l’attractivité de Montréal comme destination d’affaires et de tourisme. »

« Alors que la saison estivale débute officiellement, ADM Aéroports de Montréal tient à saluer l’initiative de son partenaire Air Canada pour la mise en place de ce nouveau service de navette reliant YUL Montréal-Trudeau au Palais des congrès, a déclaré Jerome Conraud, Vice-président, Stratégie, planification et développement durable chez ADM. D’ici la mise en service de la station du REM et des nouveaux débarcadères, qui permettront de régler les enjeux de congestion sur le site, cette mesure offrira aux passagers une solution de transport supplémentaire qui sera à la fois simple, rapide et intégrée à leur expérience de voyage. »

Fonctionnement

La navette Air Canada centre-ville assurera 37 liaisons quotidiennes, dont les horaires sont conçus pour permettre aux clients de rejoindre le vaste réseau mondial d’Air Canada.

Au départ du centre-ville : Les clients commencent leur voyage au Palais des congrès de Montréal, où ils peuvent se détendre dans une aire d’attente exclusive avant d’embarquer dans un autocar haut de gamme. À leur arrivée à l’aéroport, ils vont directement s’enregistrer et déposer leurs bagages, avant de passer au contrôle de sécurité. Les départs ont lieu toutes les 15 minutes aux heures de pointe, de 4 h 45 à 6 h 30, puis toutes les 30 minutes jusqu’à 21 h.

Au départ de Montréal-Trudeau : Les clients qui arrivent à l’aéroport doivent récupérer leurs bagages, puis se rendre au niveau des départs, à la porte 7, où la navette Air Canada centre-ville les prend en charge à l’extérieur. Ils peuvent réserver leur trajet à l’avance ou embarquer directement à l’aéroport, sous réserve de disponibilité. Les départs ont lieu toutes les 15 minutes de 5 h 15 à 6 h 45, puis toutes les 30 minutes jusqu’au dernier départ à 22 h.

En cas de retard d’un autocar, les clients d’Air Canada disposant d’un temps de correspondance d’au moins 95 minutes se verront offrir des options de modification de réservation sans frais pour leur vol, sous réserve de disponibilité.

Une expérience à bord haut de gamme

Les autocars Prevost utilisés pour ce service sont fabriqués au Québec et offrent une expérience haut de gamme, avec 48 sièges en cuir, inclinables et spacieux. Le service est assuré par l’entreprise québécoise Autobus Galland. Les autocars sont équipés de prises de courant et de toilettes à bord. Les clients ayant besoin d’une assistance pour monter à bord avec un fauteuil roulant ou tout autre dispositif d’aide à la mobilité doivent communiquer avec Landline, à montreal.landline.com/fr/assistance, avant leur voyage afin d’organiser les accommodements nécessaires.

Les réservations pour la navette Air Canada centre-ville sont possibles dès à présent et les horaires quotidiens se trouvent à montreal.landline.com.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

À propos de Landline



Les plus grandes sociétés aériennes du monde font confiance à Landline pour assurer leurs correspondances des premier et dernier kilomètres. Au moyen d’un transport multimodal haut de gamme, Landline rapproche les services aéroportuaires essentiels des milieux de vie, ouvrant des voies d’accès aux aéroports surchargés. Sa plateforme, une première dans l’industrie, permet aux sociétés aériennes d’ajouter de nouveaux points d’accès dynamiques par l’intermédiaire d’un mode de transport terrestre abordable et étendu, sans nuire à la qualité ni à l’expérience client.

Landline exploite des liaisons partout en Amérique du Nord pour le compte d’Air Canada et d’autres grands transporteurs aériens nord-américains, et a transporté plus d’un million de passagers à ce jour. Avec plus de 225 départs quotidiens, Landline fait passer l’aéroport d’un simple lieu à un réseau de distribution directement relié aux collectivités desservies. Visitez landlineco.com (site en anglais seulement) pour en savoir davantage sur l’entreprise.

Renseignements : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

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