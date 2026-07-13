Inspirée par les castors, Canards Illimités Canada construit le premier barrage de castor factice de l’organisation

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STONEWALL, Manitoba, 13 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) lance une nouvelle approche en matière de restauration des milieux humides avec la construction de barrages de castor factices; des structures construites à partir de matériaux organiques naturels et conçues pour imiter la forme et la fonction des barrages construits par les castors. Ce projet marque une étape importante dans l’utilisation par l’organisation de solutions de restauration à faible technicité, rentables et évolutives, qui fonctionnent en harmonie avec la nature.

Qu’est-ce qu’un barrage de castor factice?

Les barrages de castor factices sont construits à partir de végétation locale, de sédiments et de poteaux en bois non traités. Conçus pour encourager les castors à revenir dans une zone et à s’approprier ces structures, ceux-ci peuvent les améliorer de façon intuitive pour en faire une partie intégrante de leur habitat, permettant ainsi aux processus naturels de restaurer un habitat riverain sain.

Au fil du temps, les activités humaines telles que la construction de routes, le drainage et les changements relatifs à l’utilisation des terres peuvent accélérer le débit des cours d’eau et creuser plus profondément le paysage, déconnectant ces cours d’eau des milieux humides et des plaines inondables environnantes, et réduisant leur capacité à assurer le stockage de l’eau et à soutenir la biodiversité.

Les barrages de castor factices contribuent à inverser ce processus en agissant comme des digues de castor naturelles. Ces structures simples fondées sur la nature ralentissent le débit de l’eau, font remonter les nappes phréatiques et permettent à l’eau de se répandre à travers le paysage. À mesure que le débit de l’eau ralentit, les sédiments se déposent et le niveau de l’eau monte, rétablissant au fil du temps la connexion avec les plaines inondables environnantes. Il en résulte une augmentation du stockage de l’eau, une réduction de l’érosion, ainsi qu’une résilience accrue des collectivités et des milieux humides en période de conditions météorologiques extrêmes.

« Les barrages de castor factices représentent une évolution importante dans notre approche en matière de conservation », souligne Kasey McKenzie, spécialiste des programmes de conservation chez Canards Illimités Canada en Colombie-Britannique. « Il s’agit d’une restauration qui imite la nature, en reconstruisant les systèmes naturels qui stockent l’eau, créent des habitats pour la biodiversité locale, notamment les oiseaux, les amphibiens et les mammifères, et préservent les milieux humides au fil du temps. »

Bien qu’ils ne conviennent pas à tous les contextes, les barrages de castor factices sont de plus en plus utilisés dans certaines régions du Canada, en particulier dans les réseaux hydrographiques à faible pente où les castors étaient autrefois présents. L’efficacité d’un barrage de castor factice dépend de certaines conditions locales et cette solution n’est pas toujours adaptée aux cours d’eau fortement aménagés ou agricoles, soumis à des contraintes liées à l’occupation des sols et aux infrastructures.

McKenzie souligne : « Les barrages de castor factices peuvent être très efficaces aux bons endroits, mais ils ne constituent pas une solution universelle. Leur succès dépend de l’adéquation de l’outil au paysage, ce qui signifie qu’il faut construire un barrage de castor factice uniquement là où il favorise l’hydrologie naturelle, et recourir à d’autres approches là où un barrage de castor factice ne serait pas en mesure de le faire. »

Une première pour Canards Illimités Canada

Bien que CIC ait soutenu des collaborations en ce qui concerne les barrages de castor factices gérés par ses partenaires, il s’agit ici de la première initiative relative aux barrages de castor factices menée par CIC. Le premier barrage de castor factice de CIC a été créé le 25 mai 2026 près de Dawson Creek, dans la région de Peace River, en Colombie-Britannique. Ce projet a permis de créer six barrages de castor factices le long d’un tronçon de 300 mètres d’un cours d’eau, créant ainsi les conditions nécessaires à la restauration d’un milieu humide traditionnellement influencé par les castors, qui avait été détruit à la suite de crues soudaines répétées entre 2016 et 2018. Les castors entretiennent déjà activement un barrage à quelques centaines de mètres en amont de ces nouvelles structures, ce qui fait de ce site un endroit idéal pour attirer ces castors en aval afin d’améliorer les structures et d’étendre l’ampleur de la restauration dans le bassin versant.

L’efficacité et le coût abordable des barrages de castor factices les rendent de plus en plus attrayants alors que les collectivités font face à des pressions croissantes liées à la sécheresse, aux inondations et à l’évolution des régimes hydrologiques, tandis que le financement de grands projets d’infrastructure est de plus en plus difficile à obtenir.

Ce projet est soutenu en partie par l’Habitat Conservation Trust Foundation (HCTF) (page en anglais seulement), un organisme financé par des chasseurs, des pêcheurs, des trappeurs et des pourvoyeurs, qui investit les fonds provenant des utilisateurs du terrain directement dans des projets de conservation offrant des avantages durables pour les poissons, la faune et les habitats.

Le projet relatif aux barrages de castor factices de Dawson Creek reflète l’engagement global de CIC en faveur de solutions de conservation évolutives et abordables qui s’inscrivent dans le respect de la nature. Le projet fera l’objet d’un suivi pendant au moins trois ans, ce qui permettra d’orienter les futures applications à l’échelle du pays.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s’appuie sur des données scientifiques fiables et s’associe aux peuples autochtones, au gouvernement, à l’industrie, aux organisations sans but lucratif et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, rendez-vous sur www.canards.ca

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