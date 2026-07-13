Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 10 juillet 2026

RACHAT D’ACTIONS – 13 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 6 au 10 juillet 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































06/07/2026 FR0000121204











































































10 747 82,9393 XPAR 06/07/2026 955 82,6398 TQEX 06/07/2026 5 592 82,6422 CEUX 06/07/2026 1 012 82,6736 AQEU 07/07/2026 10 483 82,8379 XPAR 07/07/2026 5 079 82,7743 CEUX 07/07/2026 953 82,7711 TQEX 07/07/2026 992 82,7759 AQEU 08/07/2026 968 81,3589 AQEU 08/07/2026 4 891 81,3695 CEUX 08/07/2026 899 81,3657 TQEX 08/07/2026 10 332 81,4926 XPAR 09/07/2026 4 800 81,0103 CEUX 09/07/2026 10 130 80,9583 XPAR 09/07/2026 952 81,0591 AQEU 09/07/2026 859 81,0249 TQEX 10/07/2026 10 316 79,8172 XPAR 10/07/2026 4 773 79,8948 CEUX 10/07/2026 867 79,9200 TQEX 10/07/2026 941 79,9111 AQEU TOTAL 86 541 81,6107

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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