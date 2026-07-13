Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 10 juillet 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 13 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 6 au 10 juillet 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		06/07/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		10 74782,9393XPAR
06/07/2026 95582,6398TQEX
06/07/20265 59282,6422CEUX
06/07/20261 01282,6736AQEU
07/07/202610 48382,8379XPAR
07/07/20265 07982,7743CEUX
07/07/2026 95382,7711TQEX
07/07/2026 99282,7759AQEU
08/07/202696881,3589AQEU
08/07/20264 89181,3695CEUX
08/07/2026 89981,3657TQEX
08/07/202610 33281,4926XPAR
09/07/20264 80081,0103CEUX
09/07/202610 13080,9583XPAR
09/07/2026 95281,0591AQEU
09/07/2026 85981,0249TQEX
10/07/202610 31679,8172XPAR
10/07/20264 77379,8948CEUX
10/07/2026 86779,9200TQEX
10/07/2026 94179,9111AQEU
   TOTAL86 54181,6107 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

        

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