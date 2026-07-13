Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 juillet au 9 juillet 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 6 juillet au 9 juillet 2026

Puteaux, le 13 juillet 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 6 juillet 2026 au 9 juillet 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/07/2026FR001243512112 14528,2065AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/07/2026FR001243512158 87428,2085CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/07/2026FR001243512111 26728,1846TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/07/2026FR001243512193 83528,1975XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/07/2026FR001243512111 80527,5308AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/07/2026FR001243512158 09527,5337CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/07/2026FR001243512112 49227,5412TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/07/2026FR001243512192 69127,5352XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/07/2026FR001243512113 23626,3767AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/07/2026FR001243512165 16526,3738CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/07/2026FR001243512113 14026,3628TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/07/2026FR001243512193 42626,3751XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/07/2026FR001243512141 45026,1878XPAR
 Total577 62127,2695 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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