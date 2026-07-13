Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 juillet au 9 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 6 juillet au 9 juillet 2026

Puteaux, le 13 juillet 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 6 juillet 2026 au 9 juillet 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/07/2026 FR0012435121 12 145 28,2065 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/07/2026 FR0012435121 58 874 28,2085 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/07/2026 FR0012435121 11 267 28,1846 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/07/2026 FR0012435121 93 835 28,1975 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/07/2026 FR0012435121 11 805 27,5308 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/07/2026 FR0012435121 58 095 27,5337 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/07/2026 FR0012435121 12 492 27,5412 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/07/2026 FR0012435121 92 691 27,5352 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/07/2026 FR0012435121 13 236 26,3767 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/07/2026 FR0012435121 65 165 26,3738 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/07/2026 FR0012435121 13 140 26,3628 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/07/2026 FR0012435121 93 426 26,3751 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/07/2026 FR0012435121 41 450 26,1878 XPAR Total 577 621 27,2695

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe