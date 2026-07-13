VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 06 juillet au 10 juillet 2026

Nanterre, le 13 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 06 juillet au 10 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 06 juillet au 10 juillet 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 06/07/2026 FR0000125486 50 000 125,805686 XPAR VINCI 06/07/2026 FR0000125486 10 000 125,785665 CEUX VINCI 07/07/2026 FR0000125486 50 000 124,541264 XPAR VINCI 07/07/2026 FR0000125486 10 000 124,544075 CEUX VINCI 08/07/2026 FR0000125486 150 000 119,423759 XPAR VINCI 08/07/2026 FR0000125486 30 000 118,919368 CEUX VINCI 09/07/2026 FR0000125486 50 000 118,496684 XPAR VINCI 10/07/2026 FR0000125486 50 000 119,398145 XPAR TOTAL 400 000 120,9913

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe