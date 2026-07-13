VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 06 juillet au 10 juillet 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 13 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 06 juillet au 10 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 06 juillet au 10 juillet 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI06/07/2026FR000012548650 000125,805686XPAR
VINCI06/07/2026FR000012548610 000125,785665CEUX
VINCI07/07/2026FR000012548650 000124,541264XPAR
VINCI07/07/2026FR000012548610 000124,544075CEUX
VINCI08/07/2026FR0000125486150 000119,423759XPAR
VINCI08/07/2026FR000012548630 000118,919368CEUX
VINCI09/07/2026FR000012548650 000118,496684XPAR
VINCI10/07/2026FR000012548650 000119,398145XPAR
      
  TOTAL400 000120,9913 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 06-07-26 au 10-07-26
GlobeNewswire

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