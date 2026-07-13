Quadient nommé Leader dans le rapport SPARK Matrix™ 2026 pour la gestion des communications clients

La reconnaissance de QKS Group souligne le leadership de Quadient dans la transformation du CCM en une plateforme opérationnelle dédiée à l’expérience client

Quadient est reconnu comme Leader dans ce rapport pour la sixième année consécutive

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui avoir été positionnée comme Leader dans le rapport 2026 SPARK Matrix™: Customer Communications Management (CCM) publié par QKS Group. Cette distinction, qui place Quadient dans la position la plus avancée du quadrant supérieur droit de la matrice, met en lumière sa capacité à aider les entreprises à moderniser leurs communications en faisant évoluer la production documentaire traditionnelle vers une plateforme d’expérience client gouvernée et enrichie par l’intelligence artificielle. Quadient est reconnu comme Leader dans le SPARK Matrix pour le CCM depuis six années consécutives.

Selon QKS Group, cabinet mondial de conseil et d’analystes, le marché de la gestion des communications client (CCM) connaît une transformation majeure. Longtemps limité à la production de communications transactionnelles telles que les relevés de compte ou les courriers relatifs aux contrats, le CCM évolue aujourd’hui vers un point central d’interaction où convergent les contenus, les données clients, les règles métier, la prise de décision alimentée par l’intelligence artificielle, les contrôles de conformité et la diffusion omnicanale. Cette évolution stimule l’innovation chez Quadient. La solution de CCM de l’entreprise, Quadient Inspire, permet de maîtriser le changement, de réduire la complexité des contenus, de s’intégrer aux systèmes d’entreprise et de générer des résultats métiers mesurables.

« Quadient a conservé sa position de leader en combinant de manière constante une capacité à répondre aux exigences des grandes entreprises, une grande flexibilité de déploiement et une expertise approfondie du CCM, tout en démontrant sa capacité à anticiper l’évolution des besoins du marché », déclare Saurabh Raj, Principal Analyst chez QKS Group. « Quadient Inspire continue d’étendre son rôle au-delà de la simple création de communications en connectant le contexte client, la gouvernance et l’automatisation intelligente. Cet équilibre entre une maturité opérationnelle éprouvée et une vision tournée vers l’avenir de l’engagement client coordonné continue de distinguer Quadient sur le marché. »

Parmi les principaux atouts de Quadient Inspire mis en avant dans le rapport :

Une flexibilité de déploiement sans compromis. Quadient propose un modèle de déploiement unique, Any-Prem, permettant une installation sur site, dans des environnements hybrides ou dans le Cloud, tout en conservant des modèles, des fonctionnalités et une gouvernance cohérents. Cette approche réduit les coûts de réimplémentation lorsque les stratégies de déploiement évoluent.

Quadient propose un modèle de déploiement unique, Any-Prem, permettant une installation sur site, dans des environnements hybrides ou dans le Cloud, tout en conservant des modèles, des fonctionnalités et une gouvernance cohérents. Cette approche réduit les coûts de réimplémentation lorsque les stratégies de déploiement évoluent. Une IA gouvernée et flexible. L’architecture indépendante des modèles d’IA de Quadient Inspire permet aux organisations d’utiliser leurs propres modèles d’intelligence artificielle de confiance et entraînés selon leurs besoins, tout en conservant une gouvernance complète et une parfaite traçabilité. Les modifications pilotées par l’IA restent ainsi transparentes, conformes et alignées sur les politiques de l’entreprise.

L’architecture indépendante des modèles d’IA de Quadient Inspire permet aux organisations d’utiliser leurs propres modèles d’intelligence artificielle de confiance et entraînés selon leurs besoins, tout en conservant une gouvernance complète et une parfaite traçabilité. Les modifications pilotées par l’IA restent ainsi transparentes, conformes et alignées sur les politiques de l’entreprise. Une modernisation accélérée et une meilleure accessibilité. InspireXpress de Quadient, alimenté par l’intelligence artificielle et le machine learning, ainsi que les accélérateurs de la Migration Stack, automatisent la conversion des modèles CCM existants. Inspire Adapt évalue et corrige les communications après leur composition, à la demande ou par traitement de volumes importants, renforçant ainsi l’engagement de Quadient en faveur de la conformité et de l’inclusion.



« Être nommé Leader dans le SPARK Matrix reflète notre engagement continu à aider nos clients à transformer leurs communications en avantage stratégique », déclare Lilac Schoenbeck, Vice-président senior des Produits, Quadient Digital. « Aujourd’hui, les organisations ont besoin de bien plus qu’une solution de production documentaire. Elles ont besoin d’une plateforme capable de connecter les données, la gouvernance et les analyses issues de l’IA de manière fluide et auditable afin de réduire la complexité, d’améliorer l’efficacité et de favoriser des interactions clients plus pertinentes. Quadient Inspire a été conçu pour répondre à ces enjeux. »

Pour accéder gratuitement au rapport (disponible uniquement en anglais), rendez-vous sur : www.quadient.com/en-us/ebooks-papers.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprise. Nos logiciels permettent à des centaines de milliers de clients de créer, de diffuser et de gérer leurs communications avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière aux communications clients, en passant par la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions et les inefficacités afin de permettre à ses clients de se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur www.quadient.com.

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