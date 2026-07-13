Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juillet 2026 : résultats des votes

L’Assemblée Générale Extraordinaire de Solutions 30 SE s’est réunie à Luxembourg le 13 juillet 2026 au siège social de la Société.

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire ont été adoptées : les résultats

sont disponibles sur le site internet de la Société, dans la rubrique investisseurs/Assemblée Générale, à l’adresse : https://www.solutions30.com/investisseurs/assemblee-generale/?lang=fr.

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

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