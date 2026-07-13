Cadillac Mines Corporation dépose un prospectus provisoire dans le cadre de son premier appel public à l’épargne

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TORONTO, 13 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cadillac Mines Corporation (« Cadillac Mines » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir déposé, auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, un prospectus provisoire de base – RFPV (le « prospectus provisoire ») et avoir obtenu un visa pour celui-ci dans le cadre du premier appel public à l’épargne proposé (le « placement ») visant des actions ordinaires, des actions accréditives et des actions accréditives destinées à des organismes de bienfaisance (collectivement, les « actions offertes »). Le placement comprendra un placement de nouvelles actions réalisé par Cadillac Mines ainsi qu’un reclassement d’actions ordinaires effectué par certains actionnaires. Le nombre d’actions offertes et le prix d’offre par action dans le cadre du placement n’ont pas encore été déterminés.

La Société a récemment adopté la dénomination Cadillac Mines Corporation, en remplacement de Gold Candle Ltd., pour mieux refléter sa présence croissante le long de la faille de Cadillac-Larder Lake. Cadillac Mines a également lancé son nouveau site Web, au www.cadillacmines.com, afin de fournir de l’information à jour sur la Société, ses projets et l’évolution de ses activités.

Le placement sera effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux et Stifel Canada à titre de cochefs de file et de coteneurs de livres.

Goodmans LLP agit à titre de conseiller juridique canadien de Cadillac Mines, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Dorsey & Whitney, LLP agit à titre de conseiller juridique américain de Cadillac Mines, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit à titre de conseiller juridique américain des preneurs fermes.

Le prospectus provisoire contient de l’information importante au sujet de la Société, des actions offertes et du placement, et il demeure susceptible d’être modifié et complété. Un exemplaire du prospectus provisoire et de sa modification pourra être consulté sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. On peut obtenir gratuitement une copie électronique ou papier du prospectus provisoire et de sa modification en communiquant avec BMO Marchés des capitaux, par courrier, au Brampton Distribution Centre, à l’attention de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151, poste 4312, ou par courriel à l’adresse torbramwarehouse@datagroup.ca.

Le prospectus provisoire n’est pas encore dans sa forme définitive en vue du placement de titres auprès du public. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres, et aucune vente de ces titres ni acceptation d’une offre d’achat à leur égard ne pourra avoir lieu dans une province ou un territoire du Canada avant qu’un visa ait été obtenu pour le prospectus de base – RFPV définitif, ou qu’une autre autorisation ait été accordée par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières de cette province ou de ce territoire.

Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou à moins qu’il soit possible d’obtenir une dispense des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres de Cadillac Mines dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale.

Dans le cadre du placement, la Société a demandé l’inscription de ses actions ordinaires à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »). L’inscription est conditionnelle à l’obtention de l’approbation de la TSX, conformément à ses exigences d’inscription initiale. La TSX n’a pas approuvé sous condition la demande d’inscription de la Société, et rien ne garantit qu’elle l’approuvera.

À propos de Cadillac Mines

Cadillac Mines Corporation est une société canadienne d’exploration minière qui développe un portefeuille en expansion de projets d’or et de minéraux critiques le long de la prolifique faille de Cadillac-Larder Lake, en Ontario et au Québec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pilier, la Société poursuit sa stratégie visant à accroître ses ressources aurifères, à faire progresser le gisement de nickel Geminid et à exploiter le potentiel de sa position foncière à l’échelle du district de l’Abitibi. En misant sur des travaux d’exploration disciplinés, son excellence technique et le développement responsable, Cadillac Mines s’efforce de créer une valeur durable pour ses actionnaires, les communautés et les autres parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, veuillez visiter le site www.cadillacmines.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait renfermer de l’information prospective, au sens donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés renfermant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des événements futurs. L’information prospective est nécessairement fondée sur différents avis, différentes estimations et différentes hypothèses qui, bien que la Société les juge appropriés et raisonnables à la date du présent communiqué, comportent des risques, des impondérables, des hypothèses et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment le risque que le placement ne soit pas mené à terme, que la Société n’obtienne pas l’approbation conditionnelle de l’inscription de ses actions ordinaires à la TSX, ainsi que les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus provisoire. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Cadillac Mines ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier l’information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Renseignements supplémentaires

Hannes Portmann

Chef de la direction financière

705-998-4392

contact@cadillacmines.com