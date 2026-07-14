SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026: SATOn vakaa kehitys jatkui

SATO Oyj, puolivuosikatsaus 14.7.2026 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä SATOn tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta, joka on julkaistu kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä sekä osoitteessa www.sato.fi. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto ajalta 1.1.–30.6.2026 (1.1.–30.6.2025)

Taloudellinen vuokrausaste oli 95,3 % (95,0).

Liikevaihto oli 162,0 milj. € (154,7).

Nettovuokratuotto oli 107,0 milj. € (104,3).

Tulos ennen veroja oli 44,9 milj. € (45,2).

Tulokseen sisältyvä realisoitumaton sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 1,9 milj. € (2,1).

Asuntoinvestoinnit olivat 116,8 milj. € (11,9).

Sijoitettu pääoma katsauskauden lopussa oli 4 918,8 milj. € (4 587,9).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,6 % (3,7).

Oma pääoma oli 2 699,9 milj. € (2 634,8), 31,80 €/osake (31,04).

Osakekohtainen tulos oli 0,42 € (0,43).

Vuokra-asuntoja hankittiin 612 (0).



Yhteenveto ajalta 1.4.–30.6.2026 (1.4.–30.6.2025)

Taloudellinen vuokrausaste oli 95,3 % (94,9).

Liikevaihto oli 81,9 milj. € (77,5).

Nettovuokratuotto oli 60,8 milj. € (57,5).

Tulos ennen veroja oli 27,8 milj. € (26,9).

Tulokseen sisältyvä realisoitumaton sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 0,8 milj. € (0,7).

Asuntoinvestoinnit olivat 11,3 milj. € (8,0).

Osakekohtainen tulos oli 0,26 € (0,25).

SATOlla on nyt lähes 27 500 vuokra-asuntoa.





Toimitusjohtaja Antti Aarnio

Asuntovuokrauksen sesonki käynnistyi tänä keväänä poikkeuksellisen aikaisin, jo maaliskuussa, mikä näkyi asuntonäyttöjen määrän merkittävänä kasvuna alkukevään aikana. Kesän vuokraussesongista odotetaan vilkasta.

SATOn kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Maaliskuun lopussa toteutunut 602 asunnon kauppa kasvatti liikevaihtoamme huhtikuun alusta lähtien. Liikevaihto nousi 162,0 miljoonaan euroon.

Koko asuntoportfoliomme taloudellinen vuokrausaste koheni vuoden takaiseen verrattuna ja pysyi kohtuullisella tasolla koko ensimmäisen vuosipuolikkaan ajan. Katsauskauden lopussa vuokrausaste oli 95,3 prosenttia (95,0). SATOn keskineliövuokra nousi hieman ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Vertailukauteen verrattuna keskivuokra pysyi ennallaan ja oli katsauskauden lopussa 18,52 euroa neliöltä kuukaudessa (18,52).

Nettovuokratuotto kasvoi, mutta sen suhde liikevaihtoon laski pääosin alkuvuoden vertailukautta korkeampien lämmityskustannusten vuoksi. Vuokra-asuntomarkkinan ylitarjontatilanne ei kuitenkaan mahdollistanut kustannusten täysimääräistä siirtämistä asuntojen vuokriin. Nettovuokratuotto oli 107,0 miljoonaa euroa (104,3).

Vuokra-asuntomarkkinan ylitarjontatilanne jatkuu, mutta pääkaupunkiseudulla tyhjien asuntojen määrä on kääntynyt hitaasti laskuun. Muilla SATOn markkina-alueilla, Turussa ja Tampereella, tyhjien asuntojen määrä on jatkanut kasvua ja markkinatilanne haastaa yhä enemmän alan toimijoita.

Asuntomarkkinan yleinen epävarmuus jatkui Suomen heikon taloudellisen tilanteen, Iranin ja Ukrainan sotien ja epävakaan kauppapoliittisen tilanteen vuoksi. Epävarmuus lisää vuokra-asumisen suosiota kaikissa tuloluokissa.

Sujuva palvelu henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja digitaalisissa kanavissa on pitänyt SATOn asiakastyytyväisyyden hyvällä tasolla. Onnistumistamme päivittäisissä asiointitilanteissa mittaavan SATOn Kohtaamismittarin asiakasarvioiden keskiarvo oli katsauskauden lopussa 4,2/5.

Antti Aarnio, SATOn toimitusjohtaja

Avainluvut

1–6/2026 1–6/2025 1–12/2025 Liikevaihto, milj. € 162,0 154,7 316,1 Asuntojen lukumäärä, kpl 27 314 25 847 26 786 Sijoituskiinteistöt, milj. € 5 357,0 5 004,0 5 237,4 Investoinnit asunto-omaisuuteen, milj. € 116,8 11,9 239,8 Keskivuokra kauden lopussa, €/m2/kk 18,52 18,52 18,48 Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 35,1 31,8 91,8 Oma pääoma, milj. € 2 699,9 2 634,8 2 685,2





Näkymät

Geopolitiikka hallitsee Euroopan ja Suomen talouskehitystä. Lähi-idän sota ja sen heijastevaikutukset hidastavat euroalueen talouden kasvua ja kiihdyttävät inflaatiota, minkä seurauksena markkinakorot ovat nousseet helmikuun lopusta lähtien. Euroopan Keskuspankki nosti talletuskorkoa kesäkuun kokouksessaan, mitä markkinoilla pidettiin odotettuna.

Alkuvuonna nähtiin hetkellisesti piristystä Suomen talouskasvussa, mutta näkymät ovat heikentyneet energian hinnan, geopoliittisen epävarmuuden ja kohonneiden korkojen vuoksi. Useat ennustelaitokset ovat alentaneet ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Ennusteiden vaihteluväli on 0,5 – 1 %. Työttömyysaste on edelleen heikentynyt ja pysynyt yli 10 % tasolla, mutta työllisyyden odotetaan hitaasti paranevan talouskasvun parantuessa.

Kotitalouksien säästäminen on euroalueella jäänyt koholle koronapandemian jälkeen. Suomen Pankin analyysin mukaan säästämistä ovat 2020-luvulla lisänneet nollakorkoaikaa korkeammat korot, reaalisen nettovarallisuuden lasku ja julkiset alijäämät. Myös yleinen epävarmuus on lisännyt säästämistä.

Kuluttajien luottamus parani kesäkuussa, mutta arviot oman talouden nykytilasta, ja odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat edelleen heikolla tasolla. Myös arviot työttömyydestä pysyivät synkkinä.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan asuntotuotannossa aloitusmäärät laskevat tänä vuonna edelleen ja jäävät ensi vuonnakin historiallisen matalalle tasolle. Uusien aloitusten ennakoidaan jäävän tänä ja ensi vuonna noin 15 000 asuntoon. Määrä on jo kolmena edellisenä vuotena alittanut 20 000 asuntoa, kun pitkän aikavälin tarve on arviolta 31 000 – 35 000 asuntoa vuodessa. Valmistuvien asuntojen määrä on romahtanut 1950-luvun tasolle.

Talouskehityksen epävarmuus ja sitä varjostavat kauppa- ja geopolitiikan nopeat muutokset hidastavat kysynnän kasvua ja uudisrakentamisen elpymistä. Myymättömien uusien asuntojen määrä on edelleen korkealla tasolla.

Vuokramarkkinalla kilpailu hyvistä vuokralaisista jatkuu myös kuluvan vuoden aikana, eikä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino luo edellytyksiä vuokra-asuntojen uudisrakentamisen laajamittaiselle käynnistämiselle.

Tulevina vuosina vuokra-asuntomarkkinan kysynnän ja tarjonnan välisen epätasapainon odotetaan korjaantuvan valtion tukeman asuntotuotannon supistuessa. Myös kaupungistuminen ja maahanmuutto lisäävät kysyntää. Kaupunkikehittämisen ja monimuotoista asumista tukevan kaavoituksen jatkaminen on tärkeää, jotta kasvukeskukset kykenevät vastaamaan asukkaiden moninaisiin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Väestön elämäntilanteiden muutokset, työn liikkuvuus ja taloudellinen epävarmuus lisäävät vuokra-asumisen houkuttelevuutta. Lisäksi korkea korkotaso heikentää halukkuutta suuriin omistusasumiseen liittyviin investointeihin. Vuokra-asumisen vaivattomuus ja joustavuus korostuvat erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

Enemmistöomistajansa toimintamallin mukaisesti SATO Oyj ei julkista ohjeistusta vuoden 2026 tuloksesta. Balder Finska Otas AB:n emoyhtiö on Tukholman pörssissä noteerattu Fastighets AB Balder.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200, etunimi.sukunimi@sato.fi

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226, etunimi.sukunimi@sato.fi



Liitteet

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026

Puolivuosikatsauksen esitysmateriaali 1.1.–30.6.2026

Jakelu

Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi





SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 500 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuutemme arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täytti 85 vuotta. www.sato.fi

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