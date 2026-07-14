IQM Quantum Computers Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet – Hannu Martola

IQM Quantum Computers Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 14.7.2026 klo 12:15.
IQM Quantum Computers Oyj - Johdon liiketoimet
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Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hannu Martola
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: IQM Quantum Computers Oyj
LEI: 743700MUXIBO64XQUT02
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 166064/8/8
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-09
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000602354
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 11383 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 11383 Keskihinta: 0 EUR
Lisätietoja antaa:
Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys
Sijoittajasuhdejohtaja
Tietoja IQM Quantum Computersista
IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n paikallisasennusmalli mahdollistaa asiakkaille kvantti-infrastruktuurinsa suoran omistajuuden ja hallinnan. Vuonna 2018 perustetun IQM:n pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on merkittävää toimintaa Münchenissä. IQM:llä on yli 400 työntekijää, ja yhtiö toimii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. IQM on ensimmäinen Nasdaq Stock Market -markkinapaikalla julkisesti listattu eurooppalainen kvanttilaskentayhtiö.