Azimut fore des pegmatites à haute teneur en lithium sur Wabamisk Est

1,87% Li 2 O sur 36,30 mètres

2,20% Li 2 O sur 23,05 mètres

LONGUEUIL, Québec, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce les résultats de sa campagne initiale de forage au diamant réalisée fin 2025 sur sa Propriété Wabamisk Est (la « Propriété ») sur le champ de pegmatites de Lithos dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, Canada (voir figures 1 à 6, tableaux 1 et 2).

Cette courte phase de forage (5 trous pour 650 m) confirme le potentiel significatif en lithium de la Propriété déjà reconnu suite à de larges programmes de prospection, de décapages mécanisés et d’échantillonnage en rainure.

La Propriété présente un champ de pegmatites à spodumène d’extension plurikilométrique réparti en deux principaux secteurs : Lithos Nord et Lithos Sud. Au moins 138 affleurements distincts avec spodumène ont été identifiés, sur lesquels ont été prélevés 340 échantillons en rainure et échantillons choisis avec des teneurs supérieures à 0,5% Li 2 O, et qui indiquent une teneur moyenne de 1,94% Li 2 O (voir communiqué de presse du 23 décembre 2025 i ). Les échantillons choisis sont sélectifs par nature; il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes et ils pourraient ne pas correspondre à la minéralisation sous-jacente.

Le champ pegmatitique Lithos Nord, le plus important identifié jusqu’à présent sur la Propriété, est constitué d’une série de corps pegmatitiques disposés en échelon, définissant un corridor de 1,2 km de long. Parmi les gîtes significatifs de lithium connus dans la région de la Baie-James, le gîte Galaxy (Rio Tinto), situé 125 km à l'ouest de la Propriété (voir figure 2), apparaît comme l'analogue géométrique le plus proche, étant caractérisé également par une série de corps pegmatitiques disposés en échelon.

Bien que le potentiel en lithium demeure un attrait majeur de la Propriété, le programme d'exploration 2026 focalisera sur l'avancement de cibles aurifères bien définies situées à proximité immédiate des minéralisations en lithium. Ces cibles aurifères sont associées à de fortes anomalies en arsenic dans les sols, dans le prolongement du corridor anomal régional identifié sur la propriété adjacente Wabamisk. Sur ce projet, la Zone Rosa (or) et la Zone Fortin (antimoine-or) sont localisées au sein de ce corridor en arsenic (voir les communiqués de presse du 20 mai 2026 ii et du 26 mai 2026 iii , avec notamment la figure 9).

FAITS SAILLANTS

Les cinq trous forés ont tous recoupé des pegmatites à haute teneur en lithium.





Les meilleurs résultats sont:



Forage WL25-01 1,87% Li 2 O sur 36,30 m de 41,0 m à 77,3 m Forage WL25-02 1,18% Li 2 O sur 7,40 m de 11,7 m à 19,1 m 1,47% Li 2 O sur 11,75 m de 29,55 m à 41,3 m 2,20% Li 2 O sur 23,05 m de 52,35 m à 75,4 m, incluant 3,40% Li 2 O sur 4,45 m de 61,2 m à 65,65 m Forage WL25-03 1,25% Li 2 O sur 6,45 m de 43,85 m à 50,3 m Forage WL25-04 1,28% Li 2 O sur 14,60 m de 21,2 m à 35,8 m Forage WL25-05 1,46% Li 2 O sur 5,45 m de 49,65 m à 55,1 m

Les teneurs en lithium et les épaisseurs recoupées en forage sont consistantes avec les résultats obtenus en surface à partir de l’échantillonnage en rainure et échantillons choisis de roche.





Les pegmatites présentent des cristaux de spodumène de grande taille variant de 2 à 25 cm.



Lithos Nord

Sur Lithos Nord, les pegmatites forment un champ de corps intrusifs disposés en échelon, s’étendant selon un corridor est-ouest de 1,2 km de long et une largeur minimale de 250 m. Le corridor demeure ouvert dans toutes les directions. D’autres orientations et pendages sont observés, incluant des corps de pegmatites superposés (« stacked ») à faibles pendages et d’orientation est-ouest qui pourraient être reliés aux corps de direction nord-sud.

Quatre trous ont été forés sur Lithos Nord. Les deux premiers (WL25-01 et WL25-02) ont ciblé l’affleurement le plus large et ont recoupé respectivement deux et trois corps pegmatitiques distincts qui montrent une distribution consistante des teneurs. Ces trous indiquent jusqu’à présent les meilleures teneurs et épaisseurs.

Le forage WL25-04 a recoupé au moins 5 pegmatites distinctes avec spodumène. La moins profonde (débutant à 20,5 m dans le trou) présente une fabrique magmatique sur ses bordures. Ce corps correspond à une pegmatite affleurante située 20 m à l’ouest, indiquant un pendage de 80° vers l’est. Les autres corps recoupés dans ce trou pourraient correspondre à des pegmatites affleurantes à proximité. Une interprétation préliminaire suggère un empilement de corps (« stacked bodies ») à fort pendage et de direction NO-SE.

Lithos Sud

Lithos Sud est situé à environ 2 km au sud de Lithos Nord. Le seul sondage (WL25-05) foré dans ce secteur a recoupé une pegmatite sur 5,45 m (épaisseur le long du trou) à une teneur de 1,46% Li 2 O. Cette pegmatite est interprétée de pendage subvertical, avec une orientation NO-SE.

Autres cibles lithium non forées

Les travaux d’exploration conduits sur la Propriété en 2024 et 2025 ont mis en évidence 4 secteurs avec des pegmatites fortement minéralisées en lithium (voir les communiqués du 9 octobre 2025 iv et du 23 décembre 2025).

Plusieurs indices affleurants à haute teneur demeurent non testés par forage, incluant :

Benny : 1,34% Li 2 O sur 4,0 m en rainure et jusqu’à 3,00% Li 2 O sur échantillons choisis. Cette pegmatite contient de très grands cristaux de spodumène, jusqu’à 70 cm de long.





: en rainure et jusqu’à sur échantillons choisis. Cette pegmatite contient de très grands cristaux de spodumène, jusqu’à de long. Jumbo : 2,53% Li 2 O sur 7,0 m et 2,12% Li 2 O sur 6,0 m (rainures).





: et (rainures). Whale : 1,42% Li 2 O sur 6,85 m , 1,37% Li 2 O sur 4,0 m , et 1,19% Li 2 O sur 8,0 m (rainures).





: , , et (rainures). Yo-Yo indique de nombreuses hautes teneurs en lithium incluant jusqu’à 5,29% Li 2 O sur échantillons choisis.



Des forages additionnels sont pleinement justifiés sur le corridor Lithos Nord et sur Lithos Sud, où seulement quelques pegmatites ont été testées. Les programmes d’échantillonnage en rainures et échantillons choisis, ainsi que les résultats de la phase initiale de forage, indiquent un champ de pegmatite à lithium s’étendant sur une superficie prospective minimale de 4 km2, avec un bon potentiel en découvertes additionnelles ( voir figure 3).

À propos de la Propriété Wabamisk Est

La Propriété Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km²) est un projet détenu à 100% par Azimut. Wabamisk Est se situe à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium), et à 70 km au sud de la mine d’or Éléonore (Dhilmar Ltée). D’importantes lignes électriques traversent ou longent l’extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud. La localité la plus proche est Nemaska, une municipalité de village cri située à 55 km au sud-ouest.

Le programme de forage a été entièrement financé par Rio Tinto Exploration Canada Inc., Azimut agissant à titre de gérant. À la suite de changements de stratégie corporative, Rio Tinto a mis fin à son entente d’option sur la Propriété au 31 décembre 2025.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, a effectué le programme de forage avec un diamètre de carotte NQ. Des échantillons de roche ont été envoyés aux laboratoires ALS à Val d’Or ou à Montréal (Québec) pour analyses multi élémentaires par ICP (codes du laboratoire : ME-MS61, ME-MS89L). Azimut applique des procédures de contrôle qualité (QA/QC) conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes d'échantillonnage. Les intervalles en lithium de ce communiqué ont été calculés en utilisant une teneur de coupure inférieure à 0,2% Li 2 O et incluant uniquement des pegmatites minéralisées. La dilution avec des roches encaissantes, ou avec des pegmatites de teneurs inférieures à la teneur de coupure, représente moins de 20% de la longueur totale de chaque intervalle.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer, géologue, Directeur de Projets.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

À propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec. Azimut focalise ses activités sur quelques projets clés à fort impact:

Wabamisk et Wabamisk Est (100% Azimut) renfermant la Zone Fortin (antimoine-or), la Zone Rosa (or) et la Zone Lithos (lithium);

et (100% Azimut) renfermant la (antimoine-or), la (or) et la (lithium); Elmer (100% Azimut) renfermant le Gîte Patwon (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées v ); et

(100% Azimut) renfermant le (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); et Kukamas (option KGHM) renfermant la Zone Perseus (nickel-EGP).



Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel.: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés à la Propriété Wabamisk East. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

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i Azimut continue à définir un vaste champ de pegmatite à lithium à haute teneur à Wabamisk Est, région de la Baie James, Québec

ii Azimut poursuit l’expansion de la Zone Fortin (Antimoine-Or) Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec

iii Azimut fore 46,41 g/t Au sur 3,50 m incluant 155 g/t Au sur 1,0 m sur la Zone Rosa, Propriété Wabamisk, région de la Baie-James, Québec

iv Azimut confirme une découverte de surface à haute teneur en lithium sur la Propriété Wabamisk Est, région de la Baie James, Québec

v “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Ressources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.