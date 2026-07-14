Bombardier Défense fournira l’avion Global 6500 dans le cadre d’un deuxième programme de mission spéciale en Corée du Sud

Bombardier Défense fournira deux avions Bombardier Global 6500 au programme de guerre électronique (GE) de la Corée du Sud, en plus de quatre avions Global 6500 destinés aux missions d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C) annoncés en octobre 2025

L’avion Global 6500 est la plateforme de choix alors que les nations du monde entier modernisent leurs forces aériennes, offrant les performances, l’adaptabilité et la fiabilité nécessaires pour répondre aux besoins changeants en matière de défense

Bombardier Défense est fier de s’associer à Korean Air pour apporter des capacités sans précédent à la Corée du Sud grâce à ces deux programmes





MONTRÉAL, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense est fier d’annoncer que son avion Global 6500 appuiera le programme de guerre électronique (GE) de la Corée du Sud. L’avion Global 6500 avait déjà été retenu comme plateforme pour le programme d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C) du pays.

Korean Air a récemment officialisé l’achat de deux avions Bombardier Global 6500 pour le programme de guerre électronique et a célébré sa collaboration avec Bombardier Défense lors d’une cérémonie de signature à Séoul.

« L’avion Global 6500 est très prisé dans le monde entier en raison de ses performances et de sa polyvalence, et nous sommes extrêmement fiers qu’il ait été choisi pour deux missions de défense très sophistiquées, bien que différentes, en Corée du Sud », a déclaré Michael Anckner, vice-président, Vente mondiale, Bombardier Défense. « Cet avion inspire confiance grâce à sa feuille de route éprouvée dans le domaine militaire, tout en restant extrêmement adaptable à l’évolution des besoins en matière de défense. »





L’achat officiel par Korean Air d’avions de Bombardier Défense survient après que L3Harris Technologies (NYSE: LHX) a annoncé, en octobre 2025, avoir obtenu un contrat pour la livraison d’avions Global 6500 modifiés à la Force aérienne de la République de Corée dans le cadre de son programme d’AEW&C.

Les deux avions Global 6500 supplémentaires seront affectés à des missions de guerre électronique (GE), plus précisément à des missions de brouillage à distance, qui permettent de perturber les signaux électromagnétiques ennemis depuis une distance sûre.

L’avion Global 6500 est la plateforme privilégiée par de nombreux pays qui souhaitent renforcer leurs capacités de défense aérienne. Sa longue distance franchissable et sa capacité à opérer à haute altitude en font un appareil idéal pour répondre aux besoins de la Corée du Sud ainsi qu’à ceux de nombreux autres pays à travers le monde. Il s’agit du choix par excellence en matière de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), de missions multirôles, d’évacuation médicale et de transport de chefs d’État. Il s’adapte parfaitement aux modifications de sa forme extérieure nécessaires à l’intégration de systèmes et d’équipements de mission avancés.

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense est basé à Wichita (Kansas), et compte des sites de production dans toute l’Amérique du Nord. Grâce au réseau de soutien mondial hautement réactif de Bombardier, nous offrons des services de maintenance spécialisés et des options d’assistance sur mesure à nos clients gouvernementaux et militaires. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

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