Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres ajourførte prospekter for en række af de børsnoterede afdelinger i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospekterne er opdateret med de for afdelingerne valgte likviditetsstyringsværktøjer, ligesom der er foretaget redaktionelle ændringer på tværs af prospekterne.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Michael Frisch, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest

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